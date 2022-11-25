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Аналитическое кредитное рейтинговое агентство (АКРА) повысило кредитный рейтинг ООО "ДиректЛизинг" до уровня ВВ(RU) со стабильным прогнозом, сообщается в пресс-релизе агентства. Ранее у компании действовал рейтинг ВВ-(RU) со стабильным прогнозом. Ранее у компании действовал рейтинг ВВ-(RU) со стабильным прогнозом. "Повышение... "Повышение... читать дальше

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В России планируется развить направление по производству в аптеках ряда лекарственных препаратов, в том числе для лечения редких заболеваний, сообщил сегодня министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко. "В этом году Государственная дума приняла изменения в... "В этом году Государственная дума приняла изменения в... читать дальше

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В 3-м квартале экономика Германии выросла на 0,4% по сравнению с предыдущими тремя месяцами, свидетельствуют окончательные данные Федерального статистического агентства ФРГ (Destatis). Изначально было объявлено о росте ВВП страны на 0,3% в июле-сентябре, и аналитики,... Изначально было объявлено о росте ВВП страны на 0,3% в июле-сентябре, и аналитики,... читать дальше

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По состоянию на 10:30 мск индекс Мосбиржи понизился на 10,91 пункта (0,493%) по сравнению с закрытием предыдущего торгового дня и составляет 2200,04 пункта. По состоянию на 10:30 мск индекс РТС понизился на 0,08 пункта (0,007%) по сравнению с закрытием предыдущего... По состоянию на 10:30 мск индекс РТС понизился на 0,08 пункта (0,007%) по сравнению с закрытием предыдущего... читать дальше

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Сальдо операций Банка России с банковским сектором по предоставлению и абсорбированию рублевой ликвидности со сроками исполнения, приходящимися на 25 ноября по данным на начало операционного дня выросло до 1619,3 млрд руб. На начало предыдущего операционного дня сальдо... На начало предыдущего операционного дня сальдо...

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РФ в этом году обновила рекорд по сбору сои. Ее урожай составил 6 млн тонн, что на 22,6% больше прошлогоднего, сообщает Минсельхоз. Урожайность повысилась до 18,9 ц/га, против 16,5 ц/га в 2021 году. Урожайность повысилась до 18,9 ц/га, против 16,5 ц/га в 2021 году. Как отмечает ведомство, соя является одной из самых... Как отмечает ведомство, соя является одной из самых... читать дальше

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Сегодняшние торги рынок акций РФ начал ростом индекса РТС и незначительными изменениями индекса МосБиржи на фоне отскока нефти вверх и смешанных сигналов с внешних фондовых площадок. Фондовая Европа завершила четверг на позитиве, индекс Stoxx 600 достиг 3-месячного... Фондовая Европа завершила четверг на позитиве, индекс Stoxx 600 достиг 3-месячного... читать дальше

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По состоянию на 10:00 мск на основе информации, предоставленной банками и обменными пунктами Москвы, Cредний курс покупки/продажи наличного доллара составил 62,23/65,78 руб. за доллар. По сравнению с предыдущим днем Cредний курс покупки вырос на 145 коп., Cредний курс продажи...

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ООО Топливная компания "Нафтатранс плюс" установило ставку 39-го купона 5-летних облигаций серии БО-02 объемом 250 млн рублей на уровне 13,5% годовых, говорится в сообщении компании. Компания разместила выпуск в октябре 2019 года. Номинал одной облигации - 10 тыс.... Компания разместила выпуск в октябре 2019 года. Номинал одной облигации - 10 тыс.... читать дальше

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Министр труда и соцзащиты РФ Антон Котяков сообщил, что индексация пенсий неработающих пенсионеров с 1 января составит на 4,8%. "Индексация (с 1 января) составит 4,8%", - сказал Котяков в ходе "парламентского диалога" в Совете Федерации в пятницу. "Индексация (с 1 января) составит 4,8%", - сказал Котяков в ходе "парламентского диалога" в Совете Федерации в пятницу. Он напомнил,... Он напомнил,... читать дальше

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Проект восстановления трубки "Мир" предполагает строительство нового рудника, инвестиции составят 126 млрд рублей, сообщил глава Якутии Айсен Николаев в ходе совещания по социально-экономическому развитию Якутии. "В проект "Мир-Глубокий" планируется вложить 126 млрд... "В проект "Мир-Глубокий" планируется вложить 126 млрд... читать дальше

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АПК РФ в этом году получил почти 721 млрд рублей льготных кредитов, сообщает пресс-служба Минэкономразвития со ссылкой на главу ведомства Максима Решетникова, совершившего визит в Якутию. "За 11 месяцев в 2022 году выдано 720,8 млрд рублей льготных кредитов... "За 11 месяцев в 2022 году выдано 720,8 млрд рублей льготных кредитов... читать дальше

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Число подтвержденных случаев заражения коронавирусом в мире на утро пятницы достигло 640 млн 386 тыс. 392, свидетельствуют данные американского университета Джонса Хопкинса. С начала распространения вируса от последствий заражения COVID-19 скончались 6 млн 627 тыс. 877... С начала распространения вируса от последствий заражения COVID-19 скончались 6 млн 627 тыс. 877... читать дальше

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Московская биржа" зарегистрировала облигации ООО "СУЭК-финанс" серии 001Р-07R и включила выпуск в третий уровень котировального списка, сообщается в материалах биржи. Выпуску присвоен регистрационный номер 4B02-07-36393-R-001P. Выпуску присвоен регистрационный номер 4B02-07-36393-R-001P. Параметры займа пока не... Параметры займа пока не... читать дальше

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"Московская биржа" зарегистрировала выпуск 2-летних облигаций ООО "Глоракс" серии 001Р-01 объемом 1 млрд рублей и включила его в третий уровень котировального списка, сообщается в материалах биржи. Выпуску присвоен регистрационный номер 4B02-01-00060-L-001P. Выпуску присвоен регистрационный номер 4B02-01-00060-L-001P. Как... Как... читать дальше

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В ходе сегодняшних торгов доллар США стабилен к евро и иене, укрепляется к фунту стерлингов. Днем ранее доллар подешевел относительно основных мировых валют вслед за публикацией протокола ноябрьского заседания Федеральной резервной системы (ФРС), показавшего, что... Днем ранее доллар подешевел относительно основных мировых валют вслед за публикацией протокола ноябрьского заседания Федеральной резервной системы (ФРС), показавшего, что... читать дальше

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