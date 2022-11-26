ЦБ РФ установил курс доллара США с 26 ноября в размере 60,4797 руб., евро - 62,8762 руб.

Официальный курс, установленный Центральным банком с 26 ноября, составляет 62,8762 руб. По сравнению с предыдущим значением курс вырос на 9,48 коп.

26 ноября. FINMARKET.RU - Официальный курс доллара США, установленный Центральным банком с 26 ноября, составляет 60,4797 руб. По сравнению с предыдущим значением курс вырос на 9,31 коп.

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Средняя стоимость аренды однокомнатных квартир на 18 крупнейших региональных рынках России (16 городов-миллионников, Московская и Ленинградская области) составила 21,7 тыс. руб. в месяц, двухкомнатных - 31,9 тыс. руб. За месяц показатели сократились на 1% и 3% соответственно,... читать дальше

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Многие россияне имеют право на льготы в сфере жилищно-коммунального хозяйства. Какие категории граждан имеют право на льготы по оплате услуг ЖКХ, а кто вообще может не оплачивать коммуналку, "Российской газете" рассказал адвокат Олег Сухов. По федеральному стандарту... По федеральному стандарту... читать дальше

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Индекс стоимости жилья в Азербайджане в январе-сентябре, по предварительным оценкам, составил 105,1%, сообщили агентству "Интерфакс-Азербайджан" в Центробанке. "Данные Госкомстата показывают, что Индекс стоимости жилья (средний уровень цен на жилье), по предварительным... "Данные Госкомстата показывают, что Индекс стоимости жилья (средний уровень цен на жилье), по предварительным... читать дальше

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Якутия, Камчатский край, Магаданская область, Ненецкий и Чукотский автономные округа получат дополнительные субвенции в сфере здравоохранения, сообщается на сайте правительства РФ. "В 2023-2025 годах для отдельных регионов с наиболее сложными климатическими и... "В 2023-2025 годах для отдельных регионов с наиболее сложными климатическими и... читать дальше

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Суточный прирост новых заболевших коронавирусной инфекцией в РФ составил более 5,9 тыс. случаев, скончался 51 пациент с COVID-19, следует из данных оперативного штаба, обнародованных в воскресенье. "В РФ выявлено 5 918 новых случаев COVID-19. Количество госпитализаций... "В РФ выявлено 5 918 новых случаев COVID-19. Количество госпитализаций... читать дальше

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Число подтвержденных случаев заражения коронавирусом в мире на утро воскресенья достигло 641 млн 311 тыс. 214, свидетельствуют данные американского университета Джонса Хопкинса. С начала распространения вируса в мире от последствий заражения COVID-19 скончались 6 млн... С начала распространения вируса в мире от последствий заражения COVID-19 скончались 6 млн... читать дальше

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Бизнесмен и новый владелец соцсети микроблогов Twitter Илон Маск заявил в субботу, что готов будет создать собственный смартфон, если магазины приложений Google или Apple удалят соцсеть и заблокируют возможность пользоваться этой соцсетью в смартфонах существующих... читать дальше

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Официальный курс доллара США, установленный Центральным банком с 26 ноября, составляет 60,4797 руб. По сравнению с предыдущим значением курс вырос на 9,31 коп. Официальный курс евро, установленный Центральным банком с 26 ноября, составляет 62,8762 руб. По сравнению с... Официальный курс евро, установленный Центральным банком с 26 ноября, составляет 62,8762 руб. По сравнению с...

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Представительная делегация Объединенных Арабских Эмиратов (ОАЭ) во главе с министром промышленности и передовых технологий страны в ближайшее время посетит Туркменистан, сообщает в субботу правительственная газета "Нейтральный Туркменистан" со ссылкой на вице-премьера, министра... читать дальше

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Российская автомобилестроительная группа "Соллерс" начала выпуск легких коммерческих грузовиков (LCV) под собственным одноименным брендом на мощностях бывшего совместного предприятия с американским автоконцерном Ford в татарстанской Елабуге, сообщил "Интерфакс". На... На... читать дальше

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Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев в субботу подписал указ "О мерах по возврату государству незаконно выведенных активов". Согласно документу, президент предписывает генеральному прокурору "внести предложение по образованию в структуре генеральной прокуратуры Республики... читать дальше

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Зампред правительства РФ Дмитрий Чернышенко дал поручение Минтрансу до 1 марта 2023 года разработать программу субсидирования межрегиональных пассажирских речных перевозок на 2023-2025 годы, сообщает сайт правительства России в субботу. "Президент дал поручение развивать речной... читать дальше

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На создание комфортной городской среды в четырех регионах федеральное правительство выделило 900 млн рублей, сообщает телеграм-канал кабинета министров РФ. Самый большой транш - свыше 400 млн рублей - будет направлен на завершение реконструкции набережной Волгоградского... читать дальше

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Суточный прирост новых заболевших коронавирусной инфекцией в РФ составил более 6 тыс. случаев, скончались 53 пациента с COVID-19, следует из данных оперативного штаба, обнародованных в субботу. "В РФ выявлено 6 088 новых случаев COVID-19. Количество госпитализаций за сутки... читать дальше

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Правительство РФ утвердило анонсированную ранее Минпромторгом индексацию утилизационного сбора на ряд наименований новой и бывшей в употреблении дорожно-строительной и специализированной автотехники, а также на прицепы и полуприцепы с 1 января 2023 года. Соответствующее... читать дальше

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Объем задолженности американцев по банковским картам в третьем квартале достиг рекордных $866 млрд, что на 19% превышает показатель годом ранее, сообщается в отчете кредитного агентства TransUnion. Эти данные указывают на то, что люди прибегают к кредитным картам и... Эти данные указывают на то, что люди прибегают к кредитным картам и... читать дальше

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