ЦБ РФ установил курс доллара США на сегодня в размере 60,752 руб., евро - 63,3008 руб.

Официальный курс, установленный Центральным банком с 29 ноября, составляет 63,3008 руб. По сравнению с предыдущим значением курс вырос на 42,46 коп.

29 ноября. FINMARKET.RU - Официальный курс доллара США, установленный Центральным банком с 29 ноября, составляет 60,752 руб. По сравнению с предыдущим значением курс вырос на 27,23 коп.

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Фондовые индексы стран Западной Европы растут в ходе торгов во вторник, восстанавливаюсь после падения накануне. Инвесторы приветствовали новость о том, что власти Китая планируют активно поощрять вакцинацию против коронавируса среди взрослого населения. Эксперты... Инвесторы приветствовали новость о том, что власти Китая планируют активно поощрять вакцинацию против коронавируса среди взрослого населения. Эксперты... читать дальше

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Катарская национальная нефтегазовая компания QatarEnergy и компания ConocoPhillips подписали контракт на поставки сжиженного природного газа (СПГ) в ФРГ в течение не менее 15 лет с 2026 года, сообщают во вторник западные СМИ. "Германия обладает самым крупным газовым... "Германия обладает самым крупным газовым... читать дальше

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АФК "Система" 2 декабря с 11:00 до 16:00 МСК проведет сбор заявок на 10-летние облигации серии 001P-24 с 3-летней офертой объемом 10 млрд рублей, сообщил "Интерфаксу" источник на финансовом рынке. Ориентир доходности - премия не выше 220-240 б.п. к ОФЗ на сроке 3 года.... Ориентир доходности - премия не выше 220-240 б.п. к ОФЗ на сроке 3 года.... читать дальше

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Чистая прибыль ПАО "Трансконтейнер" (входит в группу "Дело") по МСФО в январе-сентябре 2022 года сократилась на 20,3% по сравнению с тем же периодом 2021 г., до 11,546 млрд руб., следует из отчета компании. Выручка за этот период увеличилась на 25%, до 125,918 млрд... Выручка за этот период увеличилась на 25%, до 125,918 млрд... читать дальше

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Рецессия в США, вызванная действиями Федеральной резервной системы, окажется болезненной для американского рынка акций, но будет непродолжительной, полагают аналитики Deutsche Bank. Рецессия наступит примерно в середине 2023 года, после чего "основные фондовые рынки... Рецессия наступит примерно в середине 2023 года, после чего "основные фондовые рынки... читать дальше

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Потребление электроэнергии в России по итогам года может увеличиться на чуть менее чем 1,5%, сообщил министр энергетики РФ Николай Шульгинов журналистам. "Сейчас 1,5 (процента рост). К концу года - посмотрим, может быть, чуть ниже будет. Такой (результат) примерно... "Сейчас 1,5 (процента рост). К концу года - посмотрим, может быть, чуть ниже будет. Такой (результат) примерно... читать дальше

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Средневзвешенный курс юаня со сроком расчетов "сегодня" по итогам торгов Московской биржи повысился на 1027 пунктов (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 8,5068 руб. Минимальный курс юаня составил 8,436 руб., максимальный - 8,534 руб. Было заключено 2279 сделок.... Минимальный курс юаня составил 8,436 руб., максимальный - 8,534 руб. Было заключено 2279 сделок.... читать дальше

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9 ноября. FINMARKET.RU – ВТБ разместит 29 ноября однодневные биржевые облигации серии КС-4-351 объемом 100 млрд рублей по цене 99,9805% от номинала, говорится в сообщении банка. Данная цена соответствует доходности к погашению в размере 7,12%... Данная цена соответствует доходности к погашению в размере 7,12%... читать дальше

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Россия рассчитывает на участие китайских партнеров в проекте Усть-Луга, поставки сжиженного природного газа (СПГ) в Китай с этого проекта перспективны, заявил вице-премьер Александр Новак на IV Российско-Китайском энергетическом бизнес-форуме в Москве. "Успешно работает... "Успешно работает... читать дальше

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В октябре 2022 г. средний размер выданных автокредитов (на новые автомобили и автомобили с пробегом) составил 1,08 млн руб., снизившись на 6,1% по сравнению с предыдущим месяцем (в сентябре 2022 года - 1,15 млн руб.), говорится в сообщении Национального бюро кредитных историй... читать дальше

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Россия, Казахстан и Узбекистан обсуждают газовый союз для внутренних поставок и на рынки третьих стран, включая Китай, сообщил журналистам вице-премьер РФ Александр Новак. "Такие направления сотрудничества рассматриваются, поскольку у Россия, Казахстана, Узбекистана еще... "Такие направления сотрудничества рассматриваются, поскольку у Россия, Казахстана, Узбекистана еще... читать дальше

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Суточный прирост новых заболевших коронавирусной инфекцией в РФ составил более 4,9 тыс. случаев, скончались 53 пациента с COVID-19, следует из данных оперативного штаба. "В РФ выявлено 4 928 новых случаев COVID-19. Количество госпитализаций за сутки составило 1 500 человек и... читать дальше

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Цена газа в Европе может преодолеть даже предлагаемый Еврокомиссией "потолок" в $3000/тыс. куб и выйти на более высокие уровни, заявил заместитель начальника управления анализа газовых рынков и ценообразования ООО "Газпром экспорт" Сергей Комлев. "Сейчас мы наблюдаем... "Сейчас мы наблюдаем... читать дальше

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Россия и Китай работают над созданием системы расчетов без использования SWIFT, заявил вице-премьер Александр Новак на IV Российско-Китайском энергетическом бизнес-форуме в Москве. Он отметил, что Россия и Китай уделяют особое внимание торговле с расчетами в... Он отметил, что Россия и Китай уделяют особое внимание торговле с расчетами в... читать дальше

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Национальный банк Киргизии решил понизить размер учетной ставки до 13% с 14% годовых, сообщила официальный представитель Нацбанка Аида Карабаева на пресс-конференции во вторник. Такое решение правление Нацбанка приняло накануне. Ставка на уровне 14% действовала с марта,... Такое решение правление Нацбанка приняло накануне. Ставка на уровне 14% действовала с марта,... читать дальше

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Рост поставок электроэнергии из РФ в Китай в 2022 г. может составить 11%, заявил вице-премьер РФ Александр Новак в ходе IV Российско-китайского энергетического бизнес-форума. Ранее на этом же форуме ответственный секретарь президентской комиссии по ТЭК, глава... Ранее на этом же форуме ответственный секретарь президентской комиссии по ТЭК, глава... читать дальше

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