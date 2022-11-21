Остатки средств кредитных организаций в Банке России выросли до 3331,9 млрд руб., на депозитных счетах выросли до 2881,66 млрд руб.

21 ноября. FINMARKET.RU - Пресс-служба Банка России сообщает, чтосредств кредитных организаций на корреспондентских счетах в Банке России на начало операционного дня 21 ноября составили по Российской Федерации 3331,9 млрд руб., в том числе по Московскому региону 3166,6 млрд руб.

На начало предыдущего операционного дня остатки средств кредитных организаций на корсчетах в Банке России по РФ составляли 2419,8 млрд руб., в том числе по Московскому региону 2237,5 млрд руб.

Остатки денежных средств кредитных организаций на депозитных счетах в Банке России на 21 ноября составили 2881,66 млрд руб. против 2804,07295 млрд руб. на предыдущий рабочий день.

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