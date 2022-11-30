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Главная / Все новости / Запасы нефти в США упали за период с 18 ноября по 25 ноября на 12581 тыс. баррелей, бензина - выросли на 2770 тыс. баррелей
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30 ноября 2022 года 18:31
Запасы нефти в США упали за период с 18 ноября по 25 ноября на 12581 тыс. баррелей, бензина - выросли на 2770 тыс. баррелей
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30 ноября. FINMARKET.RU - Коммерческие запасы нефти в США на прошлой неделе упали на 12581 тыс. баррелей - до 419,084 млн баррелей, свидетельствуют данные еженедельного доклада министерства энергетики США. Товарные запасы бензина повысились на 2770 тыс. баррелей и составили 213,768 млн баррелей. Коммерческие запасы дистиллятов поднялись на 3547 тыс. баррелей, достигнув 112,648 млн баррелей. Эксперты ожидали уменьшения запасов нефти на 3123 тыс. баррелей, роста запасов бензина на 2250 тыс. баррелей и повышения запасов дистиллятов на 1492 тыс. баррелей. Это автоматическое сообщение.
Опубликовано /Финмаркет/
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