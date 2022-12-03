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Главная / Все новости / ЦБ РФ установил курс доллара США с 3 декабря в размере 61,7749 руб., евро - 64,9868 руб.
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03 декабря 2022 года 09:01
ЦБ РФ установил курс доллара США с 3 декабря в размере 61,7749 руб., евро - 64,9868 руб.
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3 декабря. FINMARKET.RU - Официальный курс доллара США, установленный Центральным банком с 3 декабря, составляет 61,7749 руб. По сравнению с предыдущим значением курс вырос на 62,70 коп. Официальный курс евро, установленный Центральным банком с 3 декабря, составляет По сравнению с предыдущим значением курс вырос на 1,16 руб.
Опубликовано ИА "Финмаркет"
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