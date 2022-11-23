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Главная  /  Все новости  /  ЦБ РФ установил курс евро с 24 ноября в размере 62,285 руб.
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По итогам октября для реализации через российские торговые онлайн-площадки было выставлено 33,4 млрд руб. просроченных долгов, переданных банками по цессионной схеме (когда просроченная задолженность выкупается у кредитора). Это максимальное...
 
23 ноября 2022 года 16:20

ЦБ РФ установил курс евро с 24 ноября в размере 62,285 руб.

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23 ноября. FINMARKET.RU - Официальный курс евро, установленный Центральным банком с 24 ноября, составляет 62,285 руб. По сравнению с предыдущим значением курс вырос на 10,76 коп.

Это автоматическое сообщение.

Опубликовано /Финмаркет/
 
 
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Ключевые слова:    Россия,  ЦБ,  Евро

 
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НОВОСТИ
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23 ноября 2022 года 19:15
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Средневзвешенный курс доллара США со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов Московской биржи понизился на 1431 пункт (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 60,5058 руб.

Минимальный курс доллара США составил 60,3525 руб., максимальный - 60,85 руб. Было заключено...    читать дальше
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23 ноября 2022 года 19:15
Средний курс евро со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов составил 62,3069 руб.
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23 ноября 2022 года 19:15
Средний курс юаня со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов составил 8,4351 руб.
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Минимальный курс юаня составил 8,412 руб., максимальный - 8,469 руб. Было заключено 19866 сделок....    читать дальше
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23 ноября 2022 года 19:04
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Относительно начала года потребительские цены на бензин в РФ увеличились на...    читать дальше
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23 ноября 2022 года 19:02
Задолженность по зарплате в октябре снизилась на 6,2% - Росстат
Просроченная задолженность по заработной плате в России снизилась за октябрь на 6,2%, или на 58,9 млн рублей, и на 1 ноября 2022 г. составила 883,5 млн рублей, сообщила Федеральная служба госстатистики (Росстат). В сентябре показатель вырос на 11,5%.

Данные...    читать дальше
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23 ноября 2022 года 19:00
За неделю с 15 по 21 ноября инфляция ускорилась до 0,11% - Росстат
За неделю с 15 по 21 ноября 2022 г. потребительские цены повысились на 0,11%, сообщила Федеральная служба госстатистики (Росстат). За предыдущую неделю (с 8 по 14 ноября) цены повысились на 0,06%.

С начала ноября цены прибавили 0,18%, с начала года выросли на...    читать дальше
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23 ноября 2022 года 18:56
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Несырьевой неэнергетический экспорт (ННЭ) из РФ на фоне санкций сократился на 16-18%, дальнейшее падение маловероятно, считает первый замглавы Минпромторга РФ Василий Осьмаков.

"То, что сейчас происходит, мы уже в значительной степени приземлились на дно, поняли эффекты...    читать дальше
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23 ноября 2022 года 18:53
Рынок российских акций зыкрылся ростом
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В Азии в среду преобладал рост индексов акций (биржи Японии закрыты в связи с празднованием Дня благодарности труду, южнокорейский Kospi вырос на 0,5%, китайский Shanghai...    читать дальше
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23 ноября 2022 года 18:53
Нефть резко ускорила снижение, Brent упала до $84,15 за баррель
Падение цен на нефть ускорилось вечером в среду на слухах о скором согласовании потолка цен на поставки нефти из России.

Январские фьючерсы на сорт Brent на лондонской бирже ICE Futures к 18:36 мск подешевели на $4,21 (4,76%) - до $84,15 за баррель.

Котировки...    читать дальше
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23 ноября 2022 года 18:50
РФ увеличила экспорт продуктов переработки зерна в 1,7 раза - Россельхознадзор
Россия в этом году (с 1 января по 20 ноября) экспортировала 1,2 млн тонн продуктов переработки зерна, что в 1,7 раза больше, чем годом ранее, сообщает Россельхознадзор по итогам совещания замруководителя службы Антона Кармазина с экспортерами зерна.

Такой рост...    читать дальше
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23 ноября 2022 года 18:38
Фондовые индексы США растут в ходе торгов
Фондовые индексы США поднимаются в среду.

Индекс Dow Jones Industrial Average к 18:25 МСК в среду поднялся на 71,58 пункта (0,21%) и составил 34169,68 пункта.

Standard & Poor's 500 увеличился на 15,05 пункта (0,38%) - до 4018,63...    читать дальше
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23 ноября 2022 года 18:31
Запасы нефти в США упали за период с 11 ноября по 18 ноября на 3690 тыс. баррелей, бензина - выросли на 3058 тыс. баррелей
Коммерческие запасы нефти в США на прошлой неделе упали на 3690 тыс. баррелей - до 431,665 млн баррелей, свидетельствуют данные еженедельного доклада министерства энергетики США.

Товарные запасы бензина повысились на 3058 тыс. баррелей и составили 210,998 млн...    читать дальше
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23 ноября 2022 года 18:24
В ноябре индекс потребдоверия в США снизился до 56,8 пункта, что лучше прогноза
Индекс потребительского доверия в США в ноябре понизился до 56,8 пункта с 59,9 пункта месяцем ранее, свидетельствуют окончательные данные Мичиганского университета, который рассчитывает этот показатель.

Предварительное значение индекса составляло 54,7 пункта. Эксперты,...    читать дальше
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