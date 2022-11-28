Средний курс евро со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов составил 63,3905 руб.

Минимальный курс евро составил 62,435 руб., максимальный - 64,1125 руб. Было заключено 13954 сделки. Объем торгов составил 42791,73 млн руб., что на 5% выше среднего значения за последний месяц. Последняя сделка была совершена по курсу 63,8525 руб. за евро.

28 ноября. FINMARKET.RU - Средневзвешенный курс евро со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов Московской биржи повысился на 5128 пунктов (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 63,3905 руб.

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Капитализация российского рынка акций, вычисленная на основе средневзвешенных цен на Московской бирже в секторе Основной рынок, в понедельник составила 38081,545 млрд руб., снизившись по сравнению с закрытием предыдущего торгового дня на 279,634 млрд руб., или на...

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Средневзвешенный курс евро со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов Московской биржи повысился на 5128 пунктов (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 63,3905 руб. Минимальный курс евро составил 62,435 руб., максимальный - 64,1125 руб. Было заключено 13954... Минимальный курс евро составил 62,435 руб., максимальный - 64,1125 руб. Было заключено 13954... читать дальше

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Средневзвешенный курс доллара США со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов Московской биржи повысился на 3427,0000000000005 пунктов (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 60,8447 руб. Минимальный курс доллара США составил 60,505 руб., максимальный - 61,2575... Минимальный курс доллара США составил 60,505 руб., максимальный - 61,2575... читать дальше

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Средневзвешенный курс юаня со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов Московской биржи понизился на 67 пунктов (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 8,4175 руб. Минимальный курс юаня составил 8,396 руб., максимальный - 8,45 руб. Было заключено 23898 сделок.... Минимальный курс юаня составил 8,396 руб., максимальный - 8,45 руб. Было заключено 23898 сделок.... читать дальше

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Рынок акций РФ завершил торги в минусе под давлением продаж на фоне негативных сигналов с внешних рынков из-за опасений замедления китайской экономики в условиях новых карантинных ограничений. В Азии в понедельник преобладало снижение индексов акций на фоне... В Азии в понедельник преобладало снижение индексов акций на фоне... читать дальше

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Европейский центральный банк (ЕЦБ) продолжит повышать стоимость заимствований, даже несмотря на замедление деловой активности в еврозоне на фоне рекордно высокой инфляции, заявила глава ЕЦБ Кристин Лагард. Высокий уровень неопределенности, ужесточение финансовых условий... Высокий уровень неопределенности, ужесточение финансовых условий... читать дальше

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Американские фондовые индексы начали первые торги этой недели снижением из-за падения аппетита инвесторов к риску на фоне роста напряженности в Китае в связи с новыми антиковидными ограничениями. Фондовые индексы США главным образом следуют динамике мировых финансовых рынков в... читать дальше

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Чистый убыток ПАО "РусГидро" по МСФО в 3-м квартале 2022 г. составил 3,32 млрд руб. против 12,15 млрд руб. прибыли годом ранее, следует из отчета компании. EBITDA снизилась на 41,8%, до 14,92 млрд руб. Выручка без учета субсидий сократилась на 1,8% и составила 87,93 млрд руб.... читать дальше

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Средневзвешенный курс доллара США со сроком расчетов "сегодня" по итогам торгов Московской биржи повысился на 3204 пункта (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 60,7806 руб. Минимальный курс доллара США составил 60,505 руб., максимальный - 61,1975 руб. Было... Минимальный курс доллара США составил 60,505 руб., максимальный - 61,1975 руб. Было... читать дальше

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Цены на нефть снижаются под давлением общего снижения аппетита к риску на мировых рынках в связи с проходящими в Китае акциями протеста против ковидных ограничений. Стоимость сорта Brent опускалась ниже $81 за баррель впервые с 11 января, WTI торгуется на минимуме с... читать дальше

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Стоимость дизельного топлива на столичных АЗС вновь активно росла на минувшей неделе. С начала ноября ДТ подорожало почти на 2 рубля, свидетельствуют данные Московской топливной ассоциации (МТА). На неделе с 21 по 27 ноября средняя стоимость дизтоплива на столичных... На неделе с 21 по 27 ноября средняя стоимость дизтоплива на столичных... читать дальше

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Аналитическое кредитное рейтинговое агентство (АКРА) присвоило выпуску 3-летних облигаций РН банка серии БО-001P-10 объемом 7 млрд рублей кредитный рейтинг на уровне AAА(RU), сообщается в пресс-релизе агентства. Эмиссия является старшим необеспеченным долгом банка,... Эмиссия является старшим необеспеченным долгом банка,... читать дальше

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"Московская биржа" зарегистрировала выпуск 3-летних облигаций АО "Позитив Текнолоджиз" серии 001Р-02 объемом 2,5 млрд рублей и включила его в третий уровень котировального списка, сообщается в материалах биржи. Выпуску присвоен регистрационный номер... Выпуску присвоен регистрационный номер... читать дальше

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РФ с 1 по 27 ноября отгрузила на экспорт 4,4 млн тонн пшеницы, что почти в 1,7 раза больше, чем за аналогичный период прошлого года, следует из мониторинга Российского зернового союза. Между тем, как сообщила "Интерфаксу" директор департамента Российского зернового... Между тем, как сообщила "Интерфаксу" директор департамента Российского зернового... читать дальше

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ООО "Икс 5 Финанс" (SPV-компания X5 Retail Group) приняло решение 13 декабря досрочно погасить два выпуска облигаций серий 001Р-08 и 001Р-09 объемом по 5 млрд рублей каждый, говорится в сообщениях компании. Выпуски будут погашены в дату окончания 6-го купонного... Выпуски будут погашены в дату окончания 6-го купонного... читать дальше

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Почти четверть ведущих японских компаний намерены повысить цены на свою продукцию в следующем году на фоне роста стоимости сырья и ослабления иены, свидетельствует опрос, проведенный изданием Kyodo News. Kyodo News опросила 80 компаний, включая Toyota, Nintendo и... Kyodo News опросила 80 компаний, включая Toyota, Nintendo и... читать дальше

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