Средний курс доллара США со сроком расчетов "сегодня" по итогам торгов составил 61,0988 руб.

Минимальный курс доллара США составил 60,775 руб., максимальный - 61,59 руб. Было заключено 14129 сделок. Объем торгов составил 44024,74 млн руб., что соответствует среднему значению за последний месяц. Последняя сделка была совершена по курсу 60,79 руб. за доллар США.

29 ноября. FINMARKET.RU - Средневзвешенный курс доллара США со сроком расчетов "сегодня" по итогам торгов Московской биржи повысился на 3182 пункта (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 61,0988 руб.

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Капитализация российского рынка акций, вычисленная на основе средневзвешенных цен на Московской бирже в секторе Основной рынок, во вторник составила 38279,094 млрд руб., повысившись по сравнению с закрытием предыдущего торгового дня на 197,549 млрд руб., или на...

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Совкомбанк приобрел в рамках оферты 1 млн 556,340 тыс. облигаций серии БО-П01 по цене 100% от номинала, говорится в сообщении кредитной организации. Объем выпуска составляет 9,9 млн облигаций номиналом 1 тыс. рублей каждая, таким образом, банк выкупил 15,6%... Объем выпуска составляет 9,9 млн облигаций номиналом 1 тыс. рублей каждая, таким образом, банк выкупил 15,6%... читать дальше

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ПАО "Трансфин-М" выставило оферты по биржевым облигациям серий 002Р-01 и 002Р-02, а также коммерческим бондам серий КО-01 и КО-03, говорится в сообщениях компании. Период предъявления облигаций к оферте 9-15 декабря. Дата приобретения - 16 декабря. Период предъявления облигаций к оферте 9-15 декабря. Дата приобретения - 16 декабря. Количество... Количество... читать дальше

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Средневзвешенный курс юаня со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов Московской биржи повысился на 652 пункта (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 8,4827 руб. Минимальный курс юаня составил 8,44 руб., максимальный - 8,535 руб. Было заключено 42618 сделок.... Минимальный курс юаня составил 8,44 руб., максимальный - 8,535 руб. Было заключено 42618 сделок.... читать дальше

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Средневзвешенный курс евро со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов Московской биржи понизился на 461,00000000000006 пунктов (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 63,3444 руб. Минимальный курс евро составил 62,985 руб., максимальный - 63,8 руб. Было заключено... Минимальный курс евро составил 62,985 руб., максимальный - 63,8 руб. Было заключено... читать дальше

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Средневзвешенный курс доллара США со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов Московской биржи повысился на 1882 пункта (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 61,0329 руб. Минимальный курс доллара США составил 60,77 руб., максимальный - 61,3775 руб. Было... Минимальный курс доллара США составил 60,77 руб., максимальный - 61,3775 руб. Было... читать дальше

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Минфин РФ разработал ряд упрощений для участников рынка алкоголя, сообщается в материалах на сайте ведомства. Соответствующие поправки в законодательство одобрены на заседании правительства во вторник. Соответствующие поправки в законодательство одобрены на заседании правительства во вторник. Так, сокращается до одной количество лицензий на... Так, сокращается до одной количество лицензий на... читать дальше

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ЦБ РФ разъяснил идею фонда развития банковского сектора: фактически это коллективный запас капитала в дополнение к индивидуальным буферам, который будет задействован только при наступлении форс-мажорных обстоятельств. Более детальная концепция фонда, идею создания... Более детальная концепция фонда, идею создания... читать дальше

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АО "Управление отходами") увеличило срок обращения выпуска облигаций 2-й серии с 10,5 лет до 22 лет, сообщается в эмиссионных документах компании. Новой датой погашения выпуска станет 20 декабря 2036 года. В результате количество купонов увеличивается с 6 до 18. Ставка... Новой датой погашения выпуска станет 20 декабря 2036 года. В результате количество купонов увеличивается с 6 до 18. Ставка... читать дальше

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Рынок акций РФ завершил торги небольшим ростом индексов МосБиржи и РТС (на 0,36%-0,56%, соответственно) на фоне общемировой коррекции на новостях из Китая. Во вторник индексы акций в Азии выросли за исключением просевшей на статистике Японии (японский Nikkei 225 потерял... Во вторник индексы акций в Азии выросли за исключением просевшей на статистике Японии (японский Nikkei 225 потерял... читать дальше

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Рынок труда в РФ сохранит привлекательность для трудовых мигрантов из стран Средней Азии еще в течение ближайших пяти-семи лет, считает руководитель рабочей группы Национального совета по развитию профессионального образования и обучения в национальной системе квалификаций... читать дальше

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Американские фондовые индексы начали торги во вторник слабым ростом. Dow Jones Industrial Average к 18:20 мск увеличился на 0,02% и составил 33854,92 пункта. Dow Jones Industrial Average к 18:20 мск увеличился на 0,02% и составил 33854,92 пункта. Значение Standard & Poor's 500 к 18:22 мск выросло на 0,13% - до 3969,03... Значение Standard & Poor's 500 к 18:22 мск выросло на 0,13% - до 3969,03... читать дальше

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Индекс потребительского доверия в США в ноябре уменьшился до 100,2 пункта по сравнению с пересмотренными 102,2 пункта месяцем ранее, сообщила исследовательская организация Conference Board, которая рассчитывает этот индикатор. Это минимальный показатель за четыре... Это минимальный показатель за четыре... читать дальше

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В столице с 31 декабря сроком на один год вводится ограничение на движение грузового автотранспорта массой более 3,5 тонн по территории Москвы в пределах Московской кольцевой автомобильной дороги и по МКАД в ночное время. Об этом сообщается в приказе столичного... Об этом сообщается в приказе столичного... читать дальше

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19 тысяч сотрудников промышленных предприятий в этом году прошли переобучение в связи с перестройкой процессов работы, в следующем году планируется переподготовить не менее 13 тысяч, сообщил министр труда Антон Котяков. "Еще одна программа, на которой я хотел бы... "Еще одна программа, на которой я хотел бы... читать дальше

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ПАО "Ростелеком" установило ориентир доходности "социальных" облигаций серии 001P-06R объемом 10 млрд рублей на уровне премии не выше 110 базисных пунктов к ОФЗ на сроке 2,75 года, сообщил "Интерфаксу" источник на финансовом рынке. Сбор заявок на выпуск пройдет 1 декабря... Сбор заявок на выпуск пройдет 1 декабря... читать дальше

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