ЦБ РФ установил курс евро с 1 декабря в размере 63,0504 руб.

30 ноября. FINMARKET.RU - Официальный курс, установленный Центральным банком с 1 декабря, составляет 63,0504 руб. По сравнению с предыдущим значением курс снизился на 33,78 коп.

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Saudi Aramco закрыла ряд сделок с польской PKN Orlen, связанных с поглощением Lotos SA, в том числе по приобретению 30% Гданьского НПЗ мощностью 210 тыс. б/с, сообщила компания в среду. Также госкомпания приобрела у польского концерна 100% акций связанной с Гданьским... Также госкомпания приобрела у польского концерна 100% акций связанной с Гданьским... читать дальше

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АО "Государственная транспортная лизинговая компания" (ГТЛК) установило ставку 33-40-го купонов биржевых облигаций серии БО-03 в размере 10,42% годовых, говорится в сообщении компании. Бумаги объемом 1,5 млрд рублей были размещены в декабре 2014 года. Десятилетние бонды... Бумаги объемом 1,5 млрд рублей были размещены в декабре 2014 года. Десятилетние бонды... читать дальше

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К середине дня индекс Мосбиржи начал снижаться. По состоянию на 16:00 мск индекс Мосбиржи понизился на 10,74 пункта (0,491%) по сравнению с закрытием предыдущего торгового дня и составляет 2174,58 пункта. Максимальное значение к текущему моменту - 2184,01 (-0,06%) пункта,... читать дальше

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ЦБ РФ с 1 декабря установил следующие учетные цены на драгоценные металлы: на золото - 3430,64 (+1,15) руб./грамм; на серебро - 41,82 (-0,35) руб./грамм; на платину - 1943,64 (-19,94) руб./грамм; на палладий - 3583,9 (-58,54) руб./грамм. Это автоматическое сообщение. Это автоматическое сообщение.

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Ритейлер "Магнит" увеличил объем размещения 3-летних облигаций серии БО-004Р-01 с 15 млрд до 20 млрд рублей, сообщил "Интерфаксу" источник на финансовом рынке. Финальный ориентир ставки 1-го купона установлен на уровне 9,15% годовых, что соответствует доходности к... Финальный ориентир ставки 1-го купона установлен на уровне 9,15% годовых, что соответствует доходности к... читать дальше

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Мировой рынок облигаций в ноябре вырос на $2,8 трлн благодаря ставкам инвесторов на то, что центробанки мира взяли под контроль инфляцию, пишет агентство Bloomberg. Таким образом, объем рынка государственных и корпоративных облигаций на конец текущего месяца достиг... Таким образом, объем рынка государственных и корпоративных облигаций на конец текущего месяца достиг... читать дальше

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По состоянию на 16:00 мск на основе информации, предоставленной банками и обменными пунктами Москвы, Cредний курс покупки/продажи наличного доллара составил 61,78/67,21 руб. за доллар. По сравнению с предыдущим днем Cредний курс покупки вырос на 26 коп., Cредний курс продажи...

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Официальный курс евро, установленный Центральным банком с 1 декабря, составляет 63,0504 руб. По сравнению с предыдущим значением курс снизился на 33,78 коп. Это автоматическое сообщение. Это автоматическое сообщение.

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Официальный курс доллара США, установленный Центральным банком с 1 декабря, составляет 60,8803 руб. По сравнению с предыдущим значением курс снизился на 19,39 коп. Это автоматическое сообщение. Это автоматическое сообщение.

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Банк Англии выступил за четкое внедрение глобальных требований к капиталу для крупнейших банков Великобритании, разочаровав представителей сектора, надеявшихся на более мягкий подход, которого придерживается Евросоюз, пишет газета Financial Times. "Согласованность с... "Согласованность с... читать дальше

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На 15:30 мск средневзвешенный курс доллара США к российскому рублю со сроком расчетов "завтра" на торгах Московской биржи понизился на 1526 пунктов (1 пункт соответствует 0,01 коп.) по сравнению со средневзвешенным курсом предыдущего торгового дня и составил 60,8803 руб. По... читать дальше

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Валовой внутренний продукт (ВВП) Латвии в январе-сентябре 2022 года увеличился на 2,4% по сравнению с аналогичным периодом 2021 года и составил в фактических ценах 28,5 млрд евро, сообщило Центральное статистическое управление. В третьем квартале ВВП снизился на 0,6%, с... В третьем квартале ВВП снизился на 0,6%, с... читать дальше

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Налоговые доходы в странах, входящих в Организацию экономического сотрудничества и развития (ОЭСР), в прошлом году выросли на 0,6 процентного пункта и достигли 34,1% ВВП, свидетельствуют предварительные данные. Это второй по величине прирост с 1990 года, сообщается в отчете... читать дальше

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В четверг, 1 декабря, ожидаются выплаты купонных доходов по 24 выпускам облигаций на общую сумму 12,91 млрд руб. Эмитент Эмитент Выпуск Выпуск Размер выплат, всего Размер выплат, всего Размер выплат на облигацию Размер выплат на облигацию ... ... читать дальше

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В четверг, 1 декабря, ожидаются выплаты купонных доходов по 4 выпускам еврооблигаций на общую сумму $1,46 млн. Эмитент Эмитент Выпуск Выпуск Размер выплат, всего Размер выплат, всего Размер выплат на облигацию Размер выплат на облигацию ... ... читать дальше

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В четверг, 1 декабря, ожидается погашение по 1 выпуску облигаций на общую сумму 100 млрд руб. Эмитент Эмитент Выпуск Выпуск Тип погашения Тип погашения Размер погашения, всего Размер погашения, всего Размер погашения на... Размер погашения на... читать дальше

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