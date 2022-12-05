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Сегодняшние торги фондовый рынок России начал снижением индекса РСТ и практически не изменившимся индексов МосБиржи на неоднозначном внешнем фоне Большинство европейских рынков акций завершило торги в пятницу снижением. Большинство европейских рынков акций завершило торги в пятницу снижением. Американские рынки акций закрылись... Американские рынки акций закрылись... читать дальше

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По состоянию на 10:00 мск на основе информации, предоставленной банками и обменными пунктами Москвы, Cредний курс покупки/продажи наличного доллара составил 63,63/67,84 руб. за доллар. По сравнению с предыдущим днем Cредний курс покупки вырос на 137 коп., Cредний курс продажи...

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Аналитическое кредитное рейтинговое агентство (АКРА) присвоило 15-летним облигациям АО "Государственная транспортная лизинговая компания" серии 002Р-02 с офертой через 4 года объемом 5 млрд рублей кредитный рейтинг AА-(RU), сообщается в пресс-релизе агентства. Эмиссия... Эмиссия... читать дальше

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Сальдо операций Банка России с банковским сектором по предоставлению и абсорбированию рублевой ликвидности со сроками исполнения, приходящимися на 5 декабря по данным на начало операционного дня снизилось до 1253,9 млрд руб. На начало предыдущего операционного дня... На начало предыдущего операционного дня...

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Пресс-служба Банка России сообщает, что остатки средств кредитных организаций на корреспондентских счетах в Банке России на начало операционного дня 5 декабря составили по Российской Федерации 2132,4 млрд руб., в том числе по Московскому региону 1988,6 млрд руб. На... На... читать дальше

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Аналитики Morgan Stanley улучшили рекомендацию для акций Китая до "выше рынка". До этого она находилась "на уровне рынка" почти 2 года - с января 2021 года, отмечает Bloomberg. До этого она находилась "на уровне рынка" почти 2 года - с января 2021 года, отмечает Bloomberg. "Множество позитивных событий наряду с четким курсом на открытие экономики (после... "Множество позитивных событий наряду с четким курсом на открытие экономики (после... читать дальше

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По состоянию на утро понедельника число подтвержденных случаев заражения коронавирусом в мире достигло 645 млн 284 тыс. 347, свидетельствуют данные американского университета Джонса Хопкинса. С начала распространения вируса в мире от последствий заражения COVID-19... С начала распространения вируса в мире от последствий заражения COVID-19... читать дальше

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декабря. FINMARKET.RU – ВТБ разместит 6 декабря однодневные биржевые облигации серии КС-4-356 объемом 100 млрд рублей, говорится в сообщении банка. Дисконтные облигации размещаются по открытой подписке в рамках четвёртой программы биржевых однодневных бондов ВТБ серии... Дисконтные облигации размещаются по открытой подписке в рамках четвёртой программы биржевых однодневных бондов ВТБ серии... читать дальше

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Доллар США дешевеет относительно евро и британского фунта стерлингов и дорожает в паре с японской иеной в ходе торгов в понедельник. Доллар снижается на фоне роста спроса на рисковые активы в связи с оптимизмом по поводу смягчения позиции Китая в отношении борьбы с... читать дальше

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ПАО "Мегафон" продало свою долю в сотовом ритейлере "Связной", сообщил гендиректор оператора Хачатур Помбухчан в интервью РБК. "Все, что могу сказать: мы больше не акционеры "Связного", и наше решение с работой и с эффективностью самого "Связного" никак не связано", -... "Все, что могу сказать: мы больше не акционеры "Связного", и наше решение с работой и с эффективностью самого "Связного" никак не связано", -... читать дальше

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Фондовые индексы крупнейших стран Азиатско-Тихоокеанского региона не демонстрируют единой динамики в ходе торгов в понедельник. Позитивным фактором для рынка акций Китая являются новости о постепенном снятии антиковидных ограничений в стране, пишет Trading... Позитивным фактором для рынка акций Китая являются новости о постепенном снятии антиковидных ограничений в стране, пишет Trading... читать дальше

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Цены на нефть повышаются на фоне решения ОПЕК+ сохранить действующие квоты на добычу нефти. Согласно сообщению ОПЕК+, принятое 5 октября 2022 года решение о снижении квот на нефтедобычу на 2 млн баррелей в сутки с ноября было "ретроспективно признано участниками рынка... Согласно сообщению ОПЕК+, принятое 5 октября 2022 года решение о снижении квот на нефтедобычу на 2 млн баррелей в сутки с ноября было "ретроспективно признано участниками рынка... читать дальше

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Сегодня ожидаются погашения по 8 выпускам облигаций на общую сумму 117,2 млрд руб. Эмитент Эмитент Выпуск Выпуск Тип погашения Тип погашения Размер погашения, всего Размер погашения, всего Размер погашения на... Размер погашения на... читать дальше

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Сегодня ожидаются выплаты купонных доходов по 4 выпускам еврооблигаций на общую сумму $52,93 млн. Эмитент Эмитент Выпуск Выпуск Размер выплат, всего Размер выплат, всего Размер выплат на облигацию Размер выплат на облигацию ... ... читать дальше

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Сегодня ожидаются выплаты купонных доходов по 28 выпускам облигаций на общую сумму 4,06 млрд руб. Эмитент Эмитент Выпуск Выпуск Размер выплат, всего Размер выплат, всего Размер выплат на облигацию Размер выплат на облигацию ... ... читать дальше

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Американские фондовые индексы завершили торги в пятницу слабыми и разнонаправленными изменениями, трейдеры оценивали свежие данные по рынку труда США. Между тем по итогам всей прошедшей недели все индикаторы выросли: Dow Jones Industrial Average - на 0,1%, Standard & Poor''s 500... читать дальше

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