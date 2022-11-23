ЦБ РФ установил курс доллара США с 24 ноября в размере 60,5043 руб.

23 ноября. FINMARKET.RU - Официальный курс доллара США, установленный Центральным банком с 24 ноября, составляет 60,5043 руб. По сравнению с предыдущим значением курс снизился на 15,23 коп.

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Капитализация российского рынка акций, вычисленная на основе средневзвешенных цен на Московской бирже в секторе Основной рынок, в среду составила 38311,967 млрд руб., повысившись по сравнению с закрытием предыдущего торгового дня на 361,115 млрд руб., или на...

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Средневзвешенный курс доллара США со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов Московской биржи понизился на 1431 пункт (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 60,5058 руб. Минимальный курс доллара США составил 60,3525 руб., максимальный - 60,85 руб. Было заключено... Минимальный курс доллара США составил 60,3525 руб., максимальный - 60,85 руб. Было заключено... читать дальше

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Средневзвешенный курс евро со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов Московской биржи повысился на 1301 пункт (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 62,3069 руб. Минимальный курс евро составил 62,1 руб., максимальный - 62,845 руб. Было заключено 15612 сделок.... Минимальный курс евро составил 62,1 руб., максимальный - 62,845 руб. Было заключено 15612 сделок.... читать дальше

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Средневзвешенный курс юаня со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов Московской биржи понизился на 371 пункт (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 8,4351 руб. Минимальный курс юаня составил 8,412 руб., максимальный - 8,469 руб. Было заключено 19866 сделок.... Минимальный курс юаня составил 8,412 руб., максимальный - 8,469 руб. Было заключено 19866 сделок.... читать дальше

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В октябре 2022 года по сравнению с сентябрем цены производителей промышленных товаров, по предварительным данным, снизились на 2,5% после снижения на 0,8% в сентябре, 1% в августе, 2,2% в июле, падения на 4,1% в июне, свидетельствуют данные Федеральной службы госстатистики... читать дальше

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Потребительские цены на бензин в РФ за неделю с 15 по 21 ноября выросли на 0,1%, сообщила Федеральная служба госстатистики (Росстат). На предыдущей неделе (с 8 по 14 ноября) цены не менялись. Относительно начала года потребительские цены на бензин в РФ увеличились на... Относительно начала года потребительские цены на бензин в РФ увеличились на... читать дальше

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Просроченная задолженность по заработной плате в России снизилась за октябрь на 6,2%, или на 58,9 млн рублей, и на 1 ноября 2022 г. составила 883,5 млн рублей, сообщила Федеральная служба госстатистики (Росстат). В сентябре показатель вырос на 11,5%. Данные... Данные... читать дальше

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За неделю с 15 по 21 ноября 2022 г. потребительские цены повысились на 0,11%, сообщила Федеральная служба госстатистики (Росстат). За предыдущую неделю (с 8 по 14 ноября) цены повысились на 0,06%. С начала ноября цены прибавили 0,18%, с начала года выросли на... С начала ноября цены прибавили 0,18%, с начала года выросли на... читать дальше

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Плодоовощная продукция в РФ с 15 по 21 ноября в среднем подорожала на 2,7%, сообщила Федеральная служба госстатистики (Росстат). За неделю с 8 по 14 ноября показатель вырос на 2%. По данным госстатистики, прирост цен на неделю с с 15 по 21 ноября составил: на огурцы -... По данным госстатистики, прирост цен на неделю с с 15 по 21 ноября составил: на огурцы -... читать дальше

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Несырьевой неэнергетический экспорт (ННЭ) из РФ на фоне санкций сократился на 16-18%, дальнейшее падение маловероятно, считает первый замглавы Минпромторга РФ Василий Осьмаков. "То, что сейчас происходит, мы уже в значительной степени приземлились на дно, поняли эффекты... "То, что сейчас происходит, мы уже в значительной степени приземлились на дно, поняли эффекты... читать дальше

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Рынок акций РФ завершил торги ростом индексов МосБиржи и РТС на 0,7% и 0,4%, соответственно, В Азии в среду преобладал рост индексов акций (биржи Японии закрыты в связи с празднованием Дня благодарности труду, южнокорейский Kospi вырос на 0,5%, китайский Shanghai... В Азии в среду преобладал рост индексов акций (биржи Японии закрыты в связи с празднованием Дня благодарности труду, южнокорейский Kospi вырос на 0,5%, китайский Shanghai... читать дальше

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Падение цен на нефть ускорилось вечером в среду на слухах о скором согласовании потолка цен на поставки нефти из России. Январские фьючерсы на сорт Brent на лондонской бирже ICE Futures к 18:36 мск подешевели на $4,21 (4,76%) - до $84,15 за баррель. Январские фьючерсы на сорт Brent на лондонской бирже ICE Futures к 18:36 мск подешевели на $4,21 (4,76%) - до $84,15 за баррель. Котировки... Котировки... читать дальше

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Россия в этом году (с 1 января по 20 ноября) экспортировала 1,2 млн тонн продуктов переработки зерна, что в 1,7 раза больше, чем годом ранее, сообщает Россельхознадзор по итогам совещания замруководителя службы Антона Кармазина с экспортерами зерна. Такой рост... Такой рост... читать дальше

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Фондовые индексы США поднимаются в среду. Индекс Dow Jones Industrial Average к 18:25 МСК в среду поднялся на 71,58 пункта (0,21%) и составил 34169,68 пункта. Индекс Dow Jones Industrial Average к 18:25 МСК в среду поднялся на 71,58 пункта (0,21%) и составил 34169,68 пункта. Standard & Poor's 500 увеличился на 15,05 пункта (0,38%) - до 4018,63... Standard & Poor's 500 увеличился на 15,05 пункта (0,38%) - до 4018,63... читать дальше

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Коммерческие запасы нефти в США на прошлой неделе упали на 3690 тыс. баррелей - до 431,665 млн баррелей, свидетельствуют данные еженедельного доклада министерства энергетики США. Товарные запасы бензина повысились на 3058 тыс. баррелей и составили 210,998 млн... Товарные запасы бензина повысились на 3058 тыс. баррелей и составили 210,998 млн... читать дальше

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Индекс потребительского доверия в США в ноябре понизился до 56,8 пункта с 59,9 пункта месяцем ранее, свидетельствуют окончательные данные Мичиганского университета, который рассчитывает этот показатель. Предварительное значение индекса составляло 54,7 пункта. Эксперты,... Предварительное значение индекса составляло 54,7 пункта. Эксперты,... читать дальше

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