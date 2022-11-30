.
.
.
ГЛАВНОЕ НОВОСТИ ВАЛЮТА АКЦИИ ОБЛИГАЦИИ
Аналитикам Подписчикам О компании
.
НОВОСТИ
Главная  /  Все новости  /  Средний курс доллара США со сроком расчетов "сегодня" по итогам торгов составил 60,8908 руб.
.
ГЛАВНОЕ
Снижение промпроизводства в РФ в октябре замедлилось до 2,6%
Снижение промпроизводства в РФ в октябре замедлилось до 2,6%, после падения на 3,1% в сентябре, сообщил Росстат. Данные оказались сильнее прогнозов аналитиков, ожидавших сокращение на 3,5%. В январе-октябре промпроизводство увеличилось на 0,1%
 
Дивиденды за 2022 год - варианты для реинвестирования
Крупнейшие российские компании по итогам 2022 г. направят на дивиденды суммарно 3,9 трлн руб., подсчитали аналитики PFL Advisors для "Ведомостей". Цифра учитывает как уже выплаченные 2,8 трлн руб., так и 1,1 трлн руб., что объявлены и ожидаются до...
 
В России может закрыться каждый второй торговый центр
В России может обанкротиться каждый второй торговый центр, рассказали "Известиям" участники рынка торговой недвижимости. Сейчас, по словам управляющего директора РСТЦ Олега Войцеховского, в банкротном и предбанкротном состоянии находятся не менее...
 
ЦБ узнает у банков их видение рынка ипотеки в 2023 г.
Динамика рынка ипотечного кредитования до конца года и в 2023 году будет зависеть от решения о продлении госпрограммы льготной ипотеки. Ранее и ЦБ, и Минфин были против этого, но, как выяснилось, дискуссия не завершена, пишет "Коммерсантъ". По...
 
30 ноября 2022 года 18:00

Средний курс доллара США со сроком расчетов "сегодня" по итогам торгов составил 60,8908 руб.

 0  
30 ноября. FINMARKET.RU - Средневзвешенный курс доллара США со сроком расчетов "сегодня" по итогам торгов Московской биржи понизился на 2080 пунктов (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 60,8908 руб.

Минимальный курс доллара США составил 60,71 руб., максимальный - 61,13 руб. Было заключено 11578 сделок. Объем торгов составил 37050,95 млн руб., что на 15% ниже среднего значения за последний месяц. Последняя сделка была совершена по курсу 60,9 руб. за доллар США.

Источник данных - Московская биржа.

Это автоматическое сообщение.

Опубликовано /Финмаркет/
 
 

 
.
.
.
Мнение посетителей сайта, оставляющих свои комментарии на новости и статьи, может не совпадать с мнением редакции ИА «Финмаркет», и за содержание комментариев ИА «Финмаркет» ответственности не несет. При этом агентство оставляет за собой право модерировать и удалять любые комментарии посетителей сайта.
 
.
НОВОСТИ
30 ноября 2022 года 20:20
Капитализация российского рынка акций Московской биржи в секторе Основной рынок на 30 ноября снизилась на 0,18% и составила 38211,579 млрд руб.
Капитализация российского рынка акций, вычисленная на основе средневзвешенных цен на Московской бирже в секторе Основной рынок, в среду составила 38211,579 млрд руб., снизившись по сравнению с закрытием предыдущего торгового дня на 67,516 млрд руб., или на...
.
30 ноября 2022 года 19:16
В 3-м квартале инвестиции в основной капитал в РФ увеличились на 3,1% - Росстат
Инвестиции в основной капитал в РФ в 3-м квартале 2022 года выросли на 3,1% по сравнению с 3-м кварталом 2021 года, сообщила Федеральная служба госстатистики (Росстат). За 2-й квартал 2022 года рост инвестиций в основной капитал составлял 4,1%, за 1-й квартал - 12,8%.

В...    читать дальше
.
30 ноября 2022 года 19:15
Средний курс доллара США со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов составил 60,8634 руб.
Средневзвешенный курс доллара США со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов Московской биржи понизился на 1695 пунктов (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 60,8634 руб.

Минимальный курс доллара США составил 60,7 руб., максимальный - 61,19 руб. Было заключено...    читать дальше
.
30 ноября 2022 года 19:15
Средний курс юаня со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов составил 8,5406 руб.
Средневзвешенный курс юаня со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов Московской биржи повысился на 579 пунктов (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 8,5406 руб.

Минимальный курс юаня составил 8,472 руб., максимальный - 8,61 руб. Было заключено 38876 сделок....    читать дальше
.
30 ноября 2022 года 19:15
Средний курс евро со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов составил 63,0631 руб.
Средневзвешенный курс евро со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов Московской биржи понизился на 2813 пунктов (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 63,0631 руб.

Минимальный курс евро составил 62,9 руб., максимальный - 63,305 руб. Было заключено 15446 сделок....    читать дальше
.
30 ноября 2022 года 19:11
Снижение ВВП РФ в январе-сентябре составило 1,7% - Росстат
ВВП РФ за январь-сентябрь 2022 года снизился на 1,7% к тому же периоду прошлого года, сообщила Федеральная служба госстатистики (Росстат). Эти данные оказались лучше расчетов Минэкономразвития, которое раньше оценивало спад экономики за 9 месяцев 2022 года 2,0%.

Две...    читать дальше
.
30 ноября 2022 года 19:07
Снижение цены производителей на бензин в РФ в октябре ускорилось до 21,3% - Росстат
Цены производителей на бензин в РФ в октябре 2022 года упали на 21,3% по сравнению с предыдущим месяцем после того, как понизились на 6,4% в сентябре, подскочили на 26,7% в августе и выросли на 4,7% в июле, следует из материалов Федеральной службы государственной статистики...    читать дальше
.
30 ноября 2022 года 19:04
Зарплаты в РФ в реальном выражении в сентябре снизились на 1,4% - Росстат
Снижение реального размера (с поправкой на инфляцию) заработной платы в РФ в сентябре 2022 года составило 1,4% в годовом выражении после сокращения на 1,2% в августе, падения на 3,2% в июле и в июне, на 6,1% в мае и на 7,2% в апреле, повышения на 3,6% в марте, на 2,6% в феврале...    читать дальше
.
30 ноября 2022 года 19:03
Оборот розничной торговли РФ в октябре снизился на 9,7% - Росстат
В октябре т.г. оборот розничной торговли в России сократился на 9,7% по сравнению с показателем за октябрь 2021 года, до 3 трлн 584,3 млрд рублей, сообщила Федеральная служба госстатистики (Росстат). В сентябре показатель снизился на 9,8%, в августе - на 8,8%, в июле - 8,7%, в...    читать дальше
.
30 ноября 2022 года 19:03
Недельные цены на бензин в РФ увеличились на 0,1% - Росстат
Потребительские цены на бензин в РФ за неделю с 21 по 28 ноября выросли на 0,1%, сообщила Федеральная служба госстатистики (Росстат). На предыдущей неделе (с 14 по 20 ноября) цены также выросли на 0,1%.

Относительно начала года потребительские цены на бензин в РФ...    читать дальше
.
30 ноября 2022 года 19:02
Предпринимательская уверенность в РФ в ноябре выросла в добыче и снизилась в обработке
Индекс предпринимательской уверенности, отражающий обобщенное состояние предпринимательского поведения, в октябре 2022 года в добывающих производства вырос до минус 2,0% с минус 2,3% в октябре, в обрабатывающих производствах упал до минус 3,7% с минус 3,0% месяцем ранее,...    читать дальше
.
30 ноября 2022 года 19:02
Снижение выпуска по базовым видам деятельности в РФ в октябре замедлилось до 3,2% - Росстат
Выпуск продукции и услуг по базовым видам экономической деятельности в России в октябре 2022 года снизился на 3,2% в годовом выражении после сокращения на 3.5% в сентяюбре, 1,5% в августе, на 2,9% в июле, на 4,7% в июне, 3,5% в мае, сообщила Федеральная служба госстатистики...    читать дальше
.
30 ноября 2022 года 19:01
Рост цен на плодоовощную продукцию в РФ за неделю ускорился до 2,9% - Росстат
лодоовощная продукция в РФ с 15 по 21 ноября в среднем подорожала на 2,9%, сообщила Федеральная служба госстатистики (Росстат). За неделю с 15 по 21 ноября показатель вырос на 2,7%.

По данным госстатистики, в том числе на огурцы цены выролсли на 12,1%, свеклу столовую -...    читать дальше
.
30 ноября 2022 года 19:00
Недельная инфляция ускорилась до 0,19% - Росстат
За неделю с 22 по 28 ноября 2022 г. потребительские цены повысились на 0,19%, сообщила Федеральная служба госстатистики (Росстат). За предыдущую неделю (с 15 по 21 ноября) цены повысились на 0,11%.

С начала ноября цены прибавили 0,37%, с начала года выросли на...    читать дальше
.
30 ноября 2022 года 18:58
Рынок российских акций снизился на 0,3-0,5%
Рынок акций РФ завершил торги в минусе. Индекс МосБиржи просел на фоне укрепления рубля, при этом продажи сдерживались дорожающей нефтью.

В Азии в среду преобладал рост индексов акций. Объем промпроизводства в Японии в октябре сократился на 2,6% относительно предыдущего...    читать дальше
.
30 ноября 2022 года 18:49
Почти три четверти жителей планеты старше 10 лет имеют мобильный телефон - ООН
Почти три четверти жителей планеты старше 10 лет имеют в своем распоряжении мобильный телефон, свидетельствуют данные специализированного учреждения ООН "Международный союз электросвязи" (ITU). В документе сказано, что этот показатель составляет 73%. При этом, в Европе...    читать дальше
.
Страница 1 из 19
.
1
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.

ПОДПИСКА НА РАССЫЛКУ АНАЛИТИКИ ФИНМАРКЕТ:

E-mail:     Код:    

САМОЕ ОБСУЖДАЕМОЕ

Если Вы желаете получать представленную в этом разделе информацию в автоматическом режиме, то заполните, пожалуйста, форму или позвоните по телефонам (495) 988-76-77/02. Наши менеджеры обязательно свяжутся с Вами в ближайшее время и согласуют условия её поставки.
 ФИО *
 Компания
 Телефон (с кодом города) *
 E-Mail
 Защита
введите код, указанный на картинке

.