Остатки средств кредитных организаций в Банке России снизились до 3322,5 млрд руб., на депозитных счетах выросли до 3021,26 млрд руб.

22 ноября. FINMARKET.RU - Пресс-служба Банка России сообщает, чтосредств кредитных организаций на корреспондентских счетах в Банке России на начало операционного дня 22 ноября составили по Российской Федерации 3322,5 млрд руб., в том числе по Московскому региону 3145 млрд руб.

На начало предыдущего операционного дня остатки средств кредитных организаций на корсчетах в Банке России по РФ составляли 3331,9 млрд руб., в том числе по Московскому региону 3166,6 млрд руб.

Остатки денежных средств кредитных организаций на депозитных счетах в Банке России на 22 ноября составили 3021,26 млрд руб. против 2881,65943 млрд руб. на предыдущий рабочий день.

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