.
.
.
ГЛАВНОЕ НОВОСТИ ВАЛЮТА АКЦИИ ОБЛИГАЦИИ
Аналитикам Подписчикам О компании
.
НОВОСТИ
Главная  /  Все новости  /  Средний курс юаня со сроком расчетов "сегодня" по итогам торгов составил 8,7558 руб.
.
ГЛАВНОЕ
Снижение промпроизводства в РФ в октябре замедлилось до 2,6%
Снижение промпроизводства в РФ в октябре замедлилось до 2,6%, после падения на 3,1% в сентябре, сообщил Росстат. Данные оказались сильнее прогнозов аналитиков, ожидавших сокращение на 3,5%. В январе-октябре промпроизводство увеличилось на 0,1%
 
Сработали почти все индикаторы глобальной рецессии - эксперты
Три из четырех опережающих индикаторов сигнализируют о рисках наступления глобальной рецессии в конце 2022 - начале 2023 годов, говорится в аналитическом комментарии рейтингового агентства АКРА, на которое ссылаются "Ведомости". Согласно этому...
 
Банки хотят открывать счета по видеосвязи
Участники финансового рынка просят ЦБ провести эксперимент по использованию видеозвонков для удаленного открытия счетов новым клиентам, пишет "Коммерсантъ". Так банкиры хотят компенсировать отсутствие достаточного числа слепков в единой...
 
В России ужесточат требования к расселению аварийного жилья
В России планируют ужесточить требования к расселению аварийного жилья. В Госдуме разрабатывают законопроект, который установит сроки процедуры и запретит растягивать этот процесс, сообщают "Известия". Также депутаты намерены обязать региональные...
 
02 декабря 2022 года 12:00

Средний курс юаня со сроком расчетов "сегодня" по итогам торгов составил 8,7558 руб.

 0
2 декабря. FINMARKET.RU - Средневзвешенный курс юаня со сроком расчетов "сегодня" по итогам торгов Московской биржи повысился на 1337 пунктов (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 8,7558 руб.

Минимальный курс юаня составил 8,709 руб., максимальный - 8,782 руб. Было заключено 2775 сделок. Объем торгов составил 6746,68 млн руб., что на 30% выше среднего значения за последний месяц. Последняя сделка была совершена по курсу 8,757 руб. за юань.

Источник данных - Московская биржа.

Это автоматическое сообщение.

Опубликовано /Финмаркет/
 
 

 
.
.
.
Мнение посетителей сайта, оставляющих свои комментарии на новости и статьи, может не совпадать с мнением редакции ИА «Финмаркет», и за содержание комментариев ИА «Финмаркет» ответственности не несет. При этом агентство оставляет за собой право модерировать и удалять любые комментарии посетителей сайта.
 
.
НОВОСТИ
02 декабря 2022 года 14:08
Глава МВФ: Азии следует готовиться к "исключительной неопределенности" из-за ситуации в Китае
Азиатским странам следует быть готовыми к "исключительной неопределенности", учитывая ослабление экономической активности в Китае из-за ковидных ограничений, а также растущее инфляционное давление в мире, спровоцированное российско-украинским конфликтом, заявила...    читать дальше
.
02 декабря 2022 года 13:59
Ставка 20-го купона бондов РЖД серии БО-09 установлена в размере 13,63%
О "Российские железные дороги" (РЖД) установило ставку 20-го купона облигаций серии БО-09 в размере 13,63% годовых, говорится в сообщении компании.

РЖД разместили 9-й выпуск биржевых облигаций объемом 25 млрд рублей и сроком обращения 15 лет в июне 2013 года. Ставка 1-го...    читать дальше
.
02 декабря 2022 года 13:58
TotalEnergies сократит вложения в проекты в Северном море на 25% из-за британского налога на сверхприбыль
Французская TotalEnergies SE на четверть сократит инвестиции в разработку нефтегазовых проектов в британской части Северного моря в следующем году из-за повышения налога на сверхприбыль энергетических компаний в Великобритании.

Как сообщила TotalEnergies, она проводит...    читать дальше
.
02 декабря 2022 года 13:49
Эмбарго ЕС не повлияет на добычу нефти в РФ в декабре - Новак
Эмбарго Евросоюза на покупку российской нефти, которое начинает действовать с 5 декабря, не повлияет на уровень добычи нефти в России в декабре, поскольку контракты заключены ранее, заявил вице-премьер РФ Александр Новак.

"Что касается декабрьских размещений и...    читать дальше
.
02 декабря 2022 года 13:41
ABB ввел в Шанхае в эксплуатацию завод робототехники
Сегодня шведско-швейцарский производитель электротехнического оборудования ABB официально открыл и ввел в эксплуатацию полностью автоматизированный завод робототехники в Шанхае, сообщает "Жэньминь жибао".

Это предприятие по "производству роботов с помощью роботов"...    читать дальше
.
02 декабря 2022 года 13:32
После 5 декабря стоимость перевозки российской нефти может подскочить в 1,5 раза
Расценки на морскую доставку нефти из России активно растут в преддверии вступления в силу европейских санкций, поскольку владельцы судов хотят получать более высокую плату на фоне санкционных рисков, пишет Bloomberg.

Транспортные компании, готовые согласиться на...    читать дальше
.
02 декабря 2022 года 13:23
РФ не будет изгонять со своего рынка зарубежных зернотрейдеров - глава Минсельхоза
Россия не будет изгонять со своего рынка зарубежные зернотрейдерские компании, заявил журналистам министр сельского хозяйства Дмитрий Патрушев, отвечая на вопрос о позиции ведомства по поводу обращения главы ВТБ Андрея Костина к президенту с предложением ограничить работу таких...    читать дальше
.
02 декабря 2022 года 13:15
Рынок акций Московской биржи по состоянию на 13:00 мск 2 декабря снижается
Индекс Мосбиржи стабилизируется после снижения. По состоянию на 13:00 мск индекс Мосбиржи понизился на 8,2 пункта (0,375%) по сравнению с закрытием предыдущего торгового дня и составляет 2179,09 пункта. Максимальное значение к текущему моменту - 2189,03 (+0,08%) пункта,...    читать дальше
.
02 декабря 2022 года 13:15
Эксперимент по внедрению tax free в России продлен еще на год
Эксперимент по внедрению tax free в России продлен еще на один год, до конца 2023 года.

Соответствующие изменения в постановление правительства N105 от февраля 2018 года (регламентирует проведение эксперимента) утверждены премьер-министром РФ Михаилом Мишустиным 1...    читать дальше
.
02 декабря 2022 года 13:06
Народный банк Китая нацелен на поддержку экономики - глава ЦБ
Народный банк Китая (НБК, Центробанк страны) сфокусирован на стимулировании экономического роста, заявил глава ЦБ И Ган на конференции в Бангкоке.

"Прямо сейчас мы нацелены на поддержку экономики. Наша денежно-кредитная политика является достаточно стимулирующей, чтобы...    читать дальше
.
02 декабря 2022 года 13:05
Средний курс покупки наличного доллара США в банках Москвы достиг максимального значения за месяц и составляет 62,8078 руб.
Максимальное значение за месяц (с 2 ноября по 2 декабря) - 62,8078 руб. за доллар, минимальное значение - 60,7778 руб. за доллар, средний курс покупки за месяц вырос на 1,08 руб.

Это автоматическое сообщение.
.
02 декабря 2022 года 13:03
Cредний курс покупки/продажи наличного евро в банках Москвы на 13:00 мск составил 64,83/70,22 руб.
По состоянию на 13:00 мск на основе информации, предоставленной банками и обменными пунктами Москвы, Cредний курс покупки/продажи наличного евро составил 64,83/70,22 руб. за евро. По сравнению с предыдущим днем Cредний курс покупки вырос на 142 коп., Cредний курс продажи вырос...
.
02 декабря 2022 года 13:03
Cредний курс покупки/продажи наличного доллара в банках Москвы на 13:00 мск составил 62,81/68,12 руб.
По состоянию на 13:00 мск на основе информации, предоставленной банками и обменными пунктами Москвы, Cредний курс покупки/продажи наличного доллара составил 62,81/68,12 руб. за доллар. По сравнению с предыдущим днем Cредний курс покупки вырос на 105 коп., Cредний курс продажи...
.
02 декабря 2022 года 13:03
По состоянию на 13:00 мск 2 декабря средний оптовый курс покупки/продажи наличного доллара в банках Москвы составил 64,1/65,85 руб.
По состоянию на 13:00 мск на основе информации, предоставленной банками и обменными пунктами Москвы, средний оптовый курс покупки/продажи наличного доллара составил 64,1/65,85 руб. за доллар. По сравнению с предыдущим днем средний оптовый курс покупки вырос на 30 коп., средний...
.
02 декабря 2022 года 12:58
"Ростех" ожидает по итогам года роста производства на своих уральских заводах на треть
По итогам этого года объем выпуска продукции предприятий госкорпорации "Ростех", расположенных в Уральском федеральном округе (УрФО), составит, по предварительным оценкам, 305 млрд рублей, сообщил сегодня руководитель представительства "Ростеха" в Свердловской области Павел...    читать дальше
.
02 декабря 2022 года 12:56
Европейские фондовые рынки преимущественно снижаются
Фондовые индексы стран Западной Европы преимущественно снижаются в ходе торгов в пятницу вслед за азиатскими рынками акций.

Сводный индекс крупнейших компаний региона Stoxx Europe 600 к 12:16 мск опустился на 0,25% и составил 442,84 пункта.

Германский фондовый...    читать дальше
.
Страница 1 из 19
.
1
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.

ПОДПИСКА НА РАССЫЛКУ АНАЛИТИКИ ФИНМАРКЕТ:

E-mail:     Код:    

САМОЕ ОБСУЖДАЕМОЕ

Если Вы желаете получать представленную в этом разделе информацию в автоматическом режиме, то заполните, пожалуйста, форму или позвоните по телефонам (495) 988-76-77/02. Наши менеджеры обязательно свяжутся с Вами в ближайшее время и согласуют условия её поставки.
 ФИО *
 Компания
 Телефон (с кодом города) *
 E-Mail
 Защита
введите код, указанный на картинке

.