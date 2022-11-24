Учетные цены Банка России на драгметаллы с 25 ноября

24 ноября. FINMARKET.RU -РФ с 25 ноября установил следующие учетные цены на драгоценные металлы: на золото - 3378,45 (-12,04) руб./грамм; на серебро - 41,29 (-0,09) руб./грамм; на платину - 1906,53 (-32,89) руб./грамм; на палладий - 3649,97 (-5,17) руб./грамм.

.

Президент РФ Владимир Путин призвал парламент ускорить работу над законопроектом, позволяющем компаниям получать доступ к обезличенным данным россиян, и принять его "в кратчайшие сроки". "Третье - это доступ к обезличенным данным. Вот сейчас на выставке применительно к... "Третье - это доступ к обезличенным данным. Вот сейчас на выставке применительно к... читать дальше

.

О "Российские железные дороги" (РЖД) установило ставку 19-го купона биржевых облигаций серии БО-10 в размере 13,63% годовых, говорится в сообщении компании. Компания разместила 15-летний выпуск на 25 млрд рублей в декабре 2013 года. По итогам маркетинга ставка 1-го... Компания разместила 15-летний выпуск на 25 млрд рублей в декабре 2013 года. По итогам маркетинга ставка 1-го... читать дальше

.

Федеральная резервная система (ФРС) и Корпорация по страхованию депозитов (FDIC) США рассмотрели антикризисные планы восьми крупнейших банков страны и выявили недостатки только у Citigroup Inc. Как говорится в пресс-релизе регуляторов, проблемы с качеством и... Как говорится в пресс-релизе регуляторов, проблемы с качеством и... читать дальше

.

РН банк увеличил объем размещения 3-летнего выпуска облигаций серии БО-001P-10 с 5 млрд до 7 млрд рублей, сообщил "Интерфаксу" источник на финансовом рынке. Финальный ориентир ставки 1-го купона установлен на уровне 10,60% годовых, что соответствует доходности к... Финальный ориентир ставки 1-го купона установлен на уровне 10,60% годовых, что соответствует доходности к... читать дальше

.

Президент России Владимир Путин поручил правительству обеспечить поддержку развития облачных технологий и платформ, которые позволили бы бизнесу и гражданам работать в приложениях, хранить информацию, производить вычисления. "Чтобы выстроить работу с данными и сквозную... "Чтобы выстроить работу с данными и сквозную... читать дальше

.

4 ноября. FINMARKET.RU – ВТБ разместил 24 ноября однодневные биржевые облигации серии КС-4-348 на 76 млрд 377,8 млн рублей по номиналу при заявленном объеме 100 млрд рублей, следует из материалов "Московской биржи", на которой прошло размещение. Таким образом, банк... Таким образом, банк... читать дальше

.

Министерство финансов Магаданской области проводит аукцион на оказание услуг по организации выпуска и размещения государственных облигаций области 2022 года, сообщается на сайте госзакупок. Объем выпуска - 2 млрд рублей, срок обращения облигаций - до 5 лет. Объем выпуска - 2 млрд рублей, срок обращения облигаций - до 5 лет. Сбор... Сбор... читать дальше

.

ЦБ РФ с 25 ноября установил следующие учетные цены на драгоценные металлы: на золото - 3378,45 (-12,04) руб./грамм; на серебро - 41,29 (-0,09) руб./грамм; на платину - 1906,53 (-32,89) руб./грамм; на палладий - 3649,97 (-5,17) руб./грамм. Это автоматическое сообщение. Это автоматическое сообщение.

.

Телекоммуникационный холдинг VEON заключил соглашение о продаже ПАО "Вымпелком" локальным менеджерам во главе с гендиректором российской компании Александром Торбаховым, говорится в сообщении российского телеком-оператора. Ожидается, что сделка будет завершена до 1 июня... Ожидается, что сделка будет завершена до 1 июня... читать дальше

.

Официальный курс доллара США, установленный Центральным банком с 25 ноября, составляет 60,3866 руб. По сравнению с предыдущим значением курс снизился на 11,77 коп. Это автоматическое сообщение. Это автоматическое сообщение.

.

Официальный курс евро, установленный Центральным банком с 25 ноября, составляет 62,7814 руб. По сравнению с предыдущим значением курс вырос на 49,64 коп. Это автоматическое сообщение. Это автоматическое сообщение.

.

Приоритеты обновленной национальной стратегии развития искусственного интеллекта должны способствовать формированию технологического и цифрового суверенитета страны, администрация президента и правительство должны подготовить соответствующий проект президентского указа, заявил... читать дальше

.

В ноябре инфляционные ожидания населения снизились, оставаясь повышенными в диапазоне значений апреля-октября этого года, говорится в комментарии Банка России. Краткосрочные ценовые ожидания предприятий в ноябре продолжили повышаться, отмечает ЦБ. По оценкам Банка... По оценкам Банка... читать дальше

.

Индекс Мосбиржи нестабилен, явной тенденции нет. По состоянию на 16:00 мск индекс Мосбиржи понизился на 0,7 пункта (0,032%) по сравнению с закрытием предыдущего торгового дня и составляет 2211,19 пункта. Максимальное значение к текущему моменту - 2225,85 (+0,63%) пункта,... читать дальше

.

Число зарегистрированных безработных в России за неделю увеличилось до 564 тыс. человек, при этом число граждан, находящихся в простое и работающих в режиме неполного рабочего дня или рабочей недели снизилось, сообщила вице-премьер Татьяна Голикова по итогам заседания... читать дальше

.

Президент РФ Владимир Путин поручил правительству и Госсовету реализовать переход всей системы государственной власти к модели управления на основе данных с применением платформенного подхода. "Прошу правительство и Государственный совет в рамках работы по цифровой... "Прошу правительство и Государственный совет в рамках работы по цифровой... читать дальше

.