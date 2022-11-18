18 ноября 2022 года 17:15
Календарь публикаций макроэкономических показателей ведущих стран на ближайшую неделю
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18 ноября. FINMARKET.RU - В течение ближайшей недели с 21.11 по 27.11 ожидается публикация следующих макроэкономических показателей
|Дата
|Время
|Публикация
|Период
|21.11.2022
|10:00
|Цены производителей в Германии
|Октябрь 2022
|22.11.2022
|12:00
|Баланс счета текущих операций еврозоны
|Сентябрь 2022
|22.11.2022
|13:00
|Баланс счета текущих операций Италии
|Сентябрь 2022
|22.11.2022
|16:30
|Объемы розничных продаж в Канаде
|Сентябрь 2022
|22.11.2022
|18:00
|Предварительная оценка индекса потребительского доверия в еврозоне
|Ноябрь 2022
|23.11.2022
|16:30
|Заявки на пособие по безработице в США
|С 06 по 12 ноября
|23.11.2022
|16:30
|Предварительные данные по объемам заказов на товары длительного пользования в США
|Октябрь 2022
|23.11.2022
|16:30
|Число получающих пособие по безработице в США
|С 30 октября по 05 ноября
|23.11.2022
|18:00
|Индекс доверия потребителей (Университет Мичигана)
|Ноябрь 2022
|23.11.2022
|18:00
|Продажи домов на первичном рынке жилья США
|Октябрь 2022
|23.11.2022
|18:30
|Данные Минэнерго США о запасах нефти, бензина и дистиллятов в стране
|С 12 по 18 ноября
|24.11.2022
|10:45
|Индекс доверия предпринимателей к экономике Франции
|Ноябрь 2022
|24.11.2022
|12:00
|Индекс доверия к экономике Германии института Ifo
|Ноябрь 2022
|25.11.2022
|10:00
|Изменение ВВП Германии
|III квартал 2022
|25.11.2022
|12:00
|Индекс потребительского доверия к экономике Италии
|Ноябрь 2022
Это автоматическое сообщение.
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18 ноября 2022 года 17:42
Состоялся телефонный разговор президента РФ Владимира Путина с эмиром Государства Катар Тамимом Бен Хамадом Аль Тани, сообщила пресс-служба Кремля в пятницу.
"Обсуждены актуальные вопросы двустороннего торгово-экономического сотрудничества, включая дальнейшую реализацию... читать дальше
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18 ноября 2022 года 17:15
В течение ближайшей недели с 21.11 по 27.11 ожидается публикация следующих макроэкономических показателей
Дата
Время
Публикация
Период
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18 ноября 2022 года 17:13
О "Солид-лизинг" выкупило в рамках оферты 72 тыс. 290 облигаций серии БО-001-06 по цене 90% от номинала, сообщил эмитент.
Объем выпуска составляет 220 тыс. облигаций номиналом 1 тыс. рублей каждая, таким образом, компания выкупила 32,86% выпуска.
Агентом по... читать дальше
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18 ноября 2022 года 17:11
Цены на нефть ускорили падение в пятницу на опасениях дальнейшего ухудшения ситуации с коронавирусом в Китае и повышения ставок в США.
Январские фьючерсы на сорт Brent на лондонской бирже ICE Futures к 16:56 мск подешевели на 2,68% - до $87,37 за...
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18 ноября 2022 года 17:00
В среду, 23 ноября, в Японии праздник - День благодарения труда.
В четверг, 24 ноября, в США праздник - День благодарения.
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Это автоматическое сообщение.
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18 ноября 2022 года 17:00
Льготное кредитование АПК РФ, которое считается самым популярным видом господдержки отрасли, в 2022 году может увеличиться до 177,1 млрд рублей с 90,5 млрд рублей в 2021 году (в 1,95 раза), сообщается в презентации Минсельхоза к парламентским слушаниям в Совете Федерации в... читать дальше
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18 ноября 2022 года 16:50
Американская Applied Materials, один из крупнейших мировых производителей оборудования для выпуска чипов, снизил чистую прибыль на 7% за квартал, завершившийся 30 октября, до $1,591 млрд, или $1,85 в расчете на акцию, по сравнению с $1,712 млрд, или $1,89 на акцию, за... читать дальше
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18 ноября 2022 года 16:37
Американский онлайн-ритейлер Amazon.com Inc. планирует продолжить увольнения сотрудников в 2023 году.
Как заявил главный исполнительный директор компании Энди Джасси, хотя Amazon уже объявила о сокращении числа рабочих мест в подразделениях по производству устройств и... читать дальше
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18 ноября 2022 года 16:35
ООО "ДОМ.РФ Ипотечный агент" установило финальный ориентир ставки 1-го купона ипотечных облигаций с поручительством ДОМ.РФ серии БО-001P-25 объемом 5,5 млрд рублей на уровне 9,35% годовых, сообщил "Интерфаксу" источник на финансовом рынке.
Ориентиру соответствует... читать дальше
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18 ноября 2022 года 16:30
В течение ближайшей недели с 19 по 25 ноября ожидаются погашения по 21 выпускам облигаций.
Дата
Эмитент
Выпуск
Тип погашения
Размер погашения, всего
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18 ноября 2022 года 16:30
В течение ближайшей недели с 19 по 25 ноября ожидаются выплаты купонных доходов по 137 выпускам облигаций.
Дата
Эмитент
Выпуск
Размер выплат
Размер выплат на... читать дальше
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18 ноября 2022 года 16:30
В течение ближайшей недели с 19 по 25 ноября ожидаются выплаты купонных доходов по 17 выпускам еврооблигаций.
Дата
Эмитент
Выпуск
Размер выплат
Размер выплат на... читать дальше
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18 ноября 2022 года 16:29
8 ноября. FINMARKET.RU – ВТБ разместил 18 ноября однодневные биржевые облигации серии КС-4-344 на 74 млрд 119,7 млн рублей по номиналу при заявленном объеме 100 млрд рублей, следует из материалов "Московской биржи", на которой прошло размещение.
Таким образом, банк... читать дальше
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18 ноября 2022 года 16:24
Бюджетные субсидии на развитие заправочной инфраструктуры компримированного природного газа (КПГ) в РФ 2023-2025 гг. составят 5,9 млрд рублей, следует из правительственных поправок к проекту трехлетнего федерального бюджета.
Документ опубликован в электронной базе... читать дальше
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18 ноября 2022 года 16:22
ЦБ РФ с 19 ноября установил следующие учетные цены на драгоценные металлы: на золото - 3413,57 (-28,82) руб./грамм; на серебро - 40,91 (-1,71) руб./грамм; на платину - 1917,78 (-56,79) руб./грамм; на палладий - 3849,14 (-169,9) руб./грамм.
Это автоматическое сообщение.
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18 ноября 2022 года 16:17
Официальный курс евро, установленный Центральным банком с 19 ноября, составляет 62,4484 руб. По сравнению с предыдущим значением курс снизился на 12,28 коп.
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