Средний курс доллара США со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов составил 60,8634 руб.

Минимальный курс доллара США составил 60,7 руб., максимальный - 61,19 руб. Было заключено 19563 сделки. Объем торгов составил 56562,16 млн руб., что на 25% ниже среднего значения за последний месяц. Последняя сделка была совершена по курсу 60,99 руб. за доллар США.

30 ноября. FINMARKET.RU - Средневзвешенный курс доллара США со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов Московской биржи понизился на 1695 пунктов (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 60,8634 руб.

.

Капитализация российского рынка акций, вычисленная на основе средневзвешенных цен на Московской бирже в секторе Основной рынок, в среду составила 38211,579 млрд руб., снизившись по сравнению с закрытием предыдущего торгового дня на 67,516 млрд руб., или на...

.

Инвестиции в основной капитал в РФ в 3-м квартале 2022 года выросли на 3,1% по сравнению с 3-м кварталом 2021 года, сообщила Федеральная служба госстатистики (Росстат). За 2-й квартал 2022 года рост инвестиций в основной капитал составлял 4,1%, за 1-й квартал - 12,8%. В... В... читать дальше

.

Средневзвешенный курс доллара США со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов Московской биржи понизился на 1695 пунктов (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 60,8634 руб. Минимальный курс доллара США составил 60,7 руб., максимальный - 61,19 руб. Было заключено... Минимальный курс доллара США составил 60,7 руб., максимальный - 61,19 руб. Было заключено... читать дальше

.

Средневзвешенный курс юаня со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов Московской биржи повысился на 579 пунктов (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 8,5406 руб. Минимальный курс юаня составил 8,472 руб., максимальный - 8,61 руб. Было заключено 38876 сделок.... Минимальный курс юаня составил 8,472 руб., максимальный - 8,61 руб. Было заключено 38876 сделок.... читать дальше

.

Средневзвешенный курс евро со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов Московской биржи понизился на 2813 пунктов (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 63,0631 руб. Минимальный курс евро составил 62,9 руб., максимальный - 63,305 руб. Было заключено 15446 сделок.... Минимальный курс евро составил 62,9 руб., максимальный - 63,305 руб. Было заключено 15446 сделок.... читать дальше

.

ВВП РФ за январь-сентябрь 2022 года снизился на 1,7% к тому же периоду прошлого года, сообщила Федеральная служба госстатистики (Росстат). Эти данные оказались лучше расчетов Минэкономразвития, которое раньше оценивало спад экономики за 9 месяцев 2022 года 2,0%. Две... Две... читать дальше

.

Цены производителей на бензин в РФ в октябре 2022 года упали на 21,3% по сравнению с предыдущим месяцем после того, как понизились на 6,4% в сентябре, подскочили на 26,7% в августе и выросли на 4,7% в июле, следует из материалов Федеральной службы государственной статистики... читать дальше

.

Снижение реального размера (с поправкой на инфляцию) заработной платы в РФ в сентябре 2022 года составило 1,4% в годовом выражении после сокращения на 1,2% в августе, падения на 3,2% в июле и в июне, на 6,1% в мае и на 7,2% в апреле, повышения на 3,6% в марте, на 2,6% в феврале... читать дальше

.

В октябре т.г. оборот розничной торговли в России сократился на 9,7% по сравнению с показателем за октябрь 2021 года, до 3 трлн 584,3 млрд рублей, сообщила Федеральная служба госстатистики (Росстат). В сентябре показатель снизился на 9,8%, в августе - на 8,8%, в июле - 8,7%, в... читать дальше

.

Потребительские цены на бензин в РФ за неделю с 21 по 28 ноября выросли на 0,1%, сообщила Федеральная служба госстатистики (Росстат). На предыдущей неделе (с 14 по 20 ноября) цены также выросли на 0,1%. Относительно начала года потребительские цены на бензин в РФ... Относительно начала года потребительские цены на бензин в РФ... читать дальше

.

Индекс предпринимательской уверенности, отражающий обобщенное состояние предпринимательского поведения, в октябре 2022 года в добывающих производства вырос до минус 2,0% с минус 2,3% в октябре, в обрабатывающих производствах упал до минус 3,7% с минус 3,0% месяцем ранее,... читать дальше

.

Выпуск продукции и услуг по базовым видам экономической деятельности в России в октябре 2022 года снизился на 3,2% в годовом выражении после сокращения на 3.5% в сентяюбре, 1,5% в августе, на 2,9% в июле, на 4,7% в июне, 3,5% в мае, сообщила Федеральная служба госстатистики... читать дальше

.

лодоовощная продукция в РФ с 15 по 21 ноября в среднем подорожала на 2,9%, сообщила Федеральная служба госстатистики (Росстат). За неделю с 15 по 21 ноября показатель вырос на 2,7%. По данным госстатистики, в том числе на огурцы цены выролсли на 12,1%, свеклу столовую -... По данным госстатистики, в том числе на огурцы цены выролсли на 12,1%, свеклу столовую -... читать дальше

.

За неделю с 22 по 28 ноября 2022 г. потребительские цены повысились на 0,19%, сообщила Федеральная служба госстатистики (Росстат). За предыдущую неделю (с 15 по 21 ноября) цены повысились на 0,11%. С начала ноября цены прибавили 0,37%, с начала года выросли на... С начала ноября цены прибавили 0,37%, с начала года выросли на... читать дальше

.

Рынок акций РФ завершил торги в минусе. Индекс МосБиржи просел на фоне укрепления рубля, при этом продажи сдерживались дорожающей нефтью. В Азии в среду преобладал рост индексов акций. Объем промпроизводства в Японии в октябре сократился на 2,6% относительно предыдущего... В Азии в среду преобладал рост индексов акций. Объем промпроизводства в Японии в октябре сократился на 2,6% относительно предыдущего... читать дальше

.

Почти три четверти жителей планеты старше 10 лет имеют в своем распоряжении мобильный телефон, свидетельствуют данные специализированного учреждения ООН "Международный союз электросвязи" (ITU). В документе сказано, что этот показатель составляет 73%. При этом, в Европе... читать дальше

.