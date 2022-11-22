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Главная / Все новости / Средний курс евро со сроком расчетов "сегодня" по итогам торгов составил 62,2223 руб.
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22 ноября 2022 года 15:15
Средний курс евро со сроком расчетов "сегодня" по итогам торгов составил 62,2223 руб.
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22 ноября. FINMARKET.RU - Средневзвешенный курс евро со сроком расчетов "сегодня" по итогам торгов Московской биржи повысился на 538 пунктов (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 62,2223 руб. Минимальный курс евро составил 62,0725 руб., максимальный - 62,4825 руб. Была заключена 6531 сделка. Объем торгов составил 15828,3 млн руб., что на 10% ниже среднего значения за последний месяц. Последняя сделка была совершена по курсу 62,3325 руб. за евро. Источник данных - Московская биржа. Это автоматическое сообщение.
Опубликовано /Финмаркет/
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