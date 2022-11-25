25 ноября 2022 года 08:00
Анонс публикаций макроэкономических показателей ведущих стран
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25 ноября. FINMARKET.RU - Сегодня ожидается публикация следующих макроэкономических показателей
|Время
|Публикация
|Период
|10:00
|Изменение ВВП Германии
|III квартал 2022
|12:00
|Индекс потребительского доверия к экономике Италии
|Ноябрь 2022
Это автоматическое сообщение.
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25 ноября 2022 года 10:46
Аналитическое кредитное рейтинговое агентство (АКРА) повысило кредитный рейтинг ООО "ДиректЛизинг" до уровня ВВ(RU) со стабильным прогнозом, сообщается в пресс-релизе агентства.
Ранее у компании действовал рейтинг ВВ-(RU) со стабильным прогнозом.
"Повышение... читать дальше
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25 ноября 2022 года 10:44
В России планируется развить направление по производству в аптеках ряда лекарственных препаратов, в том числе для лечения редких заболеваний, сообщил сегодня министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко.
"В этом году Государственная дума приняла изменения в... читать дальше
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25 ноября 2022 года 10:27
В 3-м квартале экономика Германии выросла на 0,4% по сравнению с предыдущими тремя месяцами, свидетельствуют окончательные данные Федерального статистического агентства ФРГ (Destatis).
Изначально было объявлено о росте ВВП страны на 0,3% в июле-сентябре, и аналитики,... читать дальше
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25 ноября 2022 года 10:27
По состоянию на 10:30 мск индекс Мосбиржи понизился на 10,91 пункта (0,493%) по сравнению с закрытием предыдущего торгового дня и составляет 2200,04 пункта.
По состоянию на 10:30 мск индекс РТС понизился на 0,08 пункта (0,007%) по сравнению с закрытием предыдущего... читать дальше
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25 ноября 2022 года 10:18
Сальдо операций Банка России с банковским сектором по предоставлению и абсорбированию рублевой ликвидности со сроками исполнения, приходящимися на 25 ноября по данным на начало операционного дня выросло до 1619,3 млрд руб.
На начало предыдущего операционного дня сальдо...
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25 ноября 2022 года 10:13
РФ в этом году обновила рекорд по сбору сои. Ее урожай составил 6 млн тонн, что на 22,6% больше прошлогоднего, сообщает Минсельхоз.
Урожайность повысилась до 18,9 ц/га, против 16,5 ц/га в 2021 году.
Как отмечает ведомство, соя является одной из самых... читать дальше
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25 ноября 2022 года 10:04
Сегодняшние торги рынок акций РФ начал ростом индекса РТС и незначительными изменениями индекса МосБиржи на фоне отскока нефти вверх и смешанных сигналов с внешних фондовых площадок.
Фондовая Европа завершила четверг на позитиве, индекс Stoxx 600 достиг 3-месячного... читать дальше
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25 ноября 2022 года 10:03
По состоянию на 10:00 мск на основе информации, предоставленной банками и обменными пунктами Москвы, Cредний курс покупки/продажи наличного доллара составил 62,23/65,78 руб. за доллар. По сравнению с предыдущим днем Cредний курс покупки вырос на 145 коп., Cредний курс продажи...
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25 ноября 2022 года 09:59
ООО Топливная компания "Нафтатранс плюс" установило ставку 39-го купона 5-летних облигаций серии БО-02 объемом 250 млн рублей на уровне 13,5% годовых, говорится в сообщении компании.
Компания разместила выпуск в октябре 2019 года. Номинал одной облигации - 10 тыс.... читать дальше
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25 ноября 2022 года 09:57
Министр труда и соцзащиты РФ Антон Котяков сообщил, что индексация пенсий неработающих пенсионеров с 1 января составит на 4,8%.
"Индексация (с 1 января) составит 4,8%", - сказал Котяков в ходе "парламентского диалога" в Совете Федерации в пятницу.
Он напомнил,... читать дальше
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25 ноября 2022 года 09:50
Проект восстановления трубки "Мир" предполагает строительство нового рудника, инвестиции составят 126 млрд рублей, сообщил глава Якутии Айсен Николаев в ходе совещания по социально-экономическому развитию Якутии.
"В проект "Мир-Глубокий" планируется вложить 126 млрд... читать дальше
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25 ноября 2022 года 09:43
АПК РФ в этом году получил почти 721 млрд рублей льготных кредитов, сообщает пресс-служба Минэкономразвития со ссылкой на главу ведомства Максима Решетникова, совершившего визит в Якутию.
"За 11 месяцев в 2022 году выдано 720,8 млрд рублей льготных кредитов... читать дальше
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25 ноября 2022 года 09:35
Число подтвержденных случаев заражения коронавирусом в мире на утро пятницы достигло 640 млн 386 тыс. 392, свидетельствуют данные американского университета Джонса Хопкинса.
С начала распространения вируса от последствий заражения COVID-19 скончались 6 млн 627 тыс. 877... читать дальше
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25 ноября 2022 года 09:31
Московская биржа" зарегистрировала облигации ООО "СУЭК-финанс" серии 001Р-07R и включила выпуск в третий уровень котировального списка, сообщается в материалах биржи.
Выпуску присвоен регистрационный номер 4B02-07-36393-R-001P.
Параметры займа пока не... читать дальше
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25 ноября 2022 года 09:30
"Московская биржа" зарегистрировала выпуск 2-летних облигаций ООО "Глоракс" серии 001Р-01 объемом 1 млрд рублей и включила его в третий уровень котировального списка, сообщается в материалах биржи.
Выпуску присвоен регистрационный номер 4B02-01-00060-L-001P.
Как... читать дальше
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25 ноября 2022 года 09:27
В ходе сегодняшних торгов доллар США стабилен к евро и иене, укрепляется к фунту стерлингов.
Днем ранее доллар подешевел относительно основных мировых валют вслед за публикацией протокола ноябрьского заседания Федеральной резервной системы (ФРС), показавшего, что... читать дальше
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