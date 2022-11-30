.
.
СЕГОДНЯ:
.
ПОИСК | RSS | INTERFAX.RU
.
.
НОВОСТИ
Главная / Все новости / Средний курс евро со сроком расчетов "сегодня" по итогам торгов составил 63,0991 руб.
.
30 ноября 2022 года 15:15
Средний курс евро со сроком расчетов "сегодня" по итогам торгов составил 63,0991 руб.
|0
30 ноября. FINMARKET.RU - Средневзвешенный курс евро со сроком расчетов "сегодня" по итогам торгов Московской биржи понизился на 3689 пунктов (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 63,0991 руб. Минимальный курс евро составил 62,95 руб., максимальный - 63,305 руб. Было заключено 6900 сделок. Объем торгов составил 17330,81 млн руб., что соответствует среднему значению за последний месяц. Последняя сделка была совершена по курсу 63,12 руб. за евро. Источник данных - Московская биржа. Это автоматическое сообщение.
Опубликовано /Финмаркет/
Мнение посетителей сайта, оставляющих свои комментарии на новости и статьи, может не совпадать с мнением редакции ИА «Финмаркет», и за содержание комментариев ИА «Финмаркет» ответственности не несет. При этом агентство оставляет за собой право модерировать и удалять любые комментарии посетителей сайта.
.
30 ноября 2022 года 16:21
Saudi Aramco закрыла ряд сделок с польской PKN Orlen, связанных с поглощением Lotos SA, в том числе по приобретению 30% Гданьского НПЗ мощностью 210 тыс. б/с, сообщила компания в среду. Также госкомпания приобрела у польского концерна 100% акций связанной с Гданьским... читать дальше
.30 ноября 2022 года 16:20
АО "Государственная транспортная лизинговая компания" (ГТЛК) установило ставку 33-40-го купонов биржевых облигаций серии БО-03 в размере 10,42% годовых, говорится в сообщении компании. Бумаги объемом 1,5 млрд рублей были размещены в декабре 2014 года. Десятилетние бонды... читать дальше
.30 ноября 2022 года 16:15
К середине дня индекс Мосбиржи начал снижаться. По состоянию на 16:00 мск индекс Мосбиржи понизился на 10,74 пункта (0,491%) по сравнению с закрытием предыдущего торгового дня и составляет 2174,58 пункта. Максимальное значение к текущему моменту - 2184,01 (-0,06%) пункта,... читать дальше
.30 ноября 2022 года 16:12
ЦБ РФ с 1 декабря установил следующие учетные цены на драгоценные металлы: на золото - 3430,64 (+1,15) руб./грамм; на серебро - 41,82 (-0,35) руб./грамм; на платину - 1943,64 (-19,94) руб./грамм; на палладий - 3583,9 (-58,54) руб./грамм. Это автоматическое сообщение.
.30 ноября 2022 года 16:08
Ритейлер "Магнит" увеличил объем размещения 3-летних облигаций серии БО-004Р-01 с 15 млрд до 20 млрд рублей, сообщил "Интерфаксу" источник на финансовом рынке. Финальный ориентир ставки 1-го купона установлен на уровне 9,15% годовых, что соответствует доходности к... читать дальше
.30 ноября 2022 года 16:05
Мировой рынок облигаций в ноябре вырос на $2,8 трлн благодаря ставкам инвесторов на то, что центробанки мира взяли под контроль инфляцию, пишет агентство Bloomberg. Таким образом, объем рынка государственных и корпоративных облигаций на конец текущего месяца достиг... читать дальше
.30 ноября 2022 года 16:03
Cредний курс покупки/продажи наличного доллара в банках Москвы на 16:00 мск составил 61,78/67,21 руб.
По состоянию на 16:00 мск на основе информации, предоставленной банками и обменными пунктами Москвы, Cредний курс покупки/продажи наличного доллара составил 61,78/67,21 руб. за доллар. По сравнению с предыдущим днем Cредний курс покупки вырос на 26 коп., Cредний курс продажи...
.30 ноября 2022 года 15:58
Официальный курс евро, установленный Центральным банком с 1 декабря, составляет 63,0504 руб. По сравнению с предыдущим значением курс снизился на 33,78 коп. Это автоматическое сообщение.
.30 ноября 2022 года 15:58
Официальный курс доллара США, установленный Центральным банком с 1 декабря, составляет 60,8803 руб. По сравнению с предыдущим значением курс снизился на 19,39 коп. Это автоматическое сообщение.
.30 ноября 2022 года 15:53
Банк Англии выступил за четкое внедрение глобальных требований к капиталу для крупнейших банков Великобритании, разочаровав представителей сектора, надеявшихся на более мягкий подход, которого придерживается Евросоюз, пишет газета Financial Times. "Согласованность с... читать дальше
.30 ноября 2022 года 15:45
Средневзвешенный курс доллара США к российскому рублю со сроком расчетов "завтра" по состоянию на 15:30 мск 30 ноября составил 60,8803 руб.
На 15:30 мск средневзвешенный курс доллара США к российскому рублю со сроком расчетов "завтра" на торгах Московской биржи понизился на 1526 пунктов (1 пункт соответствует 0,01 коп.) по сравнению со средневзвешенным курсом предыдущего торгового дня и составил 60,8803 руб. По... читать дальше
.30 ноября 2022 года 15:43
Валовой внутренний продукт (ВВП) Латвии в январе-сентябре 2022 года увеличился на 2,4% по сравнению с аналогичным периодом 2021 года и составил в фактических ценах 28,5 млрд евро, сообщило Центральное статистическое управление. В третьем квартале ВВП снизился на 0,6%, с... читать дальше
.30 ноября 2022 года 15:35
Налоговые доходы в странах, входящих в Организацию экономического сотрудничества и развития (ОЭСР), в прошлом году выросли на 0,6 процентного пункта и достигли 34,1% ВВП, свидетельствуют предварительные данные. Это второй по величине прирост с 1990 года, сообщается в отчете... читать дальше
.30 ноября 2022 года 15:30
В четверг, 1 декабря, ожидаются выплаты купонных доходов по 24 выпускам облигаций на общую сумму 12,91 млрд руб.
В четверг, 1 декабря, ожидаются выплаты купонных доходов по 24 выпускам облигаций на общую сумму 12,91 млрд руб. Эмитент Выпуск Размер выплат, всего Размер выплат на облигацию ... читать дальше
.30 ноября 2022 года 15:30
В четверг, 1 декабря, ожидаются выплаты купонных доходов по 4 выпускам еврооблигаций на общую сумму $1,46 млн
В четверг, 1 декабря, ожидаются выплаты купонных доходов по 4 выпускам еврооблигаций на общую сумму $1,46 млн. Эмитент Выпуск Размер выплат, всего Размер выплат на облигацию ... читать дальше
.30 ноября 2022 года 15:30
В четверг, 1 декабря, ожидается погашение по 1 выпуску облигаций на общую сумму 100 млрд руб. Эмитент Выпуск Тип погашения Размер погашения, всего Размер погашения на... читать дальше
.
ПОДПИСКА НА РАССЫЛКУ АНАЛИТИКИ ФИНМАРКЕТ:
САМОЕ ОБСУЖДАЕМОЕ
Если Вы желаете получать представленную в этом разделе информацию в автоматическом режиме, то заполните, пожалуйста, форму или позвоните по телефонам (495) 988-76-77/02. Наши менеджеры обязательно свяжутся с Вами в ближайшее время и согласуют условия её поставки.
.