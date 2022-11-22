Средний курс юаня со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов составил 8,4722 руб.

Минимальный курс юаня составил 8,462 руб., максимальный - 8,496 руб. Было заключено 31375 сделок. Объем торгов составил 54519,41 млн руб., что на 15% ниже среднего значения за последний месяц. Последняя сделка была совершена по курсу 8,47 руб. за юань.

22 ноября. FINMARKET.RU - Средневзвешенный курс юаня со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов Московской биржи понизился на 24 пункта (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 8,4722 руб.

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Капитализация российского рынка акций, вычисленная на основе средневзвешенных цен на Московской бирже в секторе Основной рынок, во вторник составила 37950,852 млрд руб., повысившись по сравнению с закрытием предыдущего торгового дня на 236,922 млрд руб., или на...

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Средневзвешенный курс доллара США со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов Московской биржи понизился на 868 пунктов (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 60,6489 руб. Минимальный курс доллара США составил 60,4125 руб., максимальный - 61,195 руб. Было... Минимальный курс доллара США составил 60,4125 руб., максимальный - 61,195 руб. Было... читать дальше

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Средневзвешенный курс евро со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов Московской биржи повысился на 465,00000000000006 пунктов (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 62,1768 руб. Минимальный курс евро составил 62,025 руб., максимальный - 62,5 руб. Было заключено... Минимальный курс евро составил 62,025 руб., максимальный - 62,5 руб. Было заключено... читать дальше

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Средневзвешенный курс юаня со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов Московской биржи понизился на 24 пункта (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 8,4722 руб. Минимальный курс юаня составил 8,462 руб., максимальный - 8,496 руб. Было заключено 31375 сделок.... Минимальный курс юаня составил 8,462 руб., максимальный - 8,496 руб. Было заключено 31375 сделок.... читать дальше

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Рынок акций РФ завершил торги в плюсе благодаря улучшению настроений на внешних фондовых площадках и растущей нефти. Во вторник в Азии динамика индексов акций была смешанной. В минувшие выходные в Пекине впервые за полгода было зафиксировано три случая летального исхода... Во вторник в Азии динамика индексов акций была смешанной. В минувшие выходные в Пекине впервые за полгода было зафиксировано три случая летального исхода... читать дальше

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Площадь используемых офисных помещений в Великобритании в минувшем фингоду, завершившемся в марте, упала на 1,8 млн квадратных метров, или на 2%, говорится в исследовании юридической фирмы Boodle Hatfield. Это рекордное падение за все время подсчета показателя, то есть за 20... читать дальше

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Банк "Ренессанс кредит" создал дочернюю компанию для развития диджитал-направления. Как следует из данных аналитической системы "СПАРК-Интерфакс", компания "РенАйТи" была зарегистрирована на этой неделе. Банку "Ренессанс кредит" принадлежит 99% этой компании, еще 1% у... Как следует из данных аналитической системы "СПАРК-Интерфакс", компания "РенАйТи" была зарегистрирована на этой неделе. Банку "Ренессанс кредит" принадлежит 99% этой компании, еще 1% у... читать дальше

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О "РусГидро" установило ставку 1-го купона 3-летнего выпуска облигаций серии БО-П07 объемом 20 млрд рублей на уровне 9,00% годовых, говорится в сообщении компании. Ставке соответствует доходность в размере 9,20% годовых. По выпуску предусмотрены полугодовые... Ставке соответствует доходность в размере 9,20% годовых. По выпуску предусмотрены полугодовые... читать дальше

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Европейская комиссия предлагает установить потолок цены на газ на эталонном хабе региона - голландской TTF на уровне около $3000 за тысячу кубометров (275 евро за МВт.ч - $2922 за тысячу кубометров по текущему курсу). Другим потолком рыночной цены в Европе может стать... Другим потолком рыночной цены в Европе может стать...

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Цены на нефть ускорили рост в ходе торгов во вторник, поднявшись более чем на 1%. Инвесторы оценивают перспективы спроса и предложения на глобальном топливном рынке. В ходе сессии накануне цены падали более чем на 5% на сообщениях в СМИ, что Саудовская Аравия и другие... В ходе сессии накануне цены падали более чем на 5% на сообщениях в СМИ, что Саудовская Аравия и другие... читать дальше

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Экономический рост Литвы в этом году составит 2,5%, в 2023 году он замедлится до 1,6%, прогнозирует Организация экономического сотрудничества и развития (ОЭСР). Как говорится в ноябрьском докладе ОЭСР, экономический спад в стране в следующем году будет вызван высокой... Как говорится в ноябрьском докладе ОЭСР, экономический спад в стране в следующем году будет вызван высокой... читать дальше

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Американские фондовые индексы торгуются разнонаправленно в начале сессии во вторник в ожидании публикации протокола ноябрьского заседания Федеральной резервной системы (ФРС). Протокол будет обнародован вечером в среду. На прошлом заседании Федрезерв в очередной раз... Протокол будет обнародован вечером в среду. На прошлом заседании Федрезерв в очередной раз... читать дальше

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Средневзвешенный курс доллара США со сроком расчетов "сегодня" по итогам торгов Московской биржи понизился на 602 пункта (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 60,6726 руб. Минимальный курс доллара США составил 60,5175 руб., максимальный - 60,99 руб. Было... Минимальный курс доллара США составил 60,5175 руб., максимальный - 60,99 руб. Было... читать дальше

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Российские переработчики пластмасс в существующей ценовой конъюнктуре закупают сырье только по потребностям текущего производства, без формирования складских запасов, ожидая снижения цен на базовые полимеры, считает генеральный директор Союза переработчиков пластмасс Петр... читать дальше

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Госдума одобрила поправку к проекту федерального бюджета на 2023 год и плановый период 2024 и 2025 годов, которая дает правительству право проводить в следующем году операции обмена евробондов на новые облигации федерального займа (ОФЗ) номинальной стоимостью до 800 млрд рублей.... читать дальше

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"Автодор" завершила размещение 5-летних облигаций серии БО-004Р-02 с офертой через 2 года объемом 4,6 млрд рублей, говорится в сообщении компании. Сбор заявок на выпуск проходил 17-18 ноября.Ставка 1-го купона установлена на уровне 9,45% годовых. Сбор заявок на выпуск проходил 17-18 ноября.Ставка 1-го купона установлена на уровне 9,45% годовых. Организаторами... Организаторами... читать дальше

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