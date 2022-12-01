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В январе-ноябре т.г. "Газпром", по предварительным данным, добыл 376,9 млрд куб. м газа. Это на 19,4% (на 90,8 млрд куб. м) меньше, чем в прошлом году, сообщила компания. "Спрос на газ компании из газотранспортной системы на внутреннем рынке за этот период уменьшился на... "Спрос на газ компании из газотранспортной системы на внутреннем рынке за этот период уменьшился на... читать дальше

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В пятницу, 2 декабря, ожидаются выплаты купонных доходов по 23 выпускам облигаций на общую сумму 5,38 млрд руб. Эмитент Эмитент Выпуск Выпуск Размер выплат, всего Размер выплат, всего Размер выплат на облигацию Размер выплат на облигацию ... ... читать дальше

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В пятницу, 2 декабря, ожидаются выплаты купонных доходов по 1 выпуску еврооблигаций на общую сумму $0 млн. Эмитент Эмитент Выпуск Выпуск Размер выплат, всего Размер выплат, всего Размер выплат на облигацию Размер выплат на облигацию ... ...

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В пятницу, 2 декабря, ожидаются погашения по 6 выпускам облигаций на общую сумму 104,67 млрд руб. Эмитент Эмитент Выпуск Выпуск Тип погашения Тип погашения Размер погашения, всего Размер погашения, всего Размер погашения... Размер погашения... читать дальше

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Аналитическое кредитное рейтинговое агентство (АКРА) подтвердило кредитный рейтинг банка "Держава" на уровне BBB-(RU) со "стабильным" прогнозом. Как говорится в сообщении агентства, кредитный рейтинг банка, по мнению агентства, обусловлен умеренным бизнес-профилем,... Как говорится в сообщении агентства, кредитный рейтинг банка, по мнению агентства, обусловлен умеренным бизнес-профилем,... читать дальше

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Средневзвешенный курс евро со сроком расчетов "сегодня" по итогам торгов Московской биржи повысился на 7950 пунктов (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 63,8941 руб. Минимальный курс евро составил 63,2825 руб., максимальный - 64,395 руб. Была заключена 10171... Минимальный курс евро составил 63,2825 руб., максимальный - 64,395 руб. Была заключена 10171... читать дальше

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Американский ритейлер-дискаунтер товаров для дома Big Lots увеличил чистый убыток в третьем финансовом квартале, завершившемся 29 октября, в 24 раза до $103 млн, или $3,56 на акцию, по сравнению с убытком в $4,3 млн, или 14 центов на акцию, за сопоставимый период прошлого... читать дальше

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Экспорт удобрений из России в 2022 году может сократиться на 17% к прошлому году, до 31 млн тонн. Такую оценку привел исполнительный директор Российской ассоциации производителей удобрений (РАПУ) Максим Кузнецов, выступая на конференции "Минеральные удобрения-2022" в... Такую оценку привел исполнительный директор Российской ассоциации производителей удобрений (РАПУ) Максим Кузнецов, выступая на конференции "Минеральные удобрения-2022" в... читать дальше

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Аналитическое кредитное рейтинговое агентство (АКРА) подтвердило рейтинг ПАО "Трансфин-М" и его облигаций на уровне ВВВ+(RU), прогноз изменен со "стабильного" на "позитивный". Как говорится в сообщении агентства, кредитный рейтинг компании определяется адекватной... Как говорится в сообщении агентства, кредитный рейтинг компании определяется адекватной... читать дальше

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Индекс Мосбиржи корректируется вниз после роста. По состоянию на 14:30 мск индекс Мосбиржи повысился на 12,9 пункта (0,593%) по сравнению с закрытием предыдущего торгового дня и составляет 2187,43 пункта. Максимальное значение к текущему моменту - 2193,22 (+0,86%) пункта,... читать дальше

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Средняя цена нефти марки Urals в январе-ноябре 2022 года сложилась в размере $78,32 за баррель, говорится в сообщении Минфина РФ. За тот же период 2021 года она составила $68,66 за баррель. Таким образом, цена увеличилась на 14%. За тот же период 2021 года она составила $68,66 за баррель. Таким образом, цена увеличилась на 14%. В ноябре цена составила $66,47... В ноябре цена составила $66,47...

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Страховые требования в связи со стихийными бедствиями в 2022 году превысят $100 млрд второй год подряд, свидетельствуют предварительные оценки Swiss Re Institute, аналитического подразделения швейцарской перестраховочной компании. Снежные бури в Европе, наводнения в... Снежные бури в Европе, наводнения в... читать дальше

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Рейтинговое агентство "Эксперт РА" подтвердило рейтинг кредитоспособности Нижегородской области на уровне "ruА", прогноз по рейтингу - "стабильный", говорится в пресс-релизе агентства. Агентство также подтвердило кредитные рейтинги пяти выпусков облигаций Нижегородской... Агентство также подтвердило кредитные рейтинги пяти выпусков облигаций Нижегородской... читать дальше

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По итогам сегодняшних торгов азиатские рынки акций продемонстрировали подъем вслед за существенным ростом фондовых индексов США днем ранее после выступления председателя Федеральной резервной системы (ФРС) Джерома Пауэлла. Он заявил, что американский ЦБ может замедлить... Он заявил, что американский ЦБ может замедлить... читать дальше

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Нефтяные цны в ходе торгов днем скорректировались на повышение на ожиданиях снятия антиковидных ограничений в Китае и роста спроса на энергоресурс. Февральские фьючерсы на сорт Brent на лондонской бирже ICE Futures к 13:55 мск подорожали на $0,6 (0,69%) - до $87,57 за... Февральские фьючерсы на сорт Brent на лондонской бирже ICE Futures к 13:55 мск подорожали на $0,6 (0,69%) - до $87,57 за... читать дальше

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Глобальные фонды, инвестирующие в криптовалютные активы, испытали отток инвестиций в размере $19,6 млрд в ноябре на фоне обвала цифровых валют и банкротства биржи FTX, пишет The Wall Street Journal со ссылкой на данные исследовательской компании CryptoCompare. Таким... Таким... читать дальше

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