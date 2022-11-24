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Главная  /  Все новости  /  Средний курс евро со сроком расчетов "сегодня" по итогам торгов составил 62,8352 руб.
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24 ноября 2022 года 15:15

Средний курс евро со сроком расчетов "сегодня" по итогам торгов составил 62,8352 руб.

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24 ноября. FINMARKET.RU - Средневзвешенный курс евро со сроком расчетов "сегодня" по итогам торгов Московской биржи повысился на 4574 пункта (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 62,8352 руб.

Минимальный курс евро составил 62,5375 руб., максимальный - 63,3 руб. Было заключено 9775 сделок. Объем торгов составил 27879,03 млн руб., что на 60% выше среднего значения за последний месяц. Последняя сделка была совершена по курсу 62,7975 руб. за евро.

Источник данных - Московская биржа.

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Опубликовано /Финмаркет/
 
 

 
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