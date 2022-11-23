Средний курс юаня со сроком расчетов "сегодня" по итогам торгов составил 8,4464 руб.

Минимальный курс юаня составил 8,428 руб., максимальный - 8,471 руб. Было заключено 2416 сделок. Объем торгов составил 5690,91 млн руб., что на 10% выше среднего значения за последний месяц. Последняя сделка была совершена по курсу 8,437 руб. за юань.

23 ноября. FINMARKET.RU - Средневзвешенный курс юаня со сроком расчетов "сегодня" по итогам торгов Московской биржи понизился на 250,99999999999997 пунктов (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 8,4464 руб.

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Официальный курс доллара США, установленный Центральным банком с 24 ноября, составляет 60,5043 руб. По сравнению с предыдущим значением курс снизился на 15,23 коп. Это автоматическое сообщение. Это автоматическое сообщение.

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Официальный курс евро, установленный Центральным банком с 24 ноября, составляет 62,285 руб. По сравнению с предыдущим значением курс вырос на 10,76 коп. Это автоматическое сообщение. Это автоматическое сообщение.

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Аналитическое кредитное рейтинговое агентство (АКРА) присвоило золотодобытчику "Высочайший" (GV Gold) кредитный рейтинг А+(RU) со стабильным прогнозом. Как отмечает в пресс-релизе агентство, рейтинг обусловлен "сильной рыночной позицией", поскольку "Высочайший" входит в... Как отмечает в пресс-релизе агентство, рейтинг обусловлен "сильной рыночной позицией", поскольку "Высочайший" входит в... читать дальше

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Индекс Мосбиржи корректируется вниз после роста. По состоянию на 16:00 мск индекс Мосбиржи повысился на 10,43 пункта (0,475%) по сравнению с закрытием предыдущего торгового дня и составляет 2206,47 пункта. Максимальное значение к текущему моменту - 2217,31 (+0,97%) пункта,... читать дальше

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ООО "Восточная стивидорная компания" (ВСК, г.Находка, Приморский край, входит в Global Ports) планирует в конце ноября - начале декабря провести сбор заявок инвесторов на приобретение 5-летних облигаций серии 001Р-03R объемом не менее 5 млрд рублей, сообщил "Интерфаксу" источник... читать дальше

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Германская Uniper SE согласовала финальные условия мер стабилизации бизнеса энергокомпании с властями страны и материнской Fortum Oyj, они будут включать дополнительную финансовую помощь в размере до 25 млрд евро на покрытие будущих расходов, говорится в сообщении... читать дальше

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РФ, наращивающая экспорт зерна, в ноябре может отгрузить порядка 5,5 млн тонн пшеницы против 2,584 млн тонн в ноябре прошлого года. Рост поставок говорит о том, что экспортный потенциал, который оценивается в 50 млн тонн пшеницы, может быть использован полностью, несмотря на так... читать дальше

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По состоянию на 16:00 мск на основе информации, предоставленной банками и обменными пунктами Москвы, Cредний курс покупки/продажи наличного доллара составил 61,59/66,99 руб. за доллар. По сравнению с предыдущим днем Cредний курс покупки вырос на 49 коп., Cредний курс продажи...

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Государственный совет Китая пообещал принять новые меры поддержки экономики страны, включая снижение требований к резервам банков, на фоне дополнительного давления из-за растущего числа заболевших коронавирусом. В ходе заседания под председательством премьера Ли Кэцяна... В ходе заседания под председательством премьера Ли Кэцяна... читать дальше

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На 15:30 мск средневзвешенный курс доллара США к российскому рублю со сроком расчетов "завтра" на торгах Московской биржи понизился на 1446 пунктов (1 пункт соответствует 0,01 коп.) по сравнению со средневзвешенным курсом предыдущего торгового дня и составил 60,5043 руб. По... читать дальше

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Количество операций без согласия (ОБС) клиентов в третьем квартале 2022 года снизилось до 230 тыс. случаев, что на 10,3% меньше, чем за аналогичный период прошлого года, при этом их объем вырос на 24% - до 4 млрд рублей, следует из обзора Банка России. Доля социальной... Доля социальной... читать дальше

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Спад ВВП РФ в 2022 году, по прогнозам правительства, может оказаться менее 3%, заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин на совещании по экономическим вопросам. "Данные по ВВП сейчас существенно лучше, если их сравнивать с прогнозами, которые делались в 1-м полугодии.... "Данные по ВВП сейчас существенно лучше, если их сравнивать с прогнозами, которые делались в 1-м полугодии.... читать дальше

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Средневзвешенная цена на состоявшемся в среду аукционе по размещению ОФЗ-ПК серии 29021 с погашением 27 ноября 2030 года составила 97,3243% от номинала, говорится в сообщении Минфина России. Всего было продано бумаг на общую сумму 73 млрд 474 млн рублей по номиналу при... Всего было продано бумаг на общую сумму 73 млрд 474 млн рублей по номиналу при... читать дальше

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В четверг, 24 ноября, ожидаются выплаты купонных доходов по 1 выпуску еврооблигаций на общую сумму $0 млн. Эмитент Эмитент Выпуск Выпуск Размер выплат, всего Размер выплат, всего Размер выплат на облигацию Размер выплат на облигацию ... ...

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В четверг, 24 ноября, ожидаются выплаты купонных доходов по 32 выпускам облигаций на общую сумму 64,45 млрд руб. Эмитент Эмитент Выпуск Выпуск Размер выплат, всего Размер выплат, всего Размер выплат на облигацию Размер выплат на облигацию ... ... читать дальше

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В четверг, 24 ноября, ожидаются погашения по 9 выпускам облигаций на общую сумму 125,97 млрд руб. Эмитент Эмитент Выпуск Выпуск Тип погашения Тип погашения Размер погашения, всего Размер погашения, всего Размер погашения... Размер погашения... читать дальше

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