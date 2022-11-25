Средний курс евро со сроком расчетов "сегодня" по итогам торгов составил 62,9893 руб.

Минимальный курс евро составил 62,8 руб., максимальный - 63,375 руб. Было заключено 6111 сделок. Объем торгов составил 15518,1 млн руб., что на 15% ниже среднего значения за последний месяц. Последняя сделка была совершена по курсу 63,005 руб. за евро.

25 ноября. FINMARKET.RU - Средневзвешенный курс евро со сроком расчетов "сегодня" по итогам торгов Московской биржи повысился на 1541 пункт (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 62,9893 руб.

.

Американский банк Goldman Sachs Group Inc. планирует открыть представительство в Мюнхене, чтобы расширить присутствие в Германии и сотрудничество с компаниями в стране. Goldman близок к тому, чтобы подписать соглашение об аренде офиса на самой дорой улице Мюнхена с... Goldman близок к тому, чтобы подписать соглашение об аренде офиса на самой дорой улице Мюнхена с... читать дальше

.

Официальный представитель Европейской комиссии (ЕК) Эрик Мамер заявил что у Брюсселя нет и не было планов ввести запрет на импорт российского газа. "Мы никогда не предусматривали запрета на российский газ. Мы приняли меры, касающиеся нефти, транспортируемой в... "Мы никогда не предусматривали запрета на российский газ. Мы приняли меры, касающиеся нефти, транспортируемой в... читать дальше

.

Минэкономразвития рассчитывает "в ближайшее время" вернуться к работе над законопроектом об отчетности в области устойчивого развития, сообщила заместитель директора департамента корпоративного регулирования ведомства Ирина Филиппова на II Всероссийской конференции "Нефинансовая... читать дальше

.

ЦБ РФ с 26 ноября установил следующие учетные цены на драгоценные металлы: на золото - 3413,32 (+34,87) руб./грамм; на серебро - 41,92 (+0,63) руб./грамм; на платину - 1921,13 (+14,6) руб./грамм; на палладий - 3694,49 (+44,52) руб./грамм. Это автоматическое сообщение. Это автоматическое сообщение.

.

В течение ближайшей недели с 26 ноября по 2 декабря ожидаются выплаты купонных доходов по 168 выпускам облигаций. Дата Дата Эмитент Эмитент Выпуск Выпуск Размер выплат Размер выплат Размер выплат на... Размер выплат на... читать дальше

.

В течение ближайшей недели с 26 ноября по 2 декабря ожидаются выплаты купонных доходов по 24 выпускам еврооблигаций. Дата Дата Эмитент Эмитент Выпуск Выпуск Размер выплат Размер выплат Размер выплат на... Размер выплат на... читать дальше

.

В течение ближайшей недели с 26 ноября по 2 декабря ожидаются погашения по 45 выпускам облигаций. Дата Дата Эмитент Эмитент Выпуск Выпуск Тип погашения Тип погашения Размер погашения, всего Размер погашения, всего ... ... читать дальше

.

Официальный курс доллара США, установленный Центральным банком с 26 ноября, составляет 60,4797 руб. По сравнению с предыдущим значением курс вырос на 9,31 коп. Это автоматическое сообщение. Это автоматическое сообщение.

.

Официальный курс евро, установленный Центральным банком с 26 ноября, составляет 62,8762 руб. По сравнению с предыдущим значением курс вырос на 9,48 коп. Это автоматическое сообщение. Это автоматическое сообщение.

.

5 ноября. FINMARKET.RU – ВТБ разместил 25 ноября однодневные биржевые облигации серии КС-4-349 на 42 млрд 701,6 млн рублей по номиналу при заявленном объеме 100 млрд рублей, следует из материалов "Московской биржи", на которой прошло размещение. Таким образом, банк... Таким образом, банк... читать дальше

.

Банк России по итогам 2023 года ожидает роста доли безналичных операций в розничной торговле до 78-80% (77,7% по итогам сентября 2022 года), говорится в обновленных показателях стратегии развития национальной платежной системы (НПС). Согласно изначальным показателям,... Согласно изначальным показателям,... читать дальше

.

Индекс Мосбиржи корректируется наверх после снижения. По состоянию на 16:00 мск индекс Мосбиржи понизился на 10,93 пункта (0,494%) по сравнению с закрытием предыдущего торгового дня и составляет 2200,02 пункта. Максимальное значение к текущему моменту - 2211,02 (0%) пункта,... читать дальше

.

О "РусГидро" завершило размещение 3-летнего выпуска облигаций серии БО-П07 объемом 20 млрд рублей, говорится в сообщении компании. Сбор заявок прошел 22 ноября. Первоначально ориентир ставки 1-го купона составлял не выше 9,15% годовых, в ходе маркетинга он дважды... Сбор заявок прошел 22 ноября. Первоначально ориентир ставки 1-го купона составлял не выше 9,15% годовых, в ходе маркетинга он дважды... читать дальше

.

Контейнерный рынок РФ по итогам октября 2022 года уменьшился на 16,3% по сравнению с октябрем 2021 года, до 471 тыс. TEU, сообщили журналистам в транспортной группе FESCO. "Импортные перевозки снизились на 6% по сравнению с октябрем 2021 года, при этом по сравнению с... "Импортные перевозки снизились на 6% по сравнению с октябрем 2021 года, при этом по сравнению с... читать дальше

.

По состоянию на 16:00 мск на основе информации, предоставленной банками и обменными пунктами Москвы, Cредний курс покупки/продажи наличного доллара составил 61,59/66,84 руб. за доллар. По сравнению с предыдущим днем Cредний курс покупки вырос на 81 коп., Cредний курс продажи...

.

Китай объявил сегодня о начале работы системы частных пенсий в дополнение к нынешнему механизму страхования по старости. По сообщению министерства людских ресурсов и социального обеспечения КНР, новой добровольной пенсионной системой, поддерживаемой правительством и... По сообщению министерства людских ресурсов и социального обеспечения КНР, новой добровольной пенсионной системой, поддерживаемой правительством и... читать дальше

.