Средний курс юаня со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов составил 8,4748 руб.

Минимальный курс юаня составил 8,454 руб., максимальный - 8,504 руб. Было заключено 26080 сделок. Объем торгов составил 33668,3 млн руб., что на 50% ниже среднего значения за последний месяц. Последняя сделка была совершена по курсу 8,49 руб. за юань.

18 ноября. FINMARKET.RU - Средневзвешенный курс юаня со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов Московской биржи повысился на 277 пунктов (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 8,4748 руб.

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Капитализация российского рынка акций, вычисленная на основе средневзвешенных цен на Московской бирже в секторе Основной рынок, в пятницу составила 38135,018 млрд руб., снизившись по сравнению с закрытием предыдущего торгового дня на 342,386 млрд руб., или на...

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Средневзвешенный курс доллара США со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов Московской биржи повысился на 38 пунктов (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 60,4059 руб. Минимальный курс доллара США составил 60,22 руб., максимальный - 60,7475 руб. Было заключено... Минимальный курс доллара США составил 60,22 руб., максимальный - 60,7475 руб. Было заключено... читать дальше

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Средневзвешенный курс евро со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов Московской биржи понизился на 736 пунктов (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 62,4688 руб. Минимальный курс евро составил 62,2325 руб., максимальный - 62,7975 руб. Было заключено 12077... Минимальный курс евро составил 62,2325 руб., максимальный - 62,7975 руб. Было заключено 12077... читать дальше

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Средневзвешенный курс юаня со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов Московской биржи повысился на 277 пунктов (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 8,4748 руб. Минимальный курс юаня составил 8,454 руб., максимальный - 8,504 руб. Было заключено 26080 сделок.... Минимальный курс юаня составил 8,454 руб., максимальный - 8,504 руб. Было заключено 26080 сделок.... читать дальше

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Россия вряд ли сможет оспорить решение США о нерыночном статусе российской экономики в американских судах, но может оспорить в ВТО, особенно в случае использования США этого решения при антидемпинговом расследовании, сообщил журналистам заместитель министра экономического... читать дальше

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Индекс опережающих экономических показателей США в октябре упал на 0,8%, сообщила исследовательская организация Conference Board, которая рассчитывает этот показатель. Аналитики в среднем прогнозировали сокращение на 0,4%, свидетельствуют результаты опросов The Wall... Аналитики в среднем прогнозировали сокращение на 0,4%, свидетельствуют результаты опросов The Wall... читать дальше

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Рынок акций РФ завершил торги в небольшом минусе вместе с нефтью, дешевеющей из-за карантинных ограничений в Китае, и сокращения позиций игроками перед выходными днями Индекс МосБиржи снизился на 0,3% и по состоянию на 18:50 мск составил 2206,32 пункта. Индекс МосБиржи снизился на 0,3% и по состоянию на 18:50 мск составил 2206,32 пункта. Индекс... Индекс... читать дальше

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Продажи на вторичном рынке жилья в США в октябре упали на 5,9% относительно предыдущего месяца и составили 4,43 млн домов в пересчете на годовые темпы, говорится в отчете Национальной ассоциации риелторов (NAR). Это минимальный показатель с декабря 2011 года (без учета... Это минимальный показатель с декабря 2011 года (без учета... читать дальше

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Банки РФ из-за возросшей неопределенности могут замедлить темпы роста розничного и корпоративного кредитования, говорится в комментарии по денежно-кредитным условиям и трансмиссионному механизму денежно-кредитной политики ЦБ. ЦБ планирует раскрыть данные по динамике... ЦБ планирует раскрыть данные по динамике... читать дальше

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Министры иностранных дел и министры торговли стран АТЭС приняли совместную министерскую декларацию в компромиссном виде с учетом позиции РФ, сообщил журналистам заместитель министра экономического развития РФ Владимир Ильичев "на полях" саммита АТЭС. "Министерская... "Министерская... читать дальше

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Правительство РФ вновь скорректировало принятое в апреле распоряжение о выделении ассигнований из резервного фонда на поддержку российских IT-компаний в 2022 году. Соответствующее распоряжение кабмина от 17 ноября опубликовано в пятницу на официальном интернет-портале... Соответствующее распоряжение кабмина от 17 ноября опубликовано в пятницу на официальном интернет-портале... читать дальше

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Средневзвешенный курс доллара США со сроком расчетов "сегодня" по итогам торгов Московской биржи понизился на 145 пунктов (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 60,3747 руб. Минимальный курс доллара США составил 60,24 руб., максимальный - 60,6775 руб. Было... Минимальный курс доллара США составил 60,24 руб., максимальный - 60,6775 руб. Было... читать дальше

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Американские фондовые индексы поднимаются в начале торгов в пятницу, восстанавливаясь после снижения накануне. Индекс Dow Jones Industrial Average к 17:50 мск повысился на 97,61 пункта (0,29%) и составил 33643,93 пункта. Индекс Dow Jones Industrial Average к 17:50 мск повысился на 97,61 пункта (0,29%) и составил 33643,93 пункта. Standard & Poor's 500... Standard & Poor's 500... читать дальше

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"АвтоВАЗ" (MOEX: AVAZ) продлил шестидневный режим работы для подразделений автосборочного комплекса до 25 декабря 2022 года, и с 9 января по 26 февраля 2023 года, сообщил "Интерфаксу" председатель первичной профсоюзной организации "АвтоВАЗа" Сергей Зайцев. "Согласно... "Согласно... читать дальше

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Состоялся телефонный разговор президента РФ Владимира Путина с эмиром Государства Катар Тамимом Бен Хамадом Аль Тани, сообщила пресс-служба Кремля в пятницу. "Обсуждены актуальные вопросы двустороннего торгово-экономического сотрудничества, включая дальнейшую реализацию... "Обсуждены актуальные вопросы двустороннего торгово-экономического сотрудничества, включая дальнейшую реализацию... читать дальше

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В течение ближайшей недели с 21.11 по 27.11 ожидается публикация следующих макроэкономических показателей Дата Дата Время Время Публикация Публикация Период Период ... ... читать дальше

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