ЦБ РФ установил курс доллара на сегодня в размере 60,6566 руб., курс евро - в размере 62,1774 руб.

Официальный курс евро, установленный Центральным банком с 23 ноября, составляет 62,1774 руб. По сравнению с предыдущим значением курс вырос на 5,29 коп.

23 ноября. FINMARKET.RU - Официальный курс доллара США, установленный Центральным банком с 23 ноября, составляет 60,6566 руб. По сравнению с предыдущим значением курс снизился на 8,13 коп.

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Капитализация российского рынка акций, вычисленная на основе средневзвешенных цен на Московской бирже в секторе Основной рынок, в четверг составила 38426,978 млрд руб., повысившись по сравнению с закрытием предыдущего торгового дня на 115,011 млрд руб., или на...

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Средневзвешенный курс юаня со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов Московской биржи повысился на 20 пунктов (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 8,4371 руб. Минимальный курс юаня составил 8,417 руб., максимальный - 8,457 руб. Было заключено 26174 сделки.... Минимальный курс юаня составил 8,417 руб., максимальный - 8,457 руб. Было заключено 26174 сделки.... читать дальше

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Средневзвешенный курс евро со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов Московской биржи повысился на 4993 пункта (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 62,8062 руб. Минимальный курс евро составил 62,55 руб., максимальный - 63,2 руб. Было заключено 13390 сделок.... Минимальный курс евро составил 62,55 руб., максимальный - 63,2 руб. Было заключено 13390 сделок.... читать дальше

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Совет директоров ООО "Аренза-Про" предварительно утвердил программу биржевых облигаций объемом 10 млрд рублей или эквивалент этой суммы в иностранной валюте, говорится в сообщении компании. В рамках бессрочной программы облигации смогут размещаться на срок до 15... В рамках бессрочной программы облигации смогут размещаться на срок до 15... читать дальше

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АО "Эфферон" полностью разместило выпуск 5-летних дебютных облигаций 1-й серии объемом 150 млн рублей, говорится в сообщении компании. Ставка 1-4-го купонов установлена на уровне 17,5% годовых, 5-12-го купонов - 13,5% годовых, 13-20-го купонов - 12,5% годовых. Купоны... Ставка 1-4-го купонов установлена на уровне 17,5% годовых, 5-12-го купонов - 13,5% годовых, 13-20-го купонов - 12,5% годовых. Купоны... читать дальше

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Российский фондовый рынок, начавший торги в мажоре, завершил четверг в символическом минусе. Индекс МосБиржи к 18:50 мск просел всего на 0,04% и составил 2210,95 пункта. Индекс МосБиржи к 18:50 мск просел всего на 0,04% и составил 2210,95 пункта. Индекс РТС к 18:50 мск снизился на 0,1% - до 1146,28 пункта. Индекс РТС к 18:50 мск снизился на 0,1% - до 1146,28 пункта. Европейские рынки... Европейские рынки... читать дальше

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Более 10 тыс. IT-компаний потеряют государственную аккредитацию, так как они своевременно не подали в Федеральную налоговую службу (ФНС) согласие на раскрытие сведений, составляющих налоговую тайну, сообщил журналистам глава Минцифры РФ Максут Шадаев. "Из 26 тысяч 701... "Из 26 тысяч 701... читать дальше

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Госдума приняла в первом чтении законопроект, который запрещает иностранным фондам проводить общественную экологическую экспертизу на территории России, также будет запрещено проведение экспертизы иностранным агентам и аффилированным с ними лицам. Документ (№196416-8) в сентябре... читать дальше

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Правительство предлагает увеличить лимит единовременных выплат в страховании от несчастных случаев и болезней на производстве в 2 раза - с 1 млн руб. до 2 млн рублей, следует из законопроекта, внесенного в Госдуму в четверг. Документ (№242381-8) размещен в электронной базе... читать дальше

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По итогам 3-го квартала т.г. всего 96,4% автовладельцев имеют какую-либо скидку к цене полиса ОСАГО за безаварийное вождение автомобиля, сообщает Российский союз автостраховщиков (РСА) со ссылкой на данные статистики союза. Показатель увеличился по сравнению с аналогичным... читать дальше

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Президент РФ Владимир Путин в телефонном разговоре с премьером Ирака Мухаммедом Судани заявил о возможных тяжелых негативных последствиях для глобального рынка энергоресурсов в связи с попытками стран Запада ввести ограничения на цену российской нефти. "С обеих сторон... "С обеих сторон... читать дальше

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В четверг министры энергетики ЕС не смогли договориться по потолку цен на газ, соберутся, предположительно, 13 декабря для продолжения обсуждений, сообщает Politico. По информации издания, министры достигли неофициального соглашения по наименее спорным элементам пакета... По информации издания, министры достигли неофициального соглашения по наименее спорным элементам пакета... читать дальше

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ООО "РЕСО-лизинг" установило финальный ориентир премии к ключевой ставке ЦБ 10-летних облигаций с офертой через 1,5 года серии БО-02П-02 объемом 6 млрд рублей в размере 230 базисных пунктов к ключевой ставке ЦБ, сообщил "Интерфаксу" источник на финансовом рынке. Сбор... Сбор... читать дальше

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Россия не планирует вводить новую квоту на беспошлинный ввоз сахара, будет выбирать имеющуюся, сообщила в четверг вице-премьер Виктория Абрамченко журналистам в кулуарах первого Российского винодельческого форума в Москве. "Мы вопрос о новом объеме ввоза тростникового... "Мы вопрос о новом объеме ввоза тростникового... читать дальше

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Статс-секретарь - замглавы Минпромторга РФ Виктор Евтухов считает, что экспорт металлургической продукции не требует господдержки, отрасль неплохо адаптировалась к новым условиям. статс-секретарь - замглавы Минпромторга РФ Виктор Евтухов. "С точки же зрения поддержки... "С точки же зрения поддержки... читать дальше

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Минприроды РФ внесло в правительство законопроект, который предусматривает привлечение частных средств в региональное геологическое изучение, сообщил министр Александр Козлов в ходе заседания Межфракционной рабочей группы по вопросам недропользования. По оценкам... По оценкам... читать дальше

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