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Главная  /  Все новости  /  Средневзвешенный курс доллара США к российскому рублю со сроком расчетов "завтра" по состоянию на 15:30 мск 1 декабря составил 61,1479 руб.
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01 декабря 2022 года 15:45

Средневзвешенный курс доллара США к российскому рублю со сроком расчетов "завтра" по состоянию на 15:30 мск 1 декабря составил 61,1479 руб.

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1 декабря. FINMARKET.RU - На 15:30 мск средневзвешенный курс доллара США к российскому рублю со сроком расчетов "завтра" на торгах Московской биржи повысился на 2845 пунктов (1 пункт соответствует 0,01 коп.) по сравнению со средневзвешенным курсом предыдущего торгового дня и составил 61,1479 руб. По сравнению с уровнем, сформировавшимся к этому времени накануне, средневзвешенный курс доллара США вырос на 2676 пунктов.

С 25 апреля 2022 г. Банк России устанавливает официальный курс доллара США к российскому рублю на основе данных Московской Биржи о средневзвешенном курсе доллара к рублю по сделкам, заключенным до 15:30 мск дня торгов.

Источник данных - Московская биржа.

Это автоматическое сообщение.

Опубликовано /Финмаркет/
 
 
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Ключевые слова:    Россия,  Курс доллара США

 
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