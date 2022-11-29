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Главная / Все новости / Остатки средств кредитных организаций в Банке России выросли до 2167,3 млрд руб., на депозитных счетах выросли до 3109,79 млрд руб.
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29 ноября 2022 года 09:53
Остатки средств кредитных организаций в Банке России выросли до 2167,3 млрд руб., на депозитных счетах выросли до 3109,79 млрд руб.
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29 ноября. FINMARKET.RU - Пресс-служба Банка России сообщает, что остатки средств кредитных организаций на корреспондентских счетах в Банке России на начало операционного дня 29 ноября составили по Российской Федерации 2167,3 млрд руб., в том числе по Московскому региону 1998,7 млрд руб. На начало предыдущего операционного дня остатки средств кредитных организаций на корсчетах в Банке России по РФ составляли 2156,4 млрд руб., в том числе по Московскому региону 1992,3 млрд руб. Остатки денежных средств кредитных организаций на депозитных счетах в Банке России на 29 ноября составили 3109,79 млрд руб. против 3092,21272 млрд руб. на предыдущий рабочий день. Это автоматическое сообщение.
Опубликовано /Финмаркет/
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