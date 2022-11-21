Средний курс юаня со сроком расчетов "сегодня" по итогам торгов составил 8,478 руб.

Минимальный курс юаня составил 8,455 руб., максимальный - 8,51 руб. Было заключено 2386 сделок. Объем торгов составил 4559,09 млн руб., что на 15% ниже среднего значения за последний месяц. Последняя сделка была совершена по курсу 8,479 руб. за юань.

21 ноября. FINMARKET.RU - Средневзвешенный курс юаня со сроком расчетов "сегодня" по итогам торгов Московской биржи повысился на 112,99999999999999 пунктов (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 8,478 руб.

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Капитализация российского рынка акций, вычисленная на основе средневзвешенных цен на Московской бирже в секторе Основной рынок, в понедельник составила 37713,930 млрд руб., снизившись по сравнению с закрытием предыдущего торгового дня на 421,089 млрд руб., или на...

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Средневзвешенный курс евро со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов Московской биржи понизился на 3385 пунктов (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 62,1303 руб. Минимальный курс евро составил 61,8925 руб., максимальный - 62,77 руб. Было заключено 18186... Минимальный курс евро составил 61,8925 руб., максимальный - 62,77 руб. Было заключено 18186... читать дальше

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Средневзвешенный курс юаня со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов Московской биржи понизился на 2 пункта (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 8,4746 руб. Минимальный курс юаня составил 8,455 руб., максимальный - 8,498 руб. Было заключено 29546 сделок.... Минимальный курс юаня составил 8,455 руб., максимальный - 8,498 руб. Было заключено 29546 сделок.... читать дальше

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Средневзвешенный курс доллара США со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов Московской биржи повысился на 3297,9999999999995 пунктов (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 60,7357 руб. Минимальный курс доллара США составил 60,525 руб., максимальный - 60,9975... Минимальный курс доллара США составил 60,525 руб., максимальный - 60,9975... читать дальше

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Российский фондовый рынок, начавший торги снижением, завершил понедельник в существенном минусе. Индекс МосБиржи к 18:50 мск упал на 1,81% и составил 2166,31 пункта. Индекс МосБиржи к 18:50 мск упал на 1,81% и составил 2166,31 пункта. Индекс РТС к 18:50 мск рухнул на 2,24% - до 1121,28 пункта. Индекс РТС к 18:50 мск рухнул на 2,24% - до 1121,28 пункта. Европейские рынки акций в... Европейские рынки акций в... читать дальше

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"Медвежий" тренд на американском рынке акций не закончился и, вероятно, продолжится в 2023 году, считают аналитики Goldman Sachs Group Inc. "Условия, которые обычно соответствуют "дну" рынка акций, на данный момент не соблюдены", - отмечают эксперты Goldman Питер... "Условия, которые обычно соответствуют "дну" рынка акций, на данный момент не соблюдены", - отмечают эксперты Goldman Питер... читать дальше

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Нефтяные ценытеряют порядка 5% на торгах на информации о том, что Саудовская Аравия и другие страны ОПЕК изучают возможность наращивания добычи. Стоимость январских фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures по данным на 18:13 мск составляла $83,36 за... Стоимость январских фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures по данным на 18:13 мск составляла $83,36 за... читать дальше

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Рост производства сельхозпродукции в РФ в этом году может составить 3,5%, прогнозируют в Минсельхозе. "Если говорить о предварительных прогнозах производства в отрасли в текущем году, отмечу, что индекс сельхозпроизводства мы ожидаем на уровне 103,5%", - заявил министр... "Если говорить о предварительных прогнозах производства в отрасли в текущем году, отмечу, что индекс сельхозпроизводства мы ожидаем на уровне 103,5%", - заявил министр... читать дальше

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Совет директоров ЦБ РФ установил на 1-й квартал 2023 года значения макропруденциальных лимитов по необеспеченным потребительским кредитам и займам. В 1-м квартале 2023 года лимит для кредитов с показателем долговой нагрузки (ПДН) более 80% составит 25% от объема... В 1-м квартале 2023 года лимит для кредитов с показателем долговой нагрузки (ПДН) более 80% составит 25% от объема... читать дальше

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Торги в понедельник Американский фондовый рынок начал разнонаправленной динамикой. Индекс Dow Jones Industrial Average к 17:55 мск повысился на 26,13 пункта (0,08%) и составил 33771,82 пункта. Лидерами роста среди компонентов индекса помимо акций Disney выступают также... Индекс Dow Jones Industrial Average к 17:55 мск повысился на 26,13 пункта (0,08%) и составил 33771,82 пункта. Лидерами роста среди компонентов индекса помимо акций Disney выступают также... читать дальше

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Средневзвешенный курс доллара США со сроком расчетов "сегодня" по итогам торгов Московской биржи повысился на 3581 пункт (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 60,7328 руб. Минимальный курс доллара США составил 60,385 руб., максимальный - 60,9875 руб. Было... Минимальный курс доллара США составил 60,385 руб., максимальный - 60,9875 руб. Было... читать дальше

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По итогам 3-го квартала т.г. ВВП Армении увеличился на 14,8% по сравнению с аналогичным кварталом 2021 года, сообщается на странице правительства республики в Фейсбуке (информационный ресурс запрещенной в РФ организации). В 3-м квартале 2022 года ВВП страны в текущих... В 3-м квартале 2022 года ВВП страны в текущих... читать дальше

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Deutsche Lufthansa AG намерена увеличить штат сотрудников на 20 тыс. человек. Как сообщил авиаперевозчик, в понедельник стартовала масштабная кампания по найму новых работников. Lufthansa трудоустроит специалистов более чем в 43 областях, в первую очередь техников,... Lufthansa трудоустроит специалистов более чем в 43 областях, в первую очередь техников,... читать дальше

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Комитет Госдумы по бюджету и налогам рекомендовал принять в первом чтении законопроект, который освобождает семьи с двумя детьми и более от НДФЛ при продаже земли и хозяйственных построек на ней в том случае, если средства пойдут затем на улучшение жилищных условий. Документ... читать дальше

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Сельхозорганизации РФ в октябре реализовали 318,9 тыс. тонн картофеля, что на 12% меньше, чем год назад (почти 363 тыс. тонн), сообщается в материалах Росстата. За 10 месяцев продажи снизились на 4,6%, до 2 млн тонн с 2,1 млн тонн годом ранее. За 10 месяцев продажи снизились на 4,6%, до 2 млн тонн с 2,1 млн тонн годом ранее. В то же время... В то же время... читать дальше

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ФАС России и Минэнерго выпустили совместный приказ, обязывающий угольные компании, занимающие на рынке доминирующее положение, продавать на бирже не менее 10% угля марок Д и ДГ, следует из опубликованного в понедельник документа. Ранее в ФАС сообщали, что рассчитывают... Ранее в ФАС сообщали, что рассчитывают... читать дальше

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