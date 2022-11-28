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Главная  /  Все новости  /  Анонс публикаций макроэкономических показателей ведущих стран
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ГЛАВНОЕ
Снижение промпроизводства в РФ в октябре замедлилось до 2,6%
Снижение промпроизводства в РФ в октябре замедлилось до 2,6%, после падения на 3,1% в сентябре, сообщил Росстат. Данные оказались сильнее прогнозов аналитиков, ожидавших сокращение на 3,5%. В январе-октябре промпроизводство увеличилось на 0,1%
 
Не надо считать Азию "тихой гаванью" от углеродного налога ЕС
Глобальный тренд на переход к низкоуглеродной экономике сохраняется, заявила газете "Ведомости" директор департамента многостороннего экономического сотрудничества и специальных проектов Наталья Стапран. Это неизбежное будущее и необходимо...
 
"Газпром" законсервирует оборудование "Северных потоков"
"Газпром" намерен законсервировать оборудование на компрессорных станциях "Портовая" и "Славянская", нагнетавших газ в систему газопроводов "Северный поток", сообщает "Коммерсантъ" со ссылкой на свои источники. Оба трубопровода были взорваны и...
 
Льготную ипотеку стоит продлить - Минстрой
Санкции и мобилизация вынудили Минфин сократить целевой показатель программы "Льготная ипотека" по покупке жилья в новостройках — ожидаемое число граждан, взявших такие кредиты в 2020–2022 годах, предлагается снизить с 960 тыс. до 933 тыс., пишет...
 
28 ноября 2022 года 08:00

Анонс публикаций макроэкономических показателей ведущих стран

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28 ноября. FINMARKET.RU - Сегодня ожидается публикация следующих макроэкономических показателей
Время Публикация Период
10:45 Индекс доверия потребителей к экономике Франции Ноябрь 2022
12:00 Изменение денежной массы в еврозоне Октябрь 2022

Это автоматическое сообщение.


Опубликовано /Финмаркет/
 
 

 
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НОВОСТИ
28 ноября 2022 года 12:35
За 10 месяцев поставки Грузией вина на экспорт выросли на 6%
Грузия в январе-октябре 2022 года увеличила экспорт вина на 6% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года - до $200,8 млн, сообщила Национальная служба статистики.

Крупнейшим потребителем грузинского вина по-прежнему остается Россия. Поставки в РФ за 10 месяцев...    читать дальше
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28 ноября 2022 года 12:00
Средний курс юаня со сроком расчетов "сегодня" по итогам торгов составил 8,4041 руб.
Средневзвешенный курс юаня со сроком расчетов "сегодня" по итогам торгов Московской биржи понизился на 187 пунктов (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 8,4041 руб.

Минимальный курс юаня составил 8,395 руб., максимальный - 8,423 руб. Было заключено 2205 сделок....    читать дальше
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28 ноября 2022 года 11:53
Chevron сможет в ограниченном объеме добывать нефть в Венесуэле для последующего экспорта в США
Минфин США сообщил, что разрешил компании Chevron Corp. возобновить деятельность по добыче ресурсов в Венесуэле в ограниченных масштабах.

"OFAC (подразделение Минфина США, отвечающее за правоприменение в области санкций) выдало генеральную лицензию по Венесуэле,...    читать дальше
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28 ноября 2022 года 11:41
Маркетплейс "Кифа" 19-22 декабря проведет сбор заявок на дебютный выпуск облигаций объемом 150 млн рублей
АО "Кифа" с 11:00 МСК 19 декабря до 15:00 МСК 22 декабря планирует провести сбор заявок инвесторов на приобретение дебютных 3-летних облигаций серии 001Р-01 объемом 150 млн рублей, сообщил "Интерфаксу" источник на финансовом рынке.

Ориентир ставки 1-го купона составит...    читать дальше
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28 ноября 2022 года 11:41
ВТБ разместит 28 ноября однодневные бонды серии КС-4-350 на 100 млрд руб. по цене 99,9806% от номинала
8 ноября. FINMARKET.RU – ВТБ разместит 28 ноября однодневные биржевые облигации серии КС-4-350 объемом 100 млрд рублей по цене 99,9806% от номинала, говорится в сообщении банка.

Данная цена соответствует доходности к погашению в размере 7,08%...    читать дальше
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28 ноября 2022 года 11:37
В Москве благодаря программе стимулирования создания мест приложения труда появится свыше 35,5 тыс. вакансий
С инвесторами подписано 27 соглашений о строительстве объектов в рамках программы по стимулированию создания мест приложения труда (МПТ), сообщил заместитель мэра столицы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.

"С 2020 года...    читать дальше
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28 ноября 2022 года 11:35
Х5 проводит сбор заявок на бонды объемом 15 млрд рублей
ООО "Икс 5 Финанс" (SPV-компания X5 Retail Group) 28 ноября с 11:00 до 15:00 МСК проводит сбор заявок инвесторов на приобретение 5-летних облигаций серии 002P-02 с офертой через 2,5 года объемом 15 млрд рублей, сообщил "Интерфаксу" источник на финансовом рынке.

Ориентир...    читать дальше
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28 ноября 2022 года 11:28
В 2022 году портфель рублевых вкладов физлиц в банках РФ может превысить 30 трлн руб., рост за год - 8-10%. - ВТБ
С начала года доли срочных депозитов в классических сбережениях россиян выросла на почти на треть - до 62%. Такие данные приводятся в обзоре ВТБ. В банке полагают, что рост возвращением населения к сберегательной модели поведения и выгодными ставками по вкладам.

По...    читать дальше
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28 ноября 2022 года 11:17
Суточный прирост новых случаев COVID-19 в РФ превысил 5 тыс.
Суточный прирост новых заболевших коронавирусной инфекцией в РФ превысил 5 тыс. случаев, скончались 50 пациентов с COVID-19, следует из обнародованных сегодня данных оперативного штаба.

"В РФ выявлено 5 048 новых случаев COVID-19. Количество госпитализаций за сутки...    читать дальше
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28 ноября 2022 года 11:09
В октябре выпуск облигаций в Китае составил 4,58 трлн юаней
Общий объем выпуска облигаций в Китае в октябре составил 4,58 трлн юаней ($642 млрд), сообщил Народный банк КНР. В том числе были эмитированы госбумаги на 827,2 млрд юаней, бонды местных правительств - на 668,7 млрд юаней.

Объем размещения корпоративных облигаций...    читать дальше
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28 ноября 2022 года 11:04
"Икс 5 Финанс" в понедельник проводит сбор заявок на выпуск 5-летних облигаций
ООО "Икс 5 Финанс" (SPV-компания X5 Retail Group) 28 ноября с 11:00 до 15:00 МСК проводит сбор заявок инвесторов на приобретение 5-летних облигаций серии 002P-02, говорится в сообщении компании.

Объем займа пока не раскрывается.

Организаторами выступают...    читать дальше
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28 ноября 2022 года 11:00
Банки за 3,5 года одобрили застройщикам Москвы 5 трлн руб. проектного финансирования
С июля 2019 года банки одобрили застройщикам Москвы 5 трлн рублей для строительства по новой схеме, сообщила сегодня пресс-служба Москомстройинвеста.

"С момента введения проектного финансирования - июль 2019 года - на сегодняшний день банки одобрили застройщикам 5 трлн....    читать дальше
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28 ноября 2022 года 10:52
Темпы роста цен в мире в ближайшие месяцы будут ослабевать - эксперты
Инфляционное давление в мире, судя по ряду важных индикаторов, достигло пика, и темпы роста цен в ближайшие месяцы будут ослабевать. Цены производителей, стоимость сырьевых товаров и ставки фрахта, а также инфляционные ожидания, начали опускаться с недавних рекордов, пишет...    читать дальше
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28 ноября 2022 года 10:34
Спрос на бонды "Газпром нефти" превысил 55 млрд рублей
Спрос на выпуск 3-летних облигаций ПАО "Газпром нефть" серии 003P-05R первоначальным объемом не менее 20 млрд рублей превысил предложение в 2,75 раза и составил более 55 млрд рублей, сообщается в пресс-релизе Россельхозбанка, выступившего одним из организаторов...    читать дальше
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28 ноября 2022 года 10:34
Правительство увеличило квоты на экспорт азотных удобрений на 750 тыс. тонн
Правительство РФ увеличило квоты на экспорт азотных удобрений до конца 2022 года на 750 тыс. тонн. Соответствующее постановление подписал премьер-министр Михаил Мишустин.

Решение увеличить квоты приняла на прошлой неделе подкомиссия по таможенно-тарифному и нетарифному...    читать дальше
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28 ноября 2022 года 10:26
Акции "Соллерса" выросли на 16,4% на корпоративных новостях
Акции ПАО "Соллерс" выросли в начале торгов на "Московской бирже" в понедельник на 16,4% (до 245 рублей за штуку) на корпоративных новостях; при этом котировки ценных бумаг компании обновили максимум более чем за год.

Российская автомобилестроительная группа "Соллерс"...    читать дальше
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