Средний курс юаня со сроком расчетов "сегодня" по итогам торгов составил 8,5068 руб.

Минимальный курс юаня составил 8,436 руб., максимальный - 8,534 руб. Было заключено 2279 сделок. Объем торгов составил 5063,04 млн руб., что соответствует среднему значению за последний месяц. Последняя сделка была совершена по курсу 8,51 руб. за юань.

29 ноября. FINMARKET.RU - Средневзвешенный курс юаня со сроком расчетов "сегодня" по итогам торгов Московской биржи повысился на 1027 пунктов (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 8,5068 руб.

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Фондовые индексы стран Западной Европы растут в ходе торгов во вторник, восстанавливаюсь после падения накануне. Инвесторы приветствовали новость о том, что власти Китая планируют активно поощрять вакцинацию против коронавируса среди взрослого населения. Эксперты... Инвесторы приветствовали новость о том, что власти Китая планируют активно поощрять вакцинацию против коронавируса среди взрослого населения. Эксперты... читать дальше

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Катарская национальная нефтегазовая компания QatarEnergy и компания ConocoPhillips подписали контракт на поставки сжиженного природного газа (СПГ) в ФРГ в течение не менее 15 лет с 2026 года, сообщают во вторник западные СМИ. "Германия обладает самым крупным газовым... "Германия обладает самым крупным газовым... читать дальше

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АФК "Система" 2 декабря с 11:00 до 16:00 МСК проведет сбор заявок на 10-летние облигации серии 001P-24 с 3-летней офертой объемом 10 млрд рублей, сообщил "Интерфаксу" источник на финансовом рынке. Ориентир доходности - премия не выше 220-240 б.п. к ОФЗ на сроке 3 года.... Ориентир доходности - премия не выше 220-240 б.п. к ОФЗ на сроке 3 года.... читать дальше

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Чистая прибыль ПАО "Трансконтейнер" (входит в группу "Дело") по МСФО в январе-сентябре 2022 года сократилась на 20,3% по сравнению с тем же периодом 2021 г., до 11,546 млрд руб., следует из отчета компании. Выручка за этот период увеличилась на 25%, до 125,918 млрд... Выручка за этот период увеличилась на 25%, до 125,918 млрд... читать дальше

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Рецессия в США, вызванная действиями Федеральной резервной системы, окажется болезненной для американского рынка акций, но будет непродолжительной, полагают аналитики Deutsche Bank. Рецессия наступит примерно в середине 2023 года, после чего "основные фондовые рынки... Рецессия наступит примерно в середине 2023 года, после чего "основные фондовые рынки... читать дальше

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Потребление электроэнергии в России по итогам года может увеличиться на чуть менее чем 1,5%, сообщил министр энергетики РФ Николай Шульгинов журналистам. "Сейчас 1,5 (процента рост). К концу года - посмотрим, может быть, чуть ниже будет. Такой (результат) примерно... "Сейчас 1,5 (процента рост). К концу года - посмотрим, может быть, чуть ниже будет. Такой (результат) примерно... читать дальше

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Средневзвешенный курс юаня со сроком расчетов "сегодня" по итогам торгов Московской биржи повысился на 1027 пунктов (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 8,5068 руб. Минимальный курс юаня составил 8,436 руб., максимальный - 8,534 руб. Было заключено 2279 сделок.... Минимальный курс юаня составил 8,436 руб., максимальный - 8,534 руб. Было заключено 2279 сделок.... читать дальше

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9 ноября. FINMARKET.RU – ВТБ разместит 29 ноября однодневные биржевые облигации серии КС-4-351 объемом 100 млрд рублей по цене 99,9805% от номинала, говорится в сообщении банка. Данная цена соответствует доходности к погашению в размере 7,12%... Данная цена соответствует доходности к погашению в размере 7,12%... читать дальше

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Россия рассчитывает на участие китайских партнеров в проекте Усть-Луга, поставки сжиженного природного газа (СПГ) в Китай с этого проекта перспективны, заявил вице-премьер Александр Новак на IV Российско-Китайском энергетическом бизнес-форуме в Москве. "Успешно работает... "Успешно работает... читать дальше

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В октябре 2022 г. средний размер выданных автокредитов (на новые автомобили и автомобили с пробегом) составил 1,08 млн руб., снизившись на 6,1% по сравнению с предыдущим месяцем (в сентябре 2022 года - 1,15 млн руб.), говорится в сообщении Национального бюро кредитных историй... читать дальше

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Россия, Казахстан и Узбекистан обсуждают газовый союз для внутренних поставок и на рынки третьих стран, включая Китай, сообщил журналистам вице-премьер РФ Александр Новак. "Такие направления сотрудничества рассматриваются, поскольку у Россия, Казахстана, Узбекистана еще... "Такие направления сотрудничества рассматриваются, поскольку у Россия, Казахстана, Узбекистана еще... читать дальше

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Суточный прирост новых заболевших коронавирусной инфекцией в РФ составил более 4,9 тыс. случаев, скончались 53 пациента с COVID-19, следует из данных оперативного штаба. "В РФ выявлено 4 928 новых случаев COVID-19. Количество госпитализаций за сутки составило 1 500 человек и... читать дальше

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Цена газа в Европе может преодолеть даже предлагаемый Еврокомиссией "потолок" в $3000/тыс. куб и выйти на более высокие уровни, заявил заместитель начальника управления анализа газовых рынков и ценообразования ООО "Газпром экспорт" Сергей Комлев. "Сейчас мы наблюдаем... "Сейчас мы наблюдаем... читать дальше

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Россия и Китай работают над созданием системы расчетов без использования SWIFT, заявил вице-премьер Александр Новак на IV Российско-Китайском энергетическом бизнес-форуме в Москве. Он отметил, что Россия и Китай уделяют особое внимание торговле с расчетами в... Он отметил, что Россия и Китай уделяют особое внимание торговле с расчетами в... читать дальше

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Национальный банк Киргизии решил понизить размер учетной ставки до 13% с 14% годовых, сообщила официальный представитель Нацбанка Аида Карабаева на пресс-конференции во вторник. Такое решение правление Нацбанка приняло накануне. Ставка на уровне 14% действовала с марта,... Такое решение правление Нацбанка приняло накануне. Ставка на уровне 14% действовала с марта,... читать дальше

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Рост поставок электроэнергии из РФ в Китай в 2022 г. может составить 11%, заявил вице-премьер РФ Александр Новак в ходе IV Российско-китайского энергетического бизнес-форума. Ранее на этом же форуме ответственный секретарь президентской комиссии по ТЭК, глава... Ранее на этом же форуме ответственный секретарь президентской комиссии по ТЭК, глава... читать дальше

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