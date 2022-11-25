Средний курс евро со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов составил 62,8777 руб.

Минимальный курс евро составил 62,7675 руб., максимальный - 63,97 руб. Было заключено 12773 сделки. Объем торгов составил 32429,5 млн руб., что на 25% ниже среднего значения за последний месяц. Последняя сделка была совершена по курсу 62,9225 руб. за евро.

25 ноября. FINMARKET.RU - Средневзвешенный курс евро со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов Московской биржи повысился на 715 пунктов (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 62,8777 руб.

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Капитализация российского рынка акций, вычисленная на основе средневзвешенных цен на Московской бирже в секторе Основной рынок, в пятницу составила 38361,179 млрд руб., снизившись по сравнению с закрытием предыдущего торгового дня на 65,798 млрд руб., или на...

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Средневзвешенный курс евро со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов Московской биржи повысился на 715 пунктов (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 62,8777 руб. Минимальный курс евро составил 62,7675 руб., максимальный - 63,97 руб. Было заключено 12773... Минимальный курс евро составил 62,7675 руб., максимальный - 63,97 руб. Было заключено 12773... читать дальше

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Средневзвешенный курс доллара США со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов Московской биржи повысился на 703 пункта (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 60,502 руб. Минимальный курс доллара США составил 60,3875 руб., максимальный - 60,77 руб. Было заключено... Минимальный курс доллара США составил 60,3875 руб., максимальный - 60,77 руб. Было заключено... читать дальше

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Средневзвешенный курс юаня со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов Московской биржи понизился на 129 пунктов (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 8,4242 руб. Минимальный курс юаня составил 8,414 руб., максимальный - 8,449 руб. Было заключено 22070 сделок.... Минимальный курс юаня составил 8,414 руб., максимальный - 8,449 руб. Было заключено 22070 сделок.... читать дальше

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Рынок акций РФ завершил торги в минусе в рамках фиксации прибыли игроками на фоне разнополярных сигналов с внешних площадок. В пятницу в Азии отмечалась смешанная динамика индексов акций. Гонконгский рынок просел на фоне продолжающегося увеличения заболеваемости... В пятницу в Азии отмечалась смешанная динамика индексов акций. Гонконгский рынок просел на фоне продолжающегося увеличения заболеваемости... читать дальше

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Правовое управление Госдумы рекомендовало получить на депутатский законопроект о майнинге цифровых валют заключение ЦБ; кроме того, управление призвало законодателей дифференцировать понятие "оборот цифровой валюты", то есть ее покупку, продажу и обмен с определением "создание... читать дальше

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Котировки акций Manchester United plc подскочили на 17% на торгах в Нью-Йорке после слов министра спорта Саудовской Аравии принца Абдулазиза бин Турки Аль Сауда о готовности поддержать покупку английского футбольного клуба частными саудовскими инвесторами. У саудовских... читать дальше

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Германский производитель автомобилей класса "люкс" BMW AG увеличит инвестиции в строительство завода в Венгрии до 2 млрд евро с 1 млрд евро, объявленного в 2018 году. Как сообщается в пресс-релизе BMW, на заводе в венгерском городе Дебрецен будут производится не только... читать дальше

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Американские фондовые индексы начали торги без единой динамики. На пятницу не запланировано публикаций каких-либо статистических данных. При этом сессия будет укороченной и завершится в 21:00 мск. В связи с этим активность торгов, вероятнее всего, будет ниже обычного, отмечают... читать дальше

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Норвегия в октябре сократила добычу нефти, конденсата и ШФЛУ на 5,6% относительно того же месяца прошлого года - до 1,95 млн баррелей в сутки (б/с), свидетельствуют предварительные данные Норвежского нефтяного директората (NPD). В сентябре, согласно уточненным данным,... В сентябре, согласно уточненным данным,... читать дальше

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Совет Евразийской экономической комиссии (ЕЭК) установил единые требования к шоколаду, шоколадным изделиям и какао-продуктам, соответствующие изменения и дополнения внесены в технический регламент "О безопасности пищевой продукции", сообщила помощник председателя комиссии Ия... читать дальше

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Ingka Group, владелец и оператор большинства магазинов IKEA по всему миру, увеличила выручку по итогам минувшего фингода на 5,7%, однако чистая прибыль сократилась в 5,6 раза на фоне негативного влияния роста процентных ставок на некоторые инвестиции компании. Как... Как... читать дальше

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Средневзвешенный курс доллара США со сроком расчетов "сегодня" по итогам торгов Московской биржи понизился на 57,99999999999999 пунктов (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 60,4602 руб. Минимальный курс доллара США составил 60,3375 руб., максимальный - 60,9925... Минимальный курс доллара США составил 60,3375 руб., максимальный - 60,9925... читать дальше

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Цены на кофе сорта арабика завершают неделю максимальным подъемом с августа на фоне ухудшения прогноза поставок из-за неблагоприятных погодных условий в Бразилии - одном из крупнейших экспортеров зерен кофе в мире. Фьючерсы на арабику на бирже ICE в ходе торгов в... Фьючерсы на арабику на бирже ICE в ходе торгов в... читать дальше

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Финансирование федерального проекта "Стимулирование виноградарства и виноделия" в 2023 году увеличится почти в полтора раза, сообщил замминистра сельского хозяйства Андрей Разин на первом Российском винодельческом форуме в пятницу в Москве. Сессия была посвящена очередному... читать дальше

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Выпуск автомобилей в Великобритании в октябре вырос на 7,4% - до 69,524 тыс. машин по сравнению с 64,729 тыс. в том же месяце прошлого года, свидетельствуют данные Общества производителей и продавцов автомобилей (SMMT). В сентябре было зафиксировано падение показателя... В сентябре было зафиксировано падение показателя... читать дальше

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