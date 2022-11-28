Остатки средств кредитных организаций в Банке России снизились до 2156,4 млрд руб., на депозитных счетах снизились до 3092,21 млрд руб.

28 ноября. FINMARKET.RU - Пресс-служба Банка России сообщает, чтосредств кредитных организаций на корреспондентских счетах в Банке России на начало операционного дня 28 ноября составили по Российской Федерации 2156,4 млрд руб., в том числе по Московскому региону 1992,3 млрд руб.

На начало предыдущего операционного дня остатки средств кредитных организаций на корсчетах в Банке России по РФ составляли 3147,1 млрд руб., в том числе по Московскому региону 2937,6 млрд руб.

Остатки денежных средств кредитных организаций на депозитных счетах в Банке России на 28 ноября составили 3092,21 млрд руб. против 3284,44741 млрд руб. на предыдущий рабочий день.

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