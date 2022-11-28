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Главная  /  Все новости  /  Средний курс евро со сроком расчетов "сегодня" по итогам торгов составил 63,2725 руб.
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28 ноября 2022 года 15:15

Средний курс евро со сроком расчетов "сегодня" по итогам торгов составил 63,2725 руб.

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28 ноября. FINMARKET.RU - Средневзвешенный курс евро со сроком расчетов "сегодня" по итогам торгов Московской биржи повысился на 2832 пункта (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 63,2725 руб.

Минимальный курс евро составил 62,3675 руб., максимальный - 63,8725 руб. Было заключено 8198 сделок. Объем торгов составил 23532,29 млн руб., что на 35% выше среднего значения за последний месяц. Последняя сделка была совершена по курсу 63,6775 руб. за евро.

Источник данных - Московская биржа.

Это автоматическое сообщение.

Опубликовано /Финмаркет/
 
 

 
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