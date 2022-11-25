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Главная  /  Все новости  /  Анонс публикаций макроэкономических показателей ведущих стран
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ГЛАВНОЕ
Снижение промпроизводства в РФ в октябре замедлилось до 2,6%
Снижение промпроизводства в РФ в октябре замедлилось до 2,6%, после падения на 3,1% в сентябре, сообщил Росстат. Данные оказались сильнее прогнозов аналитиков, ожидавших сокращение на 3,5%. В январе-октябре промпроизводство увеличилось на 0,1%
 
Бизнесу хотят запретить собирать деньги на капремонт
В России предложили запретить коммерческим структурам, то есть управляющим компаниям, управлять спецсчетами, на которые собирают средства на капремонт. С такой идеей выступили в общественном совете при Минстрое. Структура направила в ведомство...
 
Минтруд: квалифицированные кадры для ОПК нужно стимулировать финансово
Минтруд предложил оказывать финансовую поддержку работодателю на выплату заработной платы сотрудникам, которые переезжают из других субъектов для трудоустройства в организациях оборонно-промышленного комплекса (ОПК). Размер компенсации составит 262...
 
В России растет спрос на автомастерские
В России у инвесторов начинает пользоваться все большей популярностью бизнес, связанный с авторемонтами и сервисом. Это происходит на фоне увеличения спроса на услуги независимых станций техобслуживания (СТО), которые, например, все чаще выбирают...
 
25 ноября 2022 года 08:00

Анонс публикаций макроэкономических показателей ведущих стран

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25 ноября. FINMARKET.RU - Сегодня ожидается публикация следующих макроэкономических показателей
Время Публикация Период
10:00 Изменение ВВП Германии III квартал 2022
12:00 Индекс потребительского доверия к экономике Италии Ноябрь 2022

Это автоматическое сообщение.


Опубликовано /Финмаркет/
 
 

 
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НОВОСТИ
25 ноября 2022 года 10:46
АКРА повысило рейтинг "ДиректЛизинга" до ВВ(RU) со стабильным прогнозом
Аналитическое кредитное рейтинговое агентство (АКРА) повысило кредитный рейтинг ООО "ДиректЛизинг" до уровня ВВ(RU) со стабильным прогнозом, сообщается в пресс-релизе агентства.

Ранее у компании действовал рейтинг ВВ-(RU) со стабильным прогнозом.

"Повышение...    читать дальше
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25 ноября 2022 года 10:44
В России ряд лекарственных препаратов будут производить в аптеках - Мурашко
В России планируется развить направление по производству в аптеках ряда лекарственных препаратов, в том числе для лечения редких заболеваний, сообщил сегодня министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко.

"В этом году Государственная дума приняла изменения в...    читать дальше
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25 ноября 2022 года 10:27
Квартальный рост ВВП Германии составил 0,4% - окончательные данные
В 3-м квартале экономика Германии выросла на 0,4% по сравнению с предыдущими тремя месяцами, свидетельствуют окончательные данные Федерального статистического агентства ФРГ (Destatis).

Изначально было объявлено о росте ВВП страны на 0,3% в июле-сентябре, и аналитики,...    читать дальше
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25 ноября 2022 года 10:27
Рынок акций Московской биржи по состоянию на 10:30 мск 25 ноября снижается
По состоянию на 10:30 мск индекс Мосбиржи понизился на 10,91 пункта (0,493%) по сравнению с закрытием предыдущего торгового дня и составляет 2200,04 пункта.

По состоянию на 10:30 мск индекс РТС понизился на 0,08 пункта (0,007%) по сравнению с закрытием предыдущего...    читать дальше
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25 ноября 2022 года 10:18
Сальдо операций ЦБ по представлению и абсорбированию ликвидности выросло до 1619,3 млрд руб.
Сальдо операций Банка России с банковским сектором по предоставлению и абсорбированию рублевой ликвидности со сроками исполнения, приходящимися на 25 ноября по данным на начало операционного дня выросло до 1619,3 млрд руб.

На начало предыдущего операционного дня сальдо...
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25 ноября 2022 года 10:13
РФ в этом году. собрала рекордный урожай сои
РФ в этом году обновила рекорд по сбору сои. Ее урожай составил 6 млн тонн, что на 22,6% больше прошлогоднего, сообщает Минсельхоз.

Урожайность повысилась до 18,9 ц/га, против 16,5 ц/га в 2021 году.

Как отмечает ведомство, соя является одной из самых...    читать дальше
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25 ноября 2022 года 10:04
Российский фондовый рынок начал торги ростом индекса РТС и незначительными изменениями индекса МосБиржи
Сегодняшние торги рынок акций РФ начал ростом индекса РТС и незначительными изменениями индекса МосБиржи на фоне отскока нефти вверх и смешанных сигналов с внешних фондовых площадок.

Фондовая Европа завершила четверг на позитиве, индекс Stoxx 600 достиг 3-месячного...    читать дальше
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25 ноября 2022 года 10:03
Cредний курс покупки/продажи наличного доллара в банках Москвы на 10:00 мск составил 62,23/65,78 руб.
По состоянию на 10:00 мск на основе информации, предоставленной банками и обменными пунктами Москвы, Cредний курс покупки/продажи наличного доллара составил 62,23/65,78 руб. за доллар. По сравнению с предыдущим днем Cредний курс покупки вырос на 145 коп., Cредний курс продажи...
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25 ноября 2022 года 09:59
ТК "Нафтатранс плюс" установила ставку 39-го купона облигаций БО-02 на уровне 13,5%
ООО Топливная компания "Нафтатранс плюс" установило ставку 39-го купона 5-летних облигаций серии БО-02 объемом 250 млн рублей на уровне 13,5% годовых, говорится в сообщении компании.

Компания разместила выпуск в октябре 2019 года. Номинал одной облигации - 10 тыс....    читать дальше
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25 ноября 2022 года 09:57
Пенсии неработающих пенсионеров с 1 января проиндексируют на 4,8%.
Министр труда и соцзащиты РФ Антон Котяков сообщил, что индексация пенсий неработающих пенсионеров с 1 января составит на 4,8%.

"Индексация (с 1 января) составит 4,8%", - сказал Котяков в ходе "парламентского диалога" в Совете Федерации в пятницу.

Он напомнил,...    читать дальше
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25 ноября 2022 года 09:50
"АЛРОСА" построит новый рудник на месте "Мира", инвестирует 126 млрд руб.
Проект восстановления трубки "Мир" предполагает строительство нового рудника, инвестиции составят 126 млрд рублей, сообщил глава Якутии Айсен Николаев в ходе совещания по социально-экономическому развитию Якутии.

"В проект "Мир-Глубокий" планируется вложить 126 млрд...    читать дальше
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25 ноября 2022 года 09:43
В этом году АПК РФ получил почти 721 млрд руб. льготных кредитов
АПК РФ в этом году получил почти 721 млрд рублей льготных кредитов, сообщает пресс-служба Минэкономразвития со ссылкой на главу ведомства Максима Решетникова, совершившего визит в Якутию.

"За 11 месяцев в 2022 году выдано 720,8 млрд рублей льготных кредитов...    читать дальше
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25 ноября 2022 года 09:35
Число случаев COVID-19 в мире превысило 640,3 млн
Число подтвержденных случаев заражения коронавирусом в мире на утро пятницы достигло 640 млн 386 тыс. 392, свидетельствуют данные американского университета Джонса Хопкинса.

С начала распространения вируса от последствий заражения COVID-19 скончались 6 млн 627 тыс. 877...    читать дальше
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25 ноября 2022 года 09:31
Мосбиржа зарегистрировала бонды "СУЭК-финанс" серии 001Р-07R
Московская биржа" зарегистрировала облигации ООО "СУЭК-финанс" серии 001Р-07R и включила выпуск в третий уровень котировального списка, сообщается в материалах биржи.

Выпуску присвоен регистрационный номер 4B02-07-36393-R-001P.

Параметры займа пока не...    читать дальше
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25 ноября 2022 года 09:30
Мосбиржа зарегистрировала облигации девелопера Glorax на 1 млрд рублей
"Московская биржа" зарегистрировала выпуск 2-летних облигаций ООО "Глоракс" серии 001Р-01 объемом 1 млрд рублей и включила его в третий уровень котировального списка, сообщается в материалах биржи.

Выпуску присвоен регистрационный номер 4B02-01-00060-L-001P.

Как...    читать дальше
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25 ноября 2022 года 09:27
Доллар стабилен к евро и иене, дорожает к фунту
В ходе сегодняшних торгов доллар США стабилен к евро и иене, укрепляется к фунту стерлингов.

Днем ранее доллар подешевел относительно основных мировых валют вслед за публикацией протокола ноябрьского заседания Федеральной резервной системы (ФРС), показавшего, что...    читать дальше
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