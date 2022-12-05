Средний курс доллара США со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов составил 62,2318 руб.

Минимальный курс доллара США составил 61,47 руб., максимальный - 62,5975 руб. Было заключено 25878 сделок. Объем торгов составил 69476,86 млн руб., что на 5% ниже среднего значения за последний месяц. Последняя сделка была совершена по курсу 62,35 руб. за доллар США.

5 декабря. FINMARKET.RU - Средневзвешенный курс доллара США со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов Московской биржи повысился на 4347 пунктов (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 62,2318 руб.

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Капитализация российского рынка акций, вычисленная на основе средневзвешенных цен на Московской бирже в секторе Основной рынок, в понедельник составила 38569,092 млрд руб., повысившись по сравнению с закрытием предыдущего торгового дня на 320,677 млрд руб., или на...

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Средневзвешенный курс юаня со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов Московской биржи повысился на 1511 пунктов (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 8,9336 руб. Минимальный курс юаня составил 8,822 руб., максимальный - 8,969 руб. Было заключено 30275 сделок.... Минимальный курс юаня составил 8,822 руб., максимальный - 8,969 руб. Было заключено 30275 сделок.... читать дальше

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Средневзвешенный курс евро со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов Московской биржи повысился на 6519 пунктов (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 65,6137 руб. Минимальный курс евро составил 64,8625 руб., максимальный - 66,1375 руб. Было заключено 15266... Минимальный курс евро составил 64,8625 руб., максимальный - 66,1375 руб. Было заключено 15266... читать дальше

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Средневзвешенный курс доллара США со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов Московской биржи повысился на 4347 пунктов (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 62,2318 руб. Минимальный курс доллара США составил 61,47 руб., максимальный - 62,5975 руб. Было... Минимальный курс доллара США составил 61,47 руб., максимальный - 62,5975 руб. Было... читать дальше

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Рынок российских акций завершил торги в понедельник ростом индексов РТС и МосБиржи на 0,64-1,28% на фоне дорожающей нефти после введения Западом "ценового потолка" на российскую нефть. Постпреды стран ЕС в минувшую пятницу согласовали "потолок" цен на российскую нефть... Постпреды стран ЕС в минувшую пятницу согласовали "потолок" цен на российскую нефть... читать дальше

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Криптовалютная компания Circle Internet Financial Ltd. отказалась от планов выхода на открытый рынок за счет слияния со SPAC (специализированная компания по слияниям и поглощениям) инвестора Боба Даймонда Concord Acquisition Corp. Circle и Concord, объявившие о... Circle и Concord, объявившие о... читать дальше

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Авиакомпания Emirates с 15 декабря увеличит частоту полетов из Петербурга в Дубай с четырех до семи в неделю, сообщила пресс-служба ООО "Воздушные ворота северной столицы" (ВВСС, оператор петербургского аэропорта "Пулково"). Полеты будут выполняться ежедневно на... Полеты будут выполняться ежедневно на...

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Индекс деловой активности в сфере услуг США (ISM Non-Manufacturing) в ноябре увеличился до 56,5 пункта по сравнению с 54,4 пункта месяцем ранее, свидетельствуют данные Института управления поставками (ISM). Аналитики в среднем прогнозировали снижение индикатора до 53,3... Аналитики в среднем прогнозировали снижение индикатора до 53,3... читать дальше

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Минфин РФ с 7 декабря будет предлагать на аукционах новый выпуск ОФЗ-ПК 29023 объемом до 750 млрд рублей с погашением в августе 2034 года, говорится в сообщении министерства. Облигации имеют 47 квартальных купонных периодов. Дата выплаты первого купона - 8 марта 2023... Облигации имеют 47 квартальных купонных периодов. Дата выплаты первого купона - 8 марта 2023... читать дальше

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Рынок акций США начал первые торги текущей недели спадом. Dow Jones Industrial Average к 18:00 мск снизился на 264,36 пункта (0,77%) - до 34165,52 пункта. Dow Jones Industrial Average к 18:00 мск снизился на 264,36 пункта (0,77%) - до 34165,52 пункта. Значение Standard & Poor's 500 к указанному времени упало на 34,64 пункта (0,85%), составив... Значение Standard & Poor's 500 к указанному времени упало на 34,64 пункта (0,85%), составив... читать дальше

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Средневзвешенный курс доллара США со сроком расчетов "сегодня" по итогам торгов Московской биржи повысился на 4392 пункта (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 62,2085 руб. Минимальный курс доллара США составил 61,5525 руб., максимальный - 62,49 руб. Было... Минимальный курс доллара США составил 61,5525 руб., максимальный - 62,49 руб. Было... читать дальше

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Федеральная антимонопольная служба (ФАС) предлагает запустить биржевые торги битумом в первом квартале 2023 года, сообщила пресс-служба ведомства. Сейчас на товарно-сырьевой бирже регистрируются только прямые договоры. На их основании сформировались внебиржевые... Сейчас на товарно-сырьевой бирже регистрируются только прямые договоры. На их основании сформировались внебиржевые... читать дальше

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Саудовская Аравия в январе понизит цены на большинство сортов нефти для азиатских покупателей, сообщила госкомпания Saudi Aramco. Стоимость основного сорта, поставляемого в Азию, - Arab Light в следующем месяце уменьшится на $2,2 за баррель. В результате он будет... Стоимость основного сорта, поставляемого в Азию, - Arab Light в следующем месяце уменьшится на $2,2 за баррель. В результате он будет... читать дальше

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Президент РФ Владимир Путин подписал закон о совершенствовании регулирования статуса иностранного агента. В частности, закон вносит в действующие нормы закона №57-ФЗ "О порядке осуществления иностранных инвестиций в хозяйственные общества, имеющие стратегическое... В частности, закон вносит в действующие нормы закона №57-ФЗ "О порядке осуществления иностранных инвестиций в хозяйственные общества, имеющие стратегическое... читать дальше

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Запасы драгметаллов в банках РФ на начало октября 2022 года составляли 57,3 тонны в золотом эквиваленте, следует из материалов Банка России. Из этих материалов можно также сделать вывод (с некоторыми допущениями), что за сентябрь запасы драгметаллов выросли в пересчете... Из этих материалов можно также сделать вывод (с некоторыми допущениями), что за сентябрь запасы драгметаллов выросли в пересчете... читать дальше

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Среднее арифметическое значение максимальных процентных ставок по вкладам в рублях (без учета вкладов с дополнительными условиями) десяти российских банков, привлекающих наибольший объем депозитов физлиц, в третьей декаде ноября увеличилось до 7,295% с 7,061% во второй декаде,... читать дальше

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