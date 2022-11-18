Сальдо операций ЦБ по представлению и абсорбированию ликвидности снизилось до 947,6 млрд руб.

Состоялся телефонный разговор президента РФ Владимира Путина с эмиром Государства Катар Тамимом Бен Хамадом Аль Тани, сообщила пресс-служба Кремля в пятницу.

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В течение ближайшей недели с 21.11 по 27.11 ожидается публикация следующих макроэкономических показателей

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О "Солид-лизинг" выкупило в рамках оферты 72 тыс. 290 облигаций серии БО-001-06 по цене 90% от номинала, сообщил эмитент.

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Цены на нефть ускорили падение в пятницу на опасениях дальнейшего ухудшения ситуации с коронавирусом в Китае и повышения ставок в США.

Январские фьючерсы на сорт Brent на лондонской бирже ICE Futures к 16:56 мск подешевели на 2,68% - до $87,37 за...