.

ФГУП "НАМИ" стало владельцем 100% уставного капитала ООО "Ниссан Мэнуфэкчуринг Рус" (автомобильный завод в Санкт-Петербурге). По данным ЕГРЮЛ, соответствующие изменения внесены в учредительные документы 23 ноября. Как сообщалось ранее, японский автоконцерн Nissan ранее... Как сообщалось ранее, японский автоконцерн Nissan ранее... читать дальше

.

Рынок акций РФ в четверг начал торги умеренным ростом индексов МосБиржи и РТС вслед за подросшими внешними фондовыми площадками на сигналах от ФРС о замедлении темпов дальнейшего подъема ключевой ставки; сдерживающим фактором выступит дешевеющая нефть Индекс МосБиржи... Индекс МосБиржи... читать дальше

.

Производство электроэнергии в РФ в январе-октябре 2022 г. увеличилось на 0,8% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, до 949 млрд кВт.ч, следует из данных Росстата. В октябре 2022 г. выработка зафиксирована на уровне 97,6 млрд кВт.ч, что на 1,4% ниже октября... В октябре 2022 г. выработка зафиксирована на уровне 97,6 млрд кВт.ч, что на 1,4% ниже октября... читать дальше

.

Запрет резидентам РФ без разрешения Банка России проводить операции по оплате доли, вклада, пая в уставном или складочном капитале, паевом фонде кооператива юрлиц - нерезидентов продлен на год - до конца 2023 года. Соответствующие поправки внесены в указ президента №126... Соответствующие поправки внесены в указ президента №126... читать дальше

.

Число подтвержденных случаев заражения коронавирусом в мире на утро четверга достигло 639 млн 577 тыс. 445, свидетельствуют данные американского университета Джонса Хопкинса. С начала распространения вируса в мире от последствий заражения COVID-19 скончались 6 млн 625... С начала распространения вируса в мире от последствий заражения COVID-19 скончались 6 млн 625... читать дальше

.

Американская компания Google (входит в структуру Alphabet Inc.) рассматривает возможность увольнения 10 тыс. сотрудников, или 6% от общего числа работников, с наихудшими показателями KPI, пишет издание The Information. Ранее о масштабных сокращениях штата сообщили... Ранее о масштабных сокращениях штата сообщили... читать дальше

.

ПАО "Россети Волга" в 3-м квартале 2022 года получило чистую прибыль в размере 157,853 млн рублей, что меньше в годовом сравнении, говорится в финотчетности компании по МСФО. Выручка в третьем квартале составила 16,1 млрд рублей, это на 2,1% больше, чем годом ранее.... Выручка в третьем квартале составила 16,1 млрд рублей, это на 2,1% больше, чем годом ранее.... читать дальше

.

Пресс-служба Банка России сообщает, что остатки средств кредитных организаций на корреспондентских счетах в Банке России на начало операционного дня 24 ноября составили по Российской Федерации 3243,2 млрд руб., в том числе по Московскому региону 3062 млрд руб. На начало... На начало... читать дальше

.

Внедрение искусственного интеллекта (ИИ) в различных отраслях принесет в российскую экономику 1 трлн рублей в ближайшие годы, заявил вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко. "На горизонте буквально пары лет мы все ожидаем прироста ну точно в триллион в экономику только за... "На горизонте буквально пары лет мы все ожидаем прироста ну точно в триллион в экономику только за... читать дальше

.

4 ноября. FINMARKET.RU – ВТБ разместит 25 ноября однодневные биржевые облигации серии КС-4-349 объемом 100 млрд рублей, говорится в сообщении банка. Дисконтные облигации размещаются по открытой подписке в рамках четвёртой программы биржевых однодневных бондов ВТБ серии... Дисконтные облигации размещаются по открытой подписке в рамках четвёртой программы биржевых однодневных бондов ВТБ серии... читать дальше

.

Комитет Госдумы по финансовому рынку рекомендовал парламенту принять в первом чтении законопроект о реформе коллекторской деятельности, но доработать часть его новелл. В частности, критике поверглось предложение правительства исключить для банков возможность быть представителем... читать дальше

.

Курс доллара активно снижается к основным мировым валютам после публикации протокола ноябрьского заседания Федеральной резервной системы (ФРС) США. Подавляющее большинство руководителей Федрезерва поддерживает мнение о необходимости замедления темпов подъема базовой... Подавляющее большинство руководителей Федрезерва поддерживает мнение о необходимости замедления темпов подъема базовой... читать дальше

.

Добыча нефти с учетом газового конденсата в октябре 2022 года снизилась по сравнению с октябрем 2021 года на 1,3%, составив 45,3 млн т, а по сравнению с сентябрем 2022 года прирост добычи составил 2,5%, сообщила Федеральная служба госстатистики РФ (Росстат). За десять... За десять... читать дальше

.

Цены на нефть снижаются утром в четверг после резкого падения по итогам торгов в среду на фоне переговоров о введении потолка цен на российскую нефть. США и союзные им страны планируют договориться о потолке цен на нефть РФ не выше $70 за баррель, сообщила ранее The... США и союзные им страны планируют договориться о потолке цен на нефть РФ не выше $70 за баррель, сообщила ранее The... читать дальше

.

Рынки акций стран Азиатско-Тихоокеанского региона преимущественно растут, следуя динамике американских индексов на закрытие торгов в США. Инвесторы с оптимизмом отнеслись к опубликованному протоколу ноябрьского заседания Федеральной резервной системы США. Из документа... Инвесторы с оптимизмом отнеслись к опубликованному протоколу ноябрьского заседания Федеральной резервной системы США. Из документа... читать дальше

.

Производство золота (необработанного или полуобработанного, или в виде порошка) в России в октябре 2022 года по сравнению с аналогичным месяцем прошлого года выросло на 19,1%, сообщила Федеральная служба госстатистики РФ (Росстат). По сравнению с сентябрем текущего года... По сравнению с сентябрем текущего года... читать дальше

.