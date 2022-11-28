Средний курс юаня со сроком расчетов "сегодня" по итогам торгов составил 8,4041 руб.

Минимальный курс юаня составил 8,395 руб., максимальный - 8,423 руб. Было заключено 2205 сделок. Объем торгов составил 4874,04 млн руб., что на 5% ниже среднего значения за последний месяц. Последняя сделка была совершена по курсу 8,405 руб. за юань.

28 ноября. FINMARKET.RU - Средневзвешенный курс юаня со сроком расчетов "сегодня" по итогам торгов Московской биржи понизился на 187 пунктов (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 8,4041 руб.

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Грузия в январе-октябре 2022 года увеличила экспорт вина на 6% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года - до $200,8 млн, сообщила Национальная служба статистики. Крупнейшим потребителем грузинского вина по-прежнему остается Россия. Поставки в РФ за 10 месяцев... Крупнейшим потребителем грузинского вина по-прежнему остается Россия. Поставки в РФ за 10 месяцев... читать дальше

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Средневзвешенный курс юаня со сроком расчетов "сегодня" по итогам торгов Московской биржи понизился на 187 пунктов (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 8,4041 руб. Минимальный курс юаня составил 8,395 руб., максимальный - 8,423 руб. Было заключено 2205 сделок.... Минимальный курс юаня составил 8,395 руб., максимальный - 8,423 руб. Было заключено 2205 сделок.... читать дальше

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Минфин США сообщил, что разрешил компании Chevron Corp. возобновить деятельность по добыче ресурсов в Венесуэле в ограниченных масштабах. "OFAC (подразделение Минфина США, отвечающее за правоприменение в области санкций) выдало генеральную лицензию по Венесуэле,... "OFAC (подразделение Минфина США, отвечающее за правоприменение в области санкций) выдало генеральную лицензию по Венесуэле,... читать дальше

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АО "Кифа" с 11:00 МСК 19 декабря до 15:00 МСК 22 декабря планирует провести сбор заявок инвесторов на приобретение дебютных 3-летних облигаций серии 001Р-01 объемом 150 млн рублей, сообщил "Интерфаксу" источник на финансовом рынке. Ориентир ставки 1-го купона составит... Ориентир ставки 1-го купона составит... читать дальше

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8 ноября. FINMARKET.RU – ВТБ разместит 28 ноября однодневные биржевые облигации серии КС-4-350 объемом 100 млрд рублей по цене 99,9806% от номинала, говорится в сообщении банка. Данная цена соответствует доходности к погашению в размере 7,08%... Данная цена соответствует доходности к погашению в размере 7,08%... читать дальше

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С инвесторами подписано 27 соглашений о строительстве объектов в рамках программы по стимулированию создания мест приложения труда (МПТ), сообщил заместитель мэра столицы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов. "С 2020 года... "С 2020 года... читать дальше

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ООО "Икс 5 Финанс" (SPV-компания X5 Retail Group) 28 ноября с 11:00 до 15:00 МСК проводит сбор заявок инвесторов на приобретение 5-летних облигаций серии 002P-02 с офертой через 2,5 года объемом 15 млрд рублей, сообщил "Интерфаксу" источник на финансовом рынке. Ориентир... Ориентир... читать дальше

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С начала года доли срочных депозитов в классических сбережениях россиян выросла на почти на треть - до 62%. Такие данные приводятся в обзоре ВТБ. В банке полагают, что рост возвращением населения к сберегательной модели поведения и выгодными ставками по вкладам. По... По... читать дальше

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Суточный прирост новых заболевших коронавирусной инфекцией в РФ превысил 5 тыс. случаев, скончались 50 пациентов с COVID-19, следует из обнародованных сегодня данных оперативного штаба. "В РФ выявлено 5 048 новых случаев COVID-19. Количество госпитализаций за сутки... "В РФ выявлено 5 048 новых случаев COVID-19. Количество госпитализаций за сутки... читать дальше

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Общий объем выпуска облигаций в Китае в октябре составил 4,58 трлн юаней ($642 млрд), сообщил Народный банк КНР. В том числе были эмитированы госбумаги на 827,2 млрд юаней, бонды местных правительств - на 668,7 млрд юаней. Объем размещения корпоративных облигаций... Объем размещения корпоративных облигаций... читать дальше

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ООО "Икс 5 Финанс" (SPV-компания X5 Retail Group) 28 ноября с 11:00 до 15:00 МСК проводит сбор заявок инвесторов на приобретение 5-летних облигаций серии 002P-02, говорится в сообщении компании. Объем займа пока не раскрывается. Объем займа пока не раскрывается. Организаторами выступают... Организаторами выступают... читать дальше

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С июля 2019 года банки одобрили застройщикам Москвы 5 трлн рублей для строительства по новой схеме, сообщила сегодня пресс-служба Москомстройинвеста. "С момента введения проектного финансирования - июль 2019 года - на сегодняшний день банки одобрили застройщикам 5 трлн.... "С момента введения проектного финансирования - июль 2019 года - на сегодняшний день банки одобрили застройщикам 5 трлн.... читать дальше

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Инфляционное давление в мире, судя по ряду важных индикаторов, достигло пика, и темпы роста цен в ближайшие месяцы будут ослабевать. Цены производителей, стоимость сырьевых товаров и ставки фрахта, а также инфляционные ожидания, начали опускаться с недавних рекордов, пишет... читать дальше

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Спрос на выпуск 3-летних облигаций ПАО "Газпром нефть" серии 003P-05R первоначальным объемом не менее 20 млрд рублей превысил предложение в 2,75 раза и составил более 55 млрд рублей, сообщается в пресс-релизе Россельхозбанка, выступившего одним из организаторов... читать дальше

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Правительство РФ увеличило квоты на экспорт азотных удобрений до конца 2022 года на 750 тыс. тонн. Соответствующее постановление подписал премьер-министр Михаил Мишустин. Решение увеличить квоты приняла на прошлой неделе подкомиссия по таможенно-тарифному и нетарифному... Решение увеличить квоты приняла на прошлой неделе подкомиссия по таможенно-тарифному и нетарифному... читать дальше

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Акции ПАО "Соллерс" выросли в начале торгов на "Московской бирже" в понедельник на 16,4% (до 245 рублей за штуку) на корпоративных новостях; при этом котировки ценных бумаг компании обновили максимум более чем за год. Российская автомобилестроительная группа "Соллерс"... Российская автомобилестроительная группа "Соллерс"... читать дальше

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