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Главная  /  Все новости  /  ЦБ РФ установил курс евро с 26 ноября в размере 62,8762 руб.
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Снижение промпроизводства в РФ в октябре замедлилось до 2,6%
Снижение промпроизводства в РФ в октябре замедлилось до 2,6%, после падения на 3,1% в сентябре, сообщил Росстат. Данные оказались сильнее прогнозов аналитиков, ожидавших сокращение на 3,5%. В январе-октябре промпроизводство увеличилось на 0,1%
 
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25 ноября 2022 года 16:30

ЦБ РФ установил курс евро с 26 ноября в размере 62,8762 руб.

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25 ноября. FINMARKET.RU - Официальный курс евро, установленный Центральным банком с 26 ноября, составляет 62,8762 руб. По сравнению с предыдущим значением курс вырос на 9,48 коп.

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Опубликовано /Финмаркет/
 
 
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Ключевые слова:    Россия,  ЦБ,  Евро

 
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НОВОСТИ
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"Мы никогда не предусматривали запрета на российский газ. Мы приняли меры, касающиеся нефти, транспортируемой в...    читать дальше
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25 ноября 2022 года 16:42
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25 ноября 2022 года 16:34
Учетные цены Банка России на драгметаллы с 26 ноября
ЦБ РФ с 26 ноября установил следующие учетные цены на драгоценные металлы: на золото - 3413,32 (+34,87) руб./грамм; на серебро - 41,92 (+0,63) руб./грамм; на платину - 1921,13 (+14,6) руб./грамм; на палладий - 3694,49 (+44,52) руб./грамм.

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25 ноября 2022 года 16:30
В течение ближайшей недели с 26 ноября по 2 декабря ожидаются выплаты купонных доходов по 168 выпускам облигаций
В течение ближайшей недели с 26 ноября по 2 декабря ожидаются выплаты купонных доходов по 168 выпускам облигаций.

Дата

Эмитент

Выпуск

Размер выплат

Размер выплат на...    читать дальше
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25 ноября 2022 года 16:30
В течение ближайшей недели с 26 ноября по 2 декабря ожидаются выплаты купонных доходов по 24 выпускам еврооблигаций
В течение ближайшей недели с 26 ноября по 2 декабря ожидаются выплаты купонных доходов по 24 выпускам еврооблигаций.

Дата

Эмитент

Выпуск

Размер выплат

Размер выплат на...    читать дальше
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25 ноября 2022 года 16:30
В течение ближайшей недели с 26 ноября по 2 декабря ожидаются погашения по 45 выпускам облигаций
В течение ближайшей недели с 26 ноября по 2 декабря ожидаются погашения по 45 выпускам облигаций.

Дата

Эмитент

Выпуск

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Размер погашения, всего

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25 ноября 2022 года 16:30
ЦБ РФ установил курс доллара США с 26 ноября в размере 60,4797 руб.
Официальный курс доллара США, установленный Центральным банком с 26 ноября, составляет 60,4797 руб. По сравнению с предыдущим значением курс вырос на 9,31 коп.

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25 ноября 2022 года 16:30
ЦБ РФ установил курс евро с 26 ноября в размере 62,8762 руб.
Официальный курс евро, установленный Центральным банком с 26 ноября, составляет 62,8762 руб. По сравнению с предыдущим значением курс вырос на 9,48 коп.

Это автоматическое сообщение.
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25 ноября 2022 года 16:21
ВТБ разместил 42,7% выпуска однодневных бондов серии КС-4-349 на 42,7 млрд рублей
5 ноября. FINMARKET.RU – ВТБ разместил 25 ноября однодневные биржевые облигации серии КС-4-349 на 42 млрд 701,6 млн рублей по номиналу при заявленном объеме 100 млрд рублей, следует из материалов "Московской биржи", на которой прошло размещение.

Таким образом, банк...    читать дальше
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25 ноября 2022 года 16:17
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Согласно изначальным показателям,...    читать дальше
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25 ноября 2022 года 16:04
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Китай объявил сегодня о начале работы системы частных пенсий в дополнение к нынешнему механизму страхования по старости.

По сообщению министерства людских ресурсов и социального обеспечения КНР, новой добровольной пенсионной системой, поддерживаемой правительством и...    читать дальше
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