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Главная / Все новости / Средний курс юаня со сроком расчетов "сегодня" по итогам торгов составил 8,4371 руб.
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24 ноября 2022 года 12:00
Средний курс юаня со сроком расчетов "сегодня" по итогам торгов составил 8,4371 руб.
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24 ноября. FINMARKET.RU - Средневзвешенный курс юаня со сроком расчетов "сегодня" по итогам торгов Московской биржи понизился на 83 пункта (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 8,4371 руб. Минимальный курс юаня составил 8,426 руб., максимальный - 8,466 руб. Было заключено 2376 сделок. Объем торгов составил 5311,48 млн руб., что на 5% выше среднего значения за последний месяц. Последняя сделка была совершена по курсу 8,432 руб. за юань. Источник данных - Московская биржа. Это автоматическое сообщение.
Опубликовано /Финмаркет/
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