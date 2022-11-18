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Главная  /  Все новости  /  Средний курс доллара США со сроком расчетов "сегодня" по итогам торгов составил 60,3747 руб.
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18 ноября 2022 года 18:00

Средний курс доллара США со сроком расчетов "сегодня" по итогам торгов составил 60,3747 руб.

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18 ноября. FINMARKET.RU - Средневзвешенный курс доллара США со сроком расчетов "сегодня" по итогам торгов Московской биржи понизился на 145 пунктов (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 60,3747 руб.

Минимальный курс доллара США составил 60,24 руб., максимальный - 60,6775 руб. Было заключено 10779 сделок. Объем торгов составил 34182,77 млн руб., что на 30% ниже среднего значения за последний месяц. Последняя сделка была совершена по курсу 60,5625 руб. за доллар США.

Источник данных - Московская биржа.

Это автоматическое сообщение.

Опубликовано /Финмаркет/
 
 

 
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