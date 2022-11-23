23 ноября 2022 года 08:00
Анонс публикаций макроэкономических показателей ведущих стран
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23 ноября. FINMARKET.RU - Сегодня ожидается публикация следующих макроэкономических показателей
|Время
|Публикация
|Период
|16:30
|Заявки на пособие по безработице в США
|С 13 по 19 ноября
|16:30
|Предварительные данные по объемам заказов на товары длительного пользования в США
|Октябрь 2022
|16:30
|Число получающих пособие по безработице в США
|С 06 по 12 ноября
|18:00
|Индекс доверия потребителей (Университет Мичигана)
|Ноябрь 2022
|18:00
|Продажи домов на первичном рынке жилья США
|Октябрь 2022
|18:30
|Данные Минэнерго США о запасах нефти, бензина и дистиллятов в стране
|С 12 по 18 ноября
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23 ноября 2022 года 16:15
Индекс Мосбиржи корректируется вниз после роста. По состоянию на 16:00 мск индекс Мосбиржи повысился на 10,43 пункта (0,475%) по сравнению с закрытием предыдущего торгового дня и составляет 2206,47 пункта. Максимальное значение к текущему моменту - 2217,31 (+0,97%) пункта,... читать дальше
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23 ноября 2022 года 16:07
ООО "Восточная стивидорная компания" (ВСК, г.Находка, Приморский край, входит в Global Ports) планирует в конце ноября - начале декабря провести сбор заявок инвесторов на приобретение 5-летних облигаций серии 001Р-03R объемом не менее 5 млрд рублей, сообщил "Интерфаксу" источник... читать дальше
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23 ноября 2022 года 16:05
Германская Uniper SE согласовала финальные условия мер стабилизации бизнеса энергокомпании с властями страны и материнской Fortum Oyj, они будут включать дополнительную финансовую помощь в размере до 25 млрд евро на покрытие будущих расходов, говорится в сообщении... читать дальше
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23 ноября 2022 года 16:05
РФ, наращивающая экспорт зерна, в ноябре может отгрузить порядка 5,5 млн тонн пшеницы против 2,584 млн тонн в ноябре прошлого года. Рост поставок говорит о том, что экспортный потенциал, который оценивается в 50 млн тонн пшеницы, может быть использован полностью, несмотря на так... читать дальше
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23 ноября 2022 года 16:03
По состоянию на 16:00 мск на основе информации, предоставленной банками и обменными пунктами Москвы, Cредний курс покупки/продажи наличного доллара составил 61,59/66,99 руб. за доллар. По сравнению с предыдущим днем Cредний курс покупки вырос на 49 коп., Cредний курс продажи...
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23 ноября 2022 года 15:56
Государственный совет Китая пообещал принять новые меры поддержки экономики страны, включая снижение требований к резервам банков, на фоне дополнительного давления из-за растущего числа заболевших коронавирусом.
В ходе заседания под председательством премьера Ли Кэцяна... читать дальше
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23 ноября 2022 года 15:45
На 15:30 мск средневзвешенный курс доллара США к российскому рублю со сроком расчетов "завтра" на торгах Московской биржи понизился на 1446 пунктов (1 пункт соответствует 0,01 коп.) по сравнению со средневзвешенным курсом предыдущего торгового дня и составил 60,5043 руб. По... читать дальше
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23 ноября 2022 года 15:40
Количество операций без согласия (ОБС) клиентов в третьем квартале 2022 года снизилось до 230 тыс. случаев, что на 10,3% меньше, чем за аналогичный период прошлого года, при этом их объем вырос на 24% - до 4 млрд рублей, следует из обзора Банка России.
Доля социальной... читать дальше
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23 ноября 2022 года 15:32
Спад ВВП РФ в 2022 году, по прогнозам правительства, может оказаться менее 3%, заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин на совещании по экономическим вопросам.
"Данные по ВВП сейчас существенно лучше, если их сравнивать с прогнозами, которые делались в 1-м полугодии.... читать дальше
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23 ноября 2022 года 15:30
Средневзвешенная цена на состоявшемся в среду аукционе по размещению ОФЗ-ПК серии 29021 с погашением 27 ноября 2030 года составила 97,3243% от номинала, говорится в сообщении Минфина России.
Всего было продано бумаг на общую сумму 73 млрд 474 млн рублей по номиналу при... читать дальше
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23 ноября 2022 года 15:30
В четверг, 24 ноября, ожидаются выплаты купонных доходов по 32 выпускам облигаций на общую сумму 64,45 млрд руб.
Эмитент
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Размер выплат, всего
Размер выплат на облигацию
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23 ноября 2022 года 15:30
В четверг, 24 ноября, ожидаются выплаты купонных доходов по 1 выпуску еврооблигаций на общую сумму $0 млн.
Эмитент
Выпуск
Размер выплат, всего
Размер выплат на облигацию
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23 ноября 2022 года 15:30
В четверг, 24 ноября, ожидаются погашения по 9 выпускам облигаций на общую сумму 125,97 млрд руб.
Эмитент
Выпуск
Тип погашения
Размер погашения, всего
Размер погашения... читать дальше
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23 ноября 2022 года 15:23
Премьер-министр РФ Михаил Мишустин прогнозирует изменения на российском рынке труда, связанные со структурной перестройкой экономики.
"Нам нужно быть готовыми к возможным изменениям на рынке труда, которые связаны с такой структурной перестройкой экономики. По многим... читать дальше
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23 ноября 2022 года 15:20
ООО "ДОМ.РФ Ипотечный агент" завершило размещение ипотечных облигаций с поручительством ДОМ.РФ серии БО-001P-25 объемом 5,5 млрд рублей, говорится в сообщении компании.
Сбор заявок прошел 18 ноября. Срок обращения выпуска – 9,9 года. Ожидаемая дюрация – около 2,6 лет.... читать дальше
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23 ноября 2022 года 15:15
Средневзвешенный курс евро со сроком расчетов "сегодня" по итогам торгов Московской биржи повысился на 1555 пунктов (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 62,3778 руб.
Минимальный курс евро составил 62 руб., максимальный - 62,6875 руб. Было заключено 6487 сделок.... читать дальше
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