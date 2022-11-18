.
.
.
ГЛАВНОЕ НОВОСТИ ВАЛЮТА АКЦИИ ОБЛИГАЦИИ
Аналитикам Подписчикам О компании
.
НОВОСТИ
Главная  /  Все новости  /  Сальдо операций ЦБ по представлению и абсорбированию ликвидности снизилось до 947,6 млрд руб.
.
ГЛАВНОЕ
ВВП РФ в 3-м квартале снизился на 4% - Росстат
Снижение российской экономики в 3-м квартале замедлилось до 4% после сокращения на 4,1% кварталом ранее, свидетельствует предварительная оценка Росстата. Данные оказались сильнее прогноза Минэкономразвития, оживавшего падение на 4,4%.
 
Минпромторг планирует продать банкам часть кредитного портфеля ФРП
Минпромторг планирует передать часть кредитного портфеля Фонда развития промышленности (ФРП; входит в группу ВЭБ.РФ) банкам, чтобы обеспечить выдачу займов на новые проекты в сфере промышленности. Это позволит фонду высвободить около 20-25 млрд руб....
 
Граждане смогут купить цифровые активы через брокеров
Россиянам могут позволить торговать цифровыми финансовыми активами через брокерские приложения и сайты. Компании готовы предоставить инвесторам доступ к таким операциям после доработки систем и разрешения регулятора. Об этом "Известиям" рассказали в...
 
Пивоварам предоставят налоговые послабления
Минфин и Минэкономики должны подготовить предложения о предоставлении производителям пивоваренной и слабоалкогольной продукции налоговых вычетов при уплате акцизов в связи с введением маркировки. Соответствующее поручение содержится в протоколе...
 
18 ноября 2022 года 10:43

Сальдо операций ЦБ по представлению и абсорбированию ликвидности снизилось до 947,6 млрд руб.

 0
18 ноября. FINMARKET.RU - Сальдо операций Банка России с банковским сектором по предоставлению и абсорбированию рублевой ликвидности со сроками исполнения, приходящимися на 18 ноября по данным на начало операционного дня снизилось до 947,6 млрд руб.

На начало предыдущего операционного дня сальдо составляло 1018,5 млрд руб.

Это автоматическое сообщение.

Опубликовано /Финмаркет/
 
 
.
Ключевые слова:    Россия,  Банки,  Сальдо

 
.
.
.
Мнение посетителей сайта, оставляющих свои комментарии на новости и статьи, может не совпадать с мнением редакции ИА «Финмаркет», и за содержание комментариев ИА «Финмаркет» ответственности не несет. При этом агентство оставляет за собой право модерировать и удалять любые комментарии посетителей сайта.
 
.
НОВОСТИ
18 ноября 2022 года 17:42
Путин и эмир Катара подтвердили взаимную заинтересованность в координации по обеспечению стабильности на глобальном газовом рынке
Состоялся телефонный разговор президента РФ Владимира Путина с эмиром Государства Катар Тамимом Бен Хамадом Аль Тани, сообщила пресс-служба Кремля в пятницу.

"Обсуждены актуальные вопросы двустороннего торгово-экономического сотрудничества, включая дальнейшую реализацию...    читать дальше
.
18 ноября 2022 года 17:15
Календарь публикаций макроэкономических показателей ведущих стран на ближайшую неделю
В течение ближайшей недели с 21.11 по 27.11 ожидается публикация следующих макроэкономических показателей

Дата

Время

Публикация

Период

...    читать дальше
.
18 ноября 2022 года 17:13
"Солид-лизинг" выкупил по оферте 32,9% выпуска облигаций серии БО-001-06 на 65 млн рублей
О "Солид-лизинг" выкупило в рамках оферты 72 тыс. 290 облигаций серии БО-001-06 по цене 90% от номинала, сообщил эмитент.

Объем выпуска составляет 220 тыс. облигаций номиналом 1 тыс. рублей каждая, таким образом, компания выкупила 32,86% выпуска.

Агентом по...    читать дальше
.
18 ноября 2022 года 17:11
Нефть ускорила падение, Brent опустилась ниже $88 за баррель
Цены на нефть ускорили падение в пятницу на опасениях дальнейшего ухудшения ситуации с коронавирусом в Китае и повышения ставок в США.

Январские фьючерсы на сорт Brent на лондонской бирже ICE Futures к 16:56 мск подешевели на 2,68% - до $87,37 за...
.
18 ноября 2022 года 17:00
Выходные и праздничные дни ведущих стран мира на неделе с 21 по 28 ноября
В среду, 23 ноября, в Японии праздник - День благодарения труда.

В четверг, 24 ноября, в США праздник - День благодарения.

.

.

Это автоматическое сообщение.
.
18 ноября 2022 года 17:00
Льготное кредитование АПК в 2022 г. вырастет почти в два раза, до 177 млрд руб.
Льготное кредитование АПК РФ, которое считается самым популярным видом господдержки отрасли, в 2022 году может увеличиться до 177,1 млрд рублей с 90,5 млрд рублей в 2021 году (в 1,95 раза), сообщается в презентации Минсельхоза к парламентским слушаниям в Совете Федерации в...    читать дальше
.
18 ноября 2022 года 16:50
Applied Materials снизил квартальную чистую прибыль на 7%
Американская Applied Materials, один из крупнейших мировых производителей оборудования для выпуска чипов, снизил чистую прибыль на 7% за квартал, завершившийся 30 октября, до $1,591 млрд, или $1,85 в расчете на акцию, по сравнению с $1,712 млрд, или $1,89 на акцию, за...    читать дальше
.
18 ноября 2022 года 16:37
Amazon будет сокращать персонал и в 2023 году
Американский онлайн-ритейлер Amazon.com Inc. планирует продолжить увольнения сотрудников в 2023 году.

Как заявил главный исполнительный директор компании Энди Джасси, хотя Amazon уже объявила о сокращении числа рабочих мест в подразделениях по производству устройств и...    читать дальше
.
18 ноября 2022 года 16:35
"ДОМ.РФ Ипотечный агент" установил финальный ориентир ставки 1-го купона облигаций на 5,5 млрд руб. на уровне 9,35%
ООО "ДОМ.РФ Ипотечный агент" установило финальный ориентир ставки 1-го купона ипотечных облигаций с поручительством ДОМ.РФ серии БО-001P-25 объемом 5,5 млрд рублей на уровне 9,35% годовых, сообщил "Интерфаксу" источник на финансовом рынке.

Ориентиру соответствует...    читать дальше
.
18 ноября 2022 года 16:30
В течение ближайшей недели с 19 по 25 ноября ожидаются погашения по 21 выпускам облигаций
В течение ближайшей недели с 19 по 25 ноября ожидаются погашения по 21 выпускам облигаций.

Дата

Эмитент

Выпуск

Тип погашения

Размер погашения, всего

...    читать дальше
.
18 ноября 2022 года 16:30
В течение ближайшей недели с 19 по 25 ноября ожидаются выплаты купонных доходов по 137 выпускам облигаций
В течение ближайшей недели с 19 по 25 ноября ожидаются выплаты купонных доходов по 137 выпускам облигаций.

Дата

Эмитент

Выпуск

Размер выплат

Размер выплат на...    читать дальше
.
18 ноября 2022 года 16:30
В течение ближайшей недели с 19 по 25 ноября ожидаются выплаты купонных доходов по 17 выпускам еврооблигаций
В течение ближайшей недели с 19 по 25 ноября ожидаются выплаты купонных доходов по 17 выпускам еврооблигаций.

Дата

Эмитент

Выпуск

Размер выплат

Размер выплат на...    читать дальше
.
18 ноября 2022 года 16:29
ВТБ разместил 74,1% выпуска однодневных бондов серии КС-4-344 на 74,1 млрд рублей
8 ноября. FINMARKET.RU – ВТБ разместил 18 ноября однодневные биржевые облигации серии КС-4-344 на 74 млрд 119,7 млн рублей по номиналу при заявленном объеме 100 млрд рублей, следует из материалов "Московской биржи", на которой прошло размещение.

Таким образом, банк...    читать дальше
.
18 ноября 2022 года 16:24
Правительство РФ предложило выделить 6 млрд руб. на газовые заправки в бюджете на трехлетку
Бюджетные субсидии на развитие заправочной инфраструктуры компримированного природного газа (КПГ) в РФ 2023-2025 гг. составят 5,9 млрд рублей, следует из правительственных поправок к проекту трехлетнего федерального бюджета.

Документ опубликован в электронной базе...    читать дальше
.
18 ноября 2022 года 16:22
Учетные цены Банка России на драгметаллы с 19 ноября
ЦБ РФ с 19 ноября установил следующие учетные цены на драгоценные металлы: на золото - 3413,57 (-28,82) руб./грамм; на серебро - 40,91 (-1,71) руб./грамм; на платину - 1917,78 (-56,79) руб./грамм; на палладий - 3849,14 (-169,9) руб./грамм.

Это автоматическое сообщение.
.
18 ноября 2022 года 16:17
ЦБ РФ установил курс евро с 19 ноября в размере 62,4484 руб.
Официальный курс евро, установленный Центральным банком с 19 ноября, составляет 62,4484 руб. По сравнению с предыдущим значением курс снизился на 12,28 коп.

Это автоматическое сообщение.
.
Страница 1 из 19
.
1
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.

ПОДПИСКА НА РАССЫЛКУ АНАЛИТИКИ ФИНМАРКЕТ:

E-mail:     Код:    

САМОЕ ОБСУЖДАЕМОЕ

Если Вы желаете получать представленную в этом разделе информацию в автоматическом режиме, то заполните, пожалуйста, форму или позвоните по телефонам (495) 988-76-77/02. Наши менеджеры обязательно свяжутся с Вами в ближайшее время и согласуют условия её поставки.
 ФИО *
 Компания
 Телефон (с кодом города) *
 E-Mail
 Защита
введите код, указанный на картинке

.