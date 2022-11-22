Сальдо операций ЦБ по представлению и абсорбированию ликвидности выросло до 1166,7 млрд руб.

22 ноября. FINMARKET.RU -операций Банка России с банковским сектором по предоставлению и абсорбированию рублевой ликвидности со сроками исполнения, приходящимися на 22 ноября по данным на начало операционного дня выросло до 1166,7 млрд руб.

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Инфляционное давление в России, по оперативным данным Росстата, пока остается пониженным, сообщил журналистам зампред ЦБ РФ Алексей Заботкин. "Оперативные данные по недельным темпам роста цен за первую половину ноября продолжают показывать, что текущее инфляционное... "Оперативные данные по недельным темпам роста цен за первую половину ноября продолжают показывать, что текущее инфляционное... читать дальше

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Мэр Москвы Сергей Собянин подписал закон "О бюджете Москвы на 2023 год и плановый период 2024 и 2025 годов", документ опубликован на сайте столичной мэрии. Согласно документу, на 2023 год утверждено, что общий объем доходов бюджета Москвы составит 3,746 трлн рублей,... Согласно документу, на 2023 год утверждено, что общий объем доходов бюджета Москвы составит 3,746 трлн рублей,... читать дальше

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Фондовые индексы крупнейших стран Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) завершили торги слабой и разнонаправленной динамикой. Инвесторы продолжают следить за развитием ситуации с распространением коронавируса в Китае. Последняя вспышка заболеваемости, в ходе которой в... Инвесторы продолжают следить за развитием ситуации с распространением коронавируса в Китае. Последняя вспышка заболеваемости, в ходе которой в... читать дальше

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По итогам 3-го квартала т.г. чистый убыток китайского интернет-гиганта Baidu Inc. составил 146 млн юаней ($21 млн) по сравнению с 16,559 млрд юаней за аналогичный период прошлого года. В расчете на американскую депозитарную расписку (ADS) убыток снизился до 0,87 юаня с 48,18... читать дальше

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Индекс Мосбиржи стабилизируется после роста. По состоянию на 13:00 мск индекс Мосбиржи повысился на 21,64 пункта (0,999%) по сравнению с закрытием предыдущего торгового дня и составляет 2187,95 пункта. Максимальное значение к текущему моменту - 2194,52 (+1,3%) пункта,... читать дальше

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Максимальное значение за неделю (с 15 ноября по 22 ноября) - 61,9313 руб. за доллар, минимальное значение - 61,0278 руб. за доллар, средний курс покупки за неделю вырос на 0,90 руб. Это автоматическое сообщение. Это автоматическое сообщение.

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По состоянию на 13:00 мск на основе информации, предоставленной банками и обменными пунктами Москвы, Cредний курс покупки/продажи наличного доллара составил 61,93/66,91 руб. за доллар. По сравнению с предыдущим днем Cредний курс покупки вырос на 75 коп., Cредний курс продажи...

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По состоянию на 13:00 мск на основе информации, предоставленной банками и обменными пунктами Москвы, средний оптовый курс покупки/продажи наличного доллара составил 63,2/64,3 руб. за доллар. По сравнению с предыдущим днем средний оптовый курс покупки вырос на 30 коп., средний...

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По состоянию на 13:00 мск на основе информации, предоставленной банками и обменными пунктами Москвы, Cредний курс покупки/продажи наличного евро составил 62,86/67,82 руб. за евро. По сравнению с предыдущим днем Cредний курс покупки вырос на 43 коп., Cредний курс продажи упал на...

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Производство угля в Китае в октябре увеличилось на 1,2% относительно того же месяца прошлого года - до 370 млн тонн, свидетельствуют данные Государственного статистического управления. Для сравнения, в сентябре темпы роста составляли 12,3%. Для сравнения, в сентябре темпы роста составляли 12,3%. За десять месяцев... За десять месяцев... читать дальше

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Текущий уровень курса рубля отражает первоочередные потребности экономики РФ, считает зампред Банка России Алексей Заботкин. "Курс рубля - плавающий, он будет определяться состоянием платежного баланса", - повторил Заботкин базовую установку денежно-кредитной политики ЦБ,... читать дальше

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АО "Позитив Текнолоджиз" в начале декабря планирует провести сбор заявок инвесторов на приобретение 3-летних облигаций серии 001Р-02 объемом 2,5 млрд рублей, сообщил "Интерфаксу" источник на финансовом рынке. Ориентир доходности - премия не выше 300 базисных пунктов к... Ориентир доходности - премия не выше 300 базисных пунктов к... читать дальше

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ООО "ДелоПортс" установило ставку 15-18-го купонов облигаций 1-й серии на уровне 0,01% годовых, говорится в сообщении компании. Эмитент завершил размещение 10-летних дебютных бондов на 3 млрд рублей в ноябре 2015 года. Ставка текущего купона составляет 0,01% годовых.... Эмитент завершил размещение 10-летних дебютных бондов на 3 млрд рублей в ноябре 2015 года. Ставка текущего купона составляет 0,01% годовых.... читать дальше

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РН банк 24 ноября планирует провести сбор заявок инвесторов на приобретение 3-летних облигаций серии БО-001P-10 объемом 5 млрд рублей, сообщил "Интерфаксу" источник на финансовом рынке. Ориентир доходности - премия не выше 300 базисных пунктов к ОФЗ на сроке 3... Ориентир доходности - премия не выше 300 базисных пунктов к ОФЗ на сроке 3... читать дальше

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Китай в январе-октябре увеличил добычу нефти на 3% относительно аналогичного периода годом ранее - до 171 млн тонн, свидетельствуют данные Государственного статистического управления (ГСУ). В том числе в прошлом месяце производство составило 17,22 млн тонн, что на 2,5%... В том числе в прошлом месяце производство составило 17,22 млн тонн, что на 2,5%... читать дальше

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Кувейт вслед за Саудовской Аравией и Объединенными Арабскими Эмиратами опроверг сообщения о планах ОПЕК+ увеличить квоты на добычу нефти на следующем заседании, сообщило кувейтское агентство Kuna со ссылкой на министра нефти страны Бадра аль-Муллу. "Заместитель... "Заместитель... читать дальше

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