30 ноября 2022 года 08:00
Анонс публикаций макроэкономических показателей ведущих стран
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30 ноября. FINMARKET.RU - Сегодня ожидается публикация следующих макроэкономических показателей
|Время
|Публикация
|Период
|10:45
|Данные о потребительских расходах во Франции
|Октябрь 2022
|10:45
|Изменение ВВП Франции
|III квартал 2022
|10:45
|Предварительная оценка потребительских цен во Франции
|Ноябрь 2022
|10:45
|Цены производителей во Франции
|Октябрь 2022
|11:55
|Данные о безработице в Германии
|Ноябрь 2022
|12:00
|Изменение ВВП Италии
|III квартал 2022
|13:00
|Предварительная оценка потребительских цен в еврозоне
|Ноябрь 2022
|13:00
|Предварительная оценка потребительских цен в Италии
|Ноябрь 2022
|16:15
|Занятость в производственном секторе США
|Ноябрь 2022
|16:30
|Пересмотренная предварительная оценка ВВП США
|III квартал 2022
|16:30
|Предварительные данные по запасам на оптовых складах США
|Октябрь 2022
|17:45
|Индекс производственной активности Чикаго
|Ноябрь 2022
|18:30
|Данные Минэнерго США о запасах нефти, бензина и дистиллятов в стране
|С 19 по 25 ноября
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Как сообщалось, сбор заявок на... читать дальше
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На... читать дальше
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