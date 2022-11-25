25 ноября 2022 года 17:15
Календарь публикаций макроэкономических показателей ведущих стран на ближайшую неделю
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25 ноября. FINMARKET.RU - В течение ближайшей недели с 28.11 по 04.12 ожидается публикация следующих макроэкономических показателей
|Дата
|Время
|Публикация
|Период
|28.11.2022
|10:45
|Индекс доверия потребителей к экономике Франции
|Ноябрь 2022
|28.11.2022
|12:00
|Изменение денежной массы в еврозоне
|Октябрь 2022
|29.11.2022
|12:00
|Объем промышленных заказов в Италии
|Сентябрь 2022
|29.11.2022
|12:30
|Изменение денежной массы в Великобритании
|Октябрь 2022
|29.11.2022
|13:00
|Индекс делового и потребительского доверия в еврозоне
|Ноябрь 2022
|29.11.2022
|13:00
|Изменение цен производителей в Италии
|Октябрь 2022
|29.11.2022
|16:00
|Предварительная оценка потребительских цен в Германии
|Ноябрь 2022
|29.11.2022
|16:30
|Изменение ВВП Канады
|III квартал 2022
|29.11.2022
|16:30
|Месячное изменение ВВП Канады
|Сентябрь 2022
|29.11.2022
|17:00
|Индекс изменения цен на жилье в 20 крупнейших городах США
|Сентябрь 2022
|29.11.2022
|18:00
|Индекс доверия потребителей (Conference Board)
|Ноябрь 2022
|30.11.2022
|10:45
|Данные о потребительских расходах во Франции
|Октябрь 2022
|30.11.2022
|10:45
|Изменение ВВП Франции
|III квартал 2022
|30.11.2022
|10:45
|Предварительная оценка потребительских цен во Франции
|Ноябрь 2022
|30.11.2022
|10:45
|Цены производителей во Франции
|Октябрь 2022
|30.11.2022
|11:55
|Данные о безработице в Германии
|Ноябрь 2022
|30.11.2022
|12:00
|Изменение ВВП Италии
|III квартал 2022
|30.11.2022
|13:00
|Предварительная оценка потребительских цен в Италии
|Ноябрь 2022
|30.11.2022
|13:00
|Предварительная оценка потребительских цен в еврозоне
|Ноябрь 2022
|30.11.2022
|16:15
|Занятость в производственном секторе США
|Ноябрь 2022
|30.11.2022
|16:30
|Пересмотренная предварительная оценка ВВП США
|III квартал 2022
|30.11.2022
|16:30
|Предварительные данные по запасам на оптовых складах США
|Октябрь 2022
|30.11.2022
|17:45
|Индекс производственной активности Чикаго
|Ноябрь 2022
|30.11.2022
|18:30
|Данные Минэнерго США о запасах нефти, бензина и дистиллятов в стране
|С 12 по 18 ноября
|01.12.2022
|12:00
|Данные о безработице в Италии
|Октябрь 2022
|01.12.2022
|13:00
|Данные по безработице в еврозоне
|Октябрь 2022
|01.12.2022
|16:30
|Заявки на пособие по безработице в США
|С 13 по 19 ноября
|01.12.2022
|16:30
|Изменение расходов и доходов населения США
|Октябрь 2022
|01.12.2022
|16:30
|Число получающих пособие по безработице в США
|С 06 по 12 ноября
|01.12.2022
|18:00
|Индекс деловой активности в производственном секторе США
|Ноябрь 2022
|01.12.2022
|18:00
|Объем расходов на строительство в США
|Октябрь 2022
|02.12.2022
|10:00
|Баланс счета текущих операций Германии
|Сентябрь 2022
|02.12.2022
|10:00
|Внешнеторговый баланс Германии
|Март 2022
|02.12.2022
|10:00
|Объемы розничных продаж в Германии
|Октябрь 2022
|02.12.2022
|13:00
|Изменение цен производителей в еврозоне
|Октябрь 2022
|02.12.2022
|16:30
|Безработица в Канаде
|Ноябрь 2022
|02.12.2022
|16:30
|Данные с рынка труда США
|Ноябрь 2022
|03.12.2022
|10:00
|Индекс изменения стоимости жилья в Великобритании от NationWide
|Ноябрь 2022
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