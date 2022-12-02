02 декабря 2022 года 08:00
Анонс публикаций макроэкономических показателей ведущих стран
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2 декабря. FINMARKET.RU - Сегодня ожидается публикация следующих макроэкономических показателей
|Время
|Публикация
|Период
|10:00
|Баланс счета текущих операций Германии
|Октябрь 2022
|10:00
|Внешнеторговый баланс Германии
|Март 2022
|10:00
|Объемы розничных продаж в Германии
|Октябрь 2022
|13:00
|Изменение цен производителей в еврозоне
|Октябрь 2022
|16:30
|Безработица в Канаде
|Ноябрь 2022
|16:30
|Данные с рынка труда США
|Ноябрь 2022
Это автоматическое сообщение.
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02 декабря 2022 года 14:08
Азиатским странам следует быть готовыми к "исключительной неопределенности", учитывая ослабление экономической активности в Китае из-за ковидных ограничений, а также растущее инфляционное давление в мире, спровоцированное российско-украинским конфликтом, заявила... читать дальше
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02 декабря 2022 года 13:59
О "Российские железные дороги" (РЖД) установило ставку 20-го купона облигаций серии БО-09 в размере 13,63% годовых, говорится в сообщении компании.
РЖД разместили 9-й выпуск биржевых облигаций объемом 25 млрд рублей и сроком обращения 15 лет в июне 2013 года. Ставка 1-го... читать дальше
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02 декабря 2022 года 13:58
Французская TotalEnergies SE на четверть сократит инвестиции в разработку нефтегазовых проектов в британской части Северного моря в следующем году из-за повышения налога на сверхприбыль энергетических компаний в Великобритании.
Как сообщила TotalEnergies, она проводит... читать дальше
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02 декабря 2022 года 13:49
Эмбарго Евросоюза на покупку российской нефти, которое начинает действовать с 5 декабря, не повлияет на уровень добычи нефти в России в декабре, поскольку контракты заключены ранее, заявил вице-премьер РФ Александр Новак.
"Что касается декабрьских размещений и... читать дальше
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02 декабря 2022 года 13:41
Сегодня шведско-швейцарский производитель электротехнического оборудования ABB официально открыл и ввел в эксплуатацию полностью автоматизированный завод робототехники в Шанхае, сообщает "Жэньминь жибао".
Это предприятие по "производству роботов с помощью роботов"... читать дальше
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02 декабря 2022 года 13:32
Расценки на морскую доставку нефти из России активно растут в преддверии вступления в силу европейских санкций, поскольку владельцы судов хотят получать более высокую плату на фоне санкционных рисков, пишет Bloomberg.
Транспортные компании, готовые согласиться на... читать дальше
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02 декабря 2022 года 13:23
Россия не будет изгонять со своего рынка зарубежные зернотрейдерские компании, заявил журналистам министр сельского хозяйства Дмитрий Патрушев, отвечая на вопрос о позиции ведомства по поводу обращения главы ВТБ Андрея Костина к президенту с предложением ограничить работу таких... читать дальше
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02 декабря 2022 года 13:15
Индекс Мосбиржи стабилизируется после снижения. По состоянию на 13:00 мск индекс Мосбиржи понизился на 8,2 пункта (0,375%) по сравнению с закрытием предыдущего торгового дня и составляет 2179,09 пункта. Максимальное значение к текущему моменту - 2189,03 (+0,08%) пункта,... читать дальше
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02 декабря 2022 года 13:15
Эксперимент по внедрению tax free в России продлен еще на один год, до конца 2023 года.
Соответствующие изменения в постановление правительства N105 от февраля 2018 года (регламентирует проведение эксперимента) утверждены премьер-министром РФ Михаилом Мишустиным 1... читать дальше
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02 декабря 2022 года 13:06
Народный банк Китая (НБК, Центробанк страны) сфокусирован на стимулировании экономического роста, заявил глава ЦБ И Ган на конференции в Бангкоке.
"Прямо сейчас мы нацелены на поддержку экономики. Наша денежно-кредитная политика является достаточно стимулирующей, чтобы... читать дальше
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02 декабря 2022 года 13:05
Максимальное значение за месяц (с 2 ноября по 2 декабря) - 62,8078 руб. за доллар, минимальное значение - 60,7778 руб. за доллар, средний курс покупки за месяц вырос на 1,08 руб.
Это автоматическое сообщение.
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02 декабря 2022 года 13:03
По состоянию на 13:00 мск на основе информации, предоставленной банками и обменными пунктами Москвы, Cредний курс покупки/продажи наличного евро составил 64,83/70,22 руб. за евро. По сравнению с предыдущим днем Cредний курс покупки вырос на 142 коп., Cредний курс продажи вырос...
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02 декабря 2022 года 13:03
По состоянию на 13:00 мск на основе информации, предоставленной банками и обменными пунктами Москвы, Cредний курс покупки/продажи наличного доллара составил 62,81/68,12 руб. за доллар. По сравнению с предыдущим днем Cредний курс покупки вырос на 105 коп., Cредний курс продажи...
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02 декабря 2022 года 13:03
По состоянию на 13:00 мск на основе информации, предоставленной банками и обменными пунктами Москвы, средний оптовый курс покупки/продажи наличного доллара составил 64,1/65,85 руб. за доллар. По сравнению с предыдущим днем средний оптовый курс покупки вырос на 30 коп., средний...
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02 декабря 2022 года 12:58
По итогам этого года объем выпуска продукции предприятий госкорпорации "Ростех", расположенных в Уральском федеральном округе (УрФО), составит, по предварительным оценкам, 305 млрд рублей, сообщил сегодня руководитель представительства "Ростеха" в Свердловской области Павел... читать дальше
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02 декабря 2022 года 12:56
Фондовые индексы стран Западной Европы преимущественно снижаются в ходе торгов в пятницу вслед за азиатскими рынками акций.
Сводный индекс крупнейших компаний региона Stoxx Europe 600 к 12:16 мск опустился на 0,25% и составил 442,84 пункта.
Германский фондовый... читать дальше
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