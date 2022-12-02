Средний курс доллара США со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов составил 61,7971 руб.

Минимальный курс доллара США составил 61,2525 руб., максимальный - 62,05 руб. Было заключено 22569 сделок. Объем торгов составил 71362,43 млн руб., что на 5% ниже среднего значения за последний месяц. Последняя сделка была совершена по курсу 62 руб. за доллар США.

2 декабря. FINMARKET.RU - Средневзвешенный курс доллара США со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов Московской биржи повысился на 6172 пункта (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 61,7971 руб.

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Капитализация российского рынка акций, вычисленная на основе средневзвешенных цен на Московской бирже в секторе Основной рынок, в пятницу составила 38248,415 млрд руб., снизившись по сравнению с закрытием предыдущего торгового дня на 144,552 млрд руб., или на...

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Средневзвешенный курс юаня со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов Московской биржи повысился на 1286 пунктов (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 8,7825 руб. Минимальный курс юаня составил 8,681 руб., максимальный - 8,83 руб. Было заключено 28454 сделки.... Минимальный курс юаня составил 8,681 руб., максимальный - 8,83 руб. Было заключено 28454 сделки.... читать дальше

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Средневзвешенный курс евро со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов Московской биржи повысился на 10681 пункт (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 64,9618 руб. Минимальный курс евро составил 64,5925 руб., максимальный - 65,27 руб. Было заключено 21011... Минимальный курс евро составил 64,5925 руб., максимальный - 65,27 руб. Было заключено 21011... читать дальше

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Средневзвешенный курс доллара США со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов Московской биржи повысился на 6172 пункта (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 61,7971 руб. Минимальный курс доллара США составил 61,2525 руб., максимальный - 62,05 руб. Было... Минимальный курс доллара США составил 61,2525 руб., максимальный - 62,05 руб. Было... читать дальше

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Рынок российских акций завершил торги в минусе. В пятницу в Азии преобладала негативная динамика индексов акций, в Европе динамика была смешанная после выхода статистики по рынку труда США. Согласно данным Минтруда США, число рабочих мест в стране в ноябре выросло на... В пятницу в Азии преобладала негативная динамика индексов акций, в Европе динамика была смешанная после выхода статистики по рынку труда США. Согласно данным Минтруда США, число рабочих мест в стране в ноябре выросло на... читать дальше

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Доллар США и евро заметно подрастают на "Московской бирже" в пятницу вечером; при этом курс доллара поднялся выше 62 руб. впервые с 7 ноября, евро торгуется выше 65 руб. впервые с 7 июля. Курс доллара США составил 62,0025 руб. в 18:31 мск, что на 51,25 копейки выше... Курс доллара США составил 62,0025 руб. в 18:31 мск, что на 51,25 копейки выше... читать дальше

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Американские фондовые индексы начали день существенным снижением после публикации свежей информации о состоянии рынка труда страны. Количество рабочих мест в экономике США в ноябре увеличилось на 263 тыс., свидетельствуют данные министерства труда. Прирост стал... Количество рабочих мест в экономике США в ноябре увеличилось на 263 тыс., свидетельствуют данные министерства труда. Прирост стал... читать дальше

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Цены на зерно в РФ сейчас "разумные", они позволяют сельхозпроизводителям работать рентабельно, считает первый замминистра сельского хозяйства Оксана Лут. "Тренд последних двух лет в том, что цена (на зерно) была беспредельно высокая, она была неразумно высокой. Это... "Тренд последних двух лет в том, что цена (на зерно) была беспредельно высокая, она была неразумно высокой. Это... читать дальше

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Американская Apple Inc. заняла 25% китайского рынка смартфонов в октябре благодаря сильным продажам iPhone 14-й серии, согласно отчету исследовательской компании Counterpoint Research. Самым продаваемым смартфоном в Китае в позапрошлом месяце стал премиальный iPhone 14... Самым продаваемым смартфоном в Китае в позапрошлом месяце стал премиальный iPhone 14... читать дальше

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Первые биржевые торги углём состоятся в январе-феврале 2023 г., сейчас проводится техническая подготовка всех участников процесса, сообщила ФАС России по итогам первого заседания биржевого комитета по углю. В декабре компаниям необходимо пройти регистрацию и... В декабре компаниям необходимо пройти регистрацию и... читать дальше

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Число действующих в мире нефтяных и газовых буровых установок в ноябре уменьшилось впервые за семь месяцев, свидетельствуют данные американской нефтесервисной компании Baker Hughes. В среднем в минувшем месяце в мире работало 1890 установок против 1893 в октябре. При... В среднем в минувшем месяце в мире работало 1890 установок против 1893 в октябре. При... читать дальше

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Средневзвешенный курс доллара США со сроком расчетов "сегодня" по итогам торгов Московской биржи повысился на 6481 пункт (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 61,7693 руб. Минимальный курс доллара США составил 61,37 руб., максимальный - 62 руб. Было заключено... Минимальный курс доллара США составил 61,37 руб., максимальный - 62 руб. Было заключено... читать дальше

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Поставки мобильных телефонов в КНР в январе-сентябре упали на 21,1%, до 196 млн, относительно аналогичного периода прошлого года, сообщила Академия информационных и коммуникационных технологий (CAICT) при министерстве промышленности и информатизации страны. Продажи... Продажи...

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Минсельхоз РФ намерен усилить господдержку выпуска биотехнологических продуктов, обещает, в частности, в ближайшей перспективе закрыть потребности АПК в лизине собственного производства. "Как направить правильно бюджетные государственные средства на развитие... "Как направить правильно бюджетные государственные средства на развитие... читать дальше

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В течение ближайшей недели с 05.12 по 11.12 ожидается публикация следующих макроэкономических показателей Дата Дата Время Время Публикация Публикация Период Период ... ... читать дальше

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Цены на нефть слабо растут в пятницу вечером в преддверии заседания ОПЕК+ на этих выходных и вступления в силу эмбарго на поставки российской нефти в страны Евросоюза в понедельник. Эксперты, опрошенные агентством Bloomberg, в среднем ожидали еще меньшего повышения в... Эксперты, опрошенные агентством Bloomberg, в среднем ожидали еще меньшего повышения в... читать дальше

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