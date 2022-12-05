05 декабря 2022 года 08:00
Анонс публикаций макроэкономических показателей ведущих стран
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5 декабря. FINMARKET.RU - Сегодня ожидается публикация следующих макроэкономических показателей
|Время
|Публикация
|Период
|13:00
|Объемы розничных продаж в еврозоне
|Октябрь 2022
|16:30
|Разрешения на строительство в Канаде
|Октябрь 2022
|18:00
|Индекс деловой активности в секторе услуг США
|Ноябрь 2022
|18:00
|Объем заказов на товары длительного пользования в США
|Октябрь 2022
|18:00
|Объем промышленных заказов в США
|Октябрь 2022
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05 декабря 2022 года 10:04
Сегодняшние торги фондовый рынок России начал снижением индекса РСТ и практически не изменившимся индексов МосБиржи на неоднозначном внешнем фоне
Большинство европейских рынков акций завершило торги в пятницу снижением.
Американские рынки акций закрылись... читать дальше
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05 декабря 2022 года 10:03
По состоянию на 10:00 мск на основе информации, предоставленной банками и обменными пунктами Москвы, Cредний курс покупки/продажи наличного доллара составил 63,63/67,84 руб. за доллар. По сравнению с предыдущим днем Cредний курс покупки вырос на 137 коп., Cредний курс продажи...
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05 декабря 2022 года 09:53
Аналитическое кредитное рейтинговое агентство (АКРА) присвоило 15-летним облигациям АО "Государственная транспортная лизинговая компания" серии 002Р-02 с офертой через 4 года объемом 5 млрд рублей кредитный рейтинг AА-(RU), сообщается в пресс-релизе агентства.
Эмиссия... читать дальше
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05 декабря 2022 года 09:50
Сальдо операций Банка России с банковским сектором по предоставлению и абсорбированию рублевой ликвидности со сроками исполнения, приходящимися на 5 декабря по данным на начало операционного дня снизилось до 1253,9 млрд руб.
На начало предыдущего операционного дня...
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05 декабря 2022 года 09:34
Пресс-служба Банка России сообщает, что остатки средств кредитных организаций на корреспондентских счетах в Банке России на начало операционного дня 5 декабря составили по Российской Федерации 2132,4 млрд руб., в том числе по Московскому региону 1988,6 млрд руб.
На... читать дальше
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05 декабря 2022 года 09:31
Аналитики Morgan Stanley улучшили рекомендацию для акций Китая до "выше рынка".
До этого она находилась "на уровне рынка" почти 2 года - с января 2021 года, отмечает Bloomberg.
"Множество позитивных событий наряду с четким курсом на открытие экономики (после... читать дальше
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05 декабря 2022 года 09:23
По состоянию на утро понедельника число подтвержденных случаев заражения коронавирусом в мире достигло 645 млн 284 тыс. 347, свидетельствуют данные американского университета Джонса Хопкинса.
С начала распространения вируса в мире от последствий заражения COVID-19... читать дальше
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05 декабря 2022 года 09:18
декабря. FINMARKET.RU – ВТБ разместит 6 декабря однодневные биржевые облигации серии КС-4-356 объемом 100 млрд рублей, говорится в сообщении банка.
Дисконтные облигации размещаются по открытой подписке в рамках четвёртой программы биржевых однодневных бондов ВТБ серии... читать дальше
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05 декабря 2022 года 09:15
Доллар США дешевеет относительно евро и британского фунта стерлингов и дорожает в паре с японской иеной в ходе торгов в понедельник. Доллар снижается на фоне роста спроса на рисковые активы в связи с оптимизмом по поводу смягчения позиции Китая в отношении борьбы с... читать дальше
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05 декабря 2022 года 09:09
ПАО "Мегафон" продало свою долю в сотовом ритейлере "Связной", сообщил гендиректор оператора Хачатур Помбухчан в интервью РБК.
"Все, что могу сказать: мы больше не акционеры "Связного", и наше решение с работой и с эффективностью самого "Связного" никак не связано", -... читать дальше
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05 декабря 2022 года 08:56
Фондовые индексы крупнейших стран Азиатско-Тихоокеанского региона не демонстрируют единой динамики в ходе торгов в понедельник.
Позитивным фактором для рынка акций Китая являются новости о постепенном снятии антиковидных ограничений в стране, пишет Trading... читать дальше
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05 декабря 2022 года 08:37
Цены на нефть повышаются на фоне решения ОПЕК+ сохранить действующие квоты на добычу нефти.
Согласно сообщению ОПЕК+, принятое 5 октября 2022 года решение о снижении квот на нефтедобычу на 2 млн баррелей в сутки с ноября было "ретроспективно признано участниками рынка... читать дальше
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05 декабря 2022 года 08:30
Сегодня ожидаются погашения по 8 выпускам облигаций на общую сумму 117,2 млрд руб.
Эмитент
Выпуск
Тип погашения
Размер погашения, всего
Размер погашения на... читать дальше
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05 декабря 2022 года 08:30
Сегодня ожидаются выплаты купонных доходов по 4 выпускам еврооблигаций на общую сумму $52,93 млн.
Эмитент
Выпуск
Размер выплат, всего
Размер выплат на облигацию
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05 декабря 2022 года 08:30
Сегодня ожидаются выплаты купонных доходов по 28 выпускам облигаций на общую сумму 4,06 млрд руб.
Эмитент
Выпуск
Размер выплат, всего
Размер выплат на облигацию
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05 декабря 2022 года 08:27
Американские фондовые индексы завершили торги в пятницу слабыми и разнонаправленными изменениями, трейдеры оценивали свежие данные по рынку труда США. Между тем по итогам всей прошедшей недели все индикаторы выросли: Dow Jones Industrial Average - на 0,1%, Standard & Poor''s 500... читать дальше
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