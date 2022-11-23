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Главная / Все новости / Запасы нефти в США упали за период с 11 ноября по 18 ноября на 3690 тыс. баррелей, бензина - выросли на 3058 тыс. баррелей
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23 ноября 2022 года 18:31
Запасы нефти в США упали за период с 11 ноября по 18 ноября на 3690 тыс. баррелей, бензина - выросли на 3058 тыс. баррелей
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23 ноября. FINMARKET.RU - Коммерческие запасы нефти в США на прошлой неделе упали на 3690 тыс. баррелей - до 431,665 млн баррелей, свидетельствуют данные еженедельного доклада министерства энергетики США. Товарные запасы бензина повысились на 3058 тыс. баррелей и составили 210,998 млн баррелей. Коммерческие запасы дистиллятов поднялись на 1718 тыс. баррелей, достигнув 109,101 млн баррелей. Эксперты ожидали уменьшения запасов нефти на 2614 тыс. баррелей, роста запасов бензина на 1150 тыс. баррелей и повышения запасов дистиллятов на 650 тыс. баррелей. Это автоматическое сообщение.
Опубликовано /Финмаркет/
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.23 ноября 2022 года 19:15
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Плодоовощная продукция в РФ с 15 по 21 ноября в среднем подорожала на 2,7%, сообщила Федеральная служба госстатистики (Росстат). За неделю с 8 по 14 ноября показатель вырос на 2%. По данным госстатистики, прирост цен на неделю с с 15 по 21 ноября составил: на огурцы -... читать дальше
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.23 ноября 2022 года 18:31
Запасы нефти в США упали за период с 11 ноября по 18 ноября на 3690 тыс. баррелей, бензина - выросли на 3058 тыс. баррелей
Коммерческие запасы нефти в США на прошлой неделе упали на 3690 тыс. баррелей - до 431,665 млн баррелей, свидетельствуют данные еженедельного доклада министерства энергетики США. Товарные запасы бензина повысились на 3058 тыс. баррелей и составили 210,998 млн... читать дальше
.23 ноября 2022 года 18:24
Индекс потребительского доверия в США в ноябре понизился до 56,8 пункта с 59,9 пункта месяцем ранее, свидетельствуют окончательные данные Мичиганского университета, который рассчитывает этот показатель. Предварительное значение индекса составляло 54,7 пункта. Эксперты,... читать дальше
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