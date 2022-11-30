Сальдо операций ЦБ по представлению и абсорбированию ликвидности снизилось до 758,7 млрд руб.

30 ноября. FINMARKET.RU -операций Банка России с банковским сектором по предоставлению и абсорбированию рублевой ликвидности со сроками исполнения, приходящимися на 30 ноября по данным на начало операционного дня снизилось до 758,7 млрд руб.

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Потребительские цены во Франции в ноябре 2022 года, рассчитанные по французским стандартам, выросли на 6,2% в годовом выражении после такого же повышения в октябре, свидетельствуют предварительные данные Национального статистического управления Insee. Консенсус предполагал... читать дальше

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Совет Федерации проголосовал сегодня за досрочное освобождение Алексея Кудрина от должности председателя Счётной палаты РФ. Таким образом, сенаторы поддержали соответствующее представление президента РФ, поступившее в СФ во вторник. Накануне Кудрин заявил, что подал... Накануне Кудрин заявил, что подал... читать дальше

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Экономика Турции в третьем квартале 2022 года выросла на 3,9% в годовом выражении, свидетельствуют предварительные данные статистического института страны (TurkStat). Во втором квартале, согласно пересмотренным данным, турецкий ВВП увеличился на 7,7%, а не на 7,6%, как... Во втором квартале, согласно пересмотренным данным, турецкий ВВП увеличился на 7,7%, а не на 7,6%, как... читать дальше

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Инфляция в Белоруссии по итогам 2022 года составит 15,5%, прогнозирует Национальный банк республики (НББ). Прогноз по инфляции содержится в опубликованных основных направлениях денежно-кредитной политики на 2023 год. Рост потребительских цен в январе-октябре замедлился... Рост потребительских цен в январе-октябре замедлился... читать дальше

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Американские компании могут пересмотреть в сторону снижения свои прогнозы прибыли, что приведет к резкому снижению фондовых индексов, полагает старший стратег банка Morgan Stanley по США Майк Уилсон. "Индекс Standard & Poor's 500 может упасть до 3000-3300 пунктов в... "Индекс Standard & Poor's 500 может упасть до 3000-3300 пунктов в... читать дальше

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Реализация основного потенциала ослабления рубля придется на первое полугодие 2023 года, считают аналитики Raiffeisenbank. "Поддержание ограничений на движение капитала в текущей конфигурации ограничивает возможный спекулятивный отток, что делает динамику курса менее... "Поддержание ограничений на движение капитала в текущей конфигурации ограничивает возможный спекулятивный отток, что делает динамику курса менее... читать дальше

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С начала года инвесторам одобрили строительство свыше 10 млн кв.м жилья и более 14 млн кв.м инфраструктуры и бизнес-объектов, сообщила в интервью "Интерфаксу" председатель Москомстройинвеста Анастасия Пятова. "В течение всего года мы наблюдаем высокий уровень интереса и... "В течение всего года мы наблюдаем высокий уровень интереса и... читать дальше

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Сальдо операций Банка России с банковским сектором по предоставлению и абсорбированию рублевой ликвидности со сроками исполнения, приходящимися на 30 ноября по данным на начало операционного дня снизилось до 758,7 млрд руб. На начало предыдущего операционного дня сальдо... На начало предыдущего операционного дня сальдо...

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Торги в последний день осени фондовый рынок России начал небольшим снижением индексов на фоне разнополярных внешних сигналов. Европейские рынки акций закрылись вчера без единой динамики. Европейские рынки акций закрылись вчера без единой динамики. Американские фондовые индексы S&P 500 и Nasdaq завершили вторник в минусе,... Американские фондовые индексы S&P 500 и Nasdaq завершили вторник в минусе,... читать дальше

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Показатель EBITDA холдинга "Селигдар" в 3-м квартале 2022 года, по подсчетам, сократился в 4 раза по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, до 1,9 млрд рублей, рентабельность упала с 60% до 20%. По итогам 9 месяцев, сообщила компания, EBITDA сократился примерно... По итогам 9 месяцев, сообщила компания, EBITDA сократился примерно... читать дальше

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Московская биржа зарегистрировала дополнительный выпуск №1 облигаций ООО "Балтийский лизинг" серии БО-П06, сообщается в материалах биржи. Допвыпуску присвоен регистрационный номер основного выпуска - 4B02-06-36442-R-001P. Допвыпуску присвоен регистрационный номер основного выпуска - 4B02-06-36442-R-001P. Как сообщалось, сбор заявок на... Как сообщалось, сбор заявок на... читать дальше

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ВТБ с 3 декабря повысит минимальную ставку по ипотеке на 0,5 процентного пункта, до 10,9%, говорится в сообщении госбанка. Новые ценовые параметры распространяются на приобретение готового и строящегося жилья, а также программу рефинансирования. Все заявки, направленные... Новые ценовые параметры распространяются на приобретение готового и строящегося жилья, а также программу рефинансирования. Все заявки, направленные... читать дальше

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Банк России планирует разработать рекомендации, направленные на улучшение практики корпоративного управления в холдингах и группах компаний с учетом специфики их деятельности, говорится в проекте Основных направлений развития финансового рынка РФ на 2023 год и период 2024-2025... читать дальше

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Тарифная квота на вывоз за пределы территории РФ в государства, не являющиеся членами ЕАЭС, лома и отходов лома черных металлов может быть продлена до 30 июня 2023 года. При этом размер квоты может быть понижен до 600 тыс. тонн с 1,35 млн тонн, действующих до конца 2022 года,... читать дальше

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Число подтвержденных случаев заражения коронавирусом в мире на утро среды достигло 642 млн 717 тыс. 22, свидетельствуют данные американского университета Джонса Хопкинса. С начала распространения вируса в мире от последствий заражения COVID-19 скончались 6 млн 633 тыс.... С начала распространения вируса в мире от последствий заражения COVID-19 скончались 6 млн 633 тыс.... читать дальше

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Пресс-служба Банка России сообщает, что остатки средств кредитных организаций на корреспондентских счетах в Банке России на начало операционного дня 30 ноября составили по Российской Федерации 2423,6 млрд руб., в том числе по Московскому региону 2227,8 млрд руб. На... На... читать дальше

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